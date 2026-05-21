60 fotos de “Multiplicar”, el cóctel anual de recaudación de fondos de la Asociación Conciencia
El encuentro benéfico tuvo lugar en el Salón Principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y reunió a gobernadores, funcionarios, empresarios, sindicalistas, referentes educativos, periodistas y líderes sociales para debatir la relación entre educación, desarrollo y oportunidades para los jóvenes argentinos
Silvana Vives, presidente de Asociación Conciencia, en una nueva edición de Multiplicar, su evento anual de recaudación de
fondos, en el Salón Principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) integraron un panel moderado por Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de Asociación Conciencia. La conversación hizo foco en políticas concretas vinculadas a alfabetización, acompañamiento de trayectorias escolares, uso de tecnología educativa y más
Jorge Macri fue recibido por Juan Manuel Fernández Alves y Silvana Vives, presidente de Conciencia
Entre los asistentes estuvieron gobernadores, funcionarios nacionales, ministros provinciales, legisladores, dirigentes sindicales, empresarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del comité nacional de la UCR
Silvana Vives, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa y Juan Manuel Fernández Alves
Juan Manuel Fernández, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Adelmo Gabbi y Silvana Vives
La vicepresidente del Senado de la Nación y Senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe Carolina Losada junto a su pareja el ex senador Luis Naidenoff
El embajador estadounidense Peter Lamelas llegó acompañado por su esposa Stephanie
Fernández Alves, Silvia Lospennato, diputada nacional del Pro, Carmen Polledo, Silvana Vives y Patricia Glize, legisladora del Pro
Tato Lanusse y Silvina Pueyrredón
Fabián Perechodnik, consejo asesor Consciencia junto al embajador de España Joaquín de Arístegui Laborde, Silvana Vives y Juan Manuel Fernández Alves
Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC y Hernán Bielus, ex jefe de gabinete de Cancillería del gobierno de Macri
Fernández Alves, Tadeo García Zalazar, ministro de Educación de Mendoza, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y Silvana Vives
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri
Iván de Pineda
Javier Timerman, analista finaciero, junto a Vives y Fernández Alves
Silvana Vives, Fabián Perechodnik y Florencia Peña, Vicepresidenta 2ª de Conciencia
La ex canciller Diana Mondino y Adelmo Gabbi
El canciller Pablo Quirno en la foto junto a Fernández Alves, Vives y Peña de Conciencia
Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), Vives, Flavia Royón, senadora nacional y Facundo Prado, presidente del grupo Lapachos y Fernández Alves
Santiago Girardini, en piano y Carolina Wehbi Pígoli, en violín interpretaron el Himno Nacional Argentina
Iván de Pineda y Elenora Cole condujeron el evento anual de la Asociación Conciencia (Asociación Conciencia)
Luis Galli, presidente del Grupo Newsan, Marcelo Figueiras, Rossana Chahla, Jorge Macri y Juan Neuss
Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal
El gobernador neuquino Rolando Figueroa dijo: “Lo que más valoran los chicos son las tutorías de Conciencia. Cuando un estudiante baja los brazos, Conciencia lo estimula para que siga”
El embajador de Estados Unidos Peter Lamelas conversa con Facundo Prado y la senadora nacional Flavia Royón
Marcos Wentzel, socio director de Puente, Fernando Straface, fundador CiPPEC y Gabriel Sánchez Zinny
Inés Mónica Weinberg de Roca, Alberto Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional electoral, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe
Fernández Alves, Silvina Blaiotta, Vives, Teresa Bulgheroni y Martín Etchevers
La jueza Inés Weinberg de Roca
Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores
Carolina "Pampita" Ardohain
Juan Manuel Abal Medina junto a Vives y Fernández Alves de Asociación Conciencia
Luis Galli, presidente y Ceo de Newsan y su esposa Angie Reyser
El embajador de China Wang Wei, Juan Manuel Fernández y Silvana Vives de Conciencia
Mariana Bagó, Nathalie Sielecki y Silvina Pueyrredón, fundadoras de Construyendo
Damián Pozzoli, dueño de Havanna y director de Banco Macro
Martín Cabrales saludó a los anfitriones de Asociación Conciencia
Carolina Ardohain
Marcelo Dupont, director de Banco Hipotecario
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri habló sobre los desafíos de la educación, entre ellos el avance tecnología
Florencia Peña, Erik Høeg, embajador de la Unión Europea, Silvana Vives y Fabián Perechodnik
Georgie Neuss
Maximiliano Pullaro sostuvo que una de las prioridades de su gestión fue volver a ordenar el sistema educativo: “Teníamos un 32% de ausentismo docente y pasamos de 150 días de clases a casi 190 días efectivos”
Fernández Alves, Carolina Píparo, Sofía Perechodnik, prosecretaria de Conciencia y Silvana Vives
Silvana Vives, ex presidente Provisional del Senado Federico Pinedo y Juan Manuel Fernández
Fernández Alves, Lucrecia Lacroze de Basavilbaso, David Lacroze y Lucrecia Sánchez Elía de Lacroze, vicepresidenta 3ra de Conciencia, Lía Rueda y Silvana Vives
Santiago Barrera, becario del programa Gregorio Álvarez impulsado junto al gobierno de Neuquén contó su experiencia para obtener un título universitario
Alfredo Cornejo defendió el uso de sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar. “La alerta temprana sirve. Los chicos en la secundaria necesitan que les prestemos atención”, aseguró
Alejandro Veroutis
José Urtubey
Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli de Havanna
Liliana Parodi
El gobernador de la provincia de Mendoza Alfredo Cornejo
Jorge Macri
La economista y ex canciller Diana Mondino
Andrés Basso, juez federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) junto a los representantes de Conciencia