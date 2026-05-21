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60 fotos de “Multiplicar”, el cóctel anual de recaudación de fondos de la Asociación Conciencia

El encuentro benéfico tuvo lugar en el Salón Principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y reunió a gobernadores, funcionarios, empresarios, sindicalistas, referentes educativos, periodistas y líderes sociales para debatir la relación entre educación, desarrollo y oportunidades para los jóvenes argentinos

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Concktail Anual Asociación Conciencia 2026
Silvana Vives, presidente de Asociación Conciencia, en una nueva edición de Multiplicar, su evento anual de recaudación de fondos, en el Salón Principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
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Los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) integraron un panel moderado por Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de Asociación Conciencia. La conversación hizo foco en políticas concretas vinculadas a alfabetización, acompañamiento de trayectorias escolares, uso de tecnología educativa y más
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Jorge Macri fue recibido por Juan Manuel Fernández Alves y Silvana Vives, presidente de Conciencia
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Entre los asistentes estuvieron gobernadores, funcionarios nacionales, ministros provinciales, legisladores, dirigentes sindicales, empresarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil
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El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del comité nacional de la UCR
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Silvana Vives, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa y Juan Manuel Fernández Alves
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Juan Manuel Fernández, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Adelmo Gabbi y Silvana Vives
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La vicepresidente del Senado de la Nación y Senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe Carolina Losada junto a su pareja el ex senador Luis Naidenoff
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El embajador estadounidense Peter Lamelas llegó acompañado por su esposa Stephanie
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Fernández Alves, Silvia Lospennato, diputada nacional del Pro, Carmen Polledo, Silvana Vives y Patricia Glize, legisladora del Pro
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Tato Lanusse y Silvina Pueyrredón
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Fabián Perechodnik, consejo asesor Consciencia junto al embajador de España Joaquín de Arístegui Laborde, Silvana Vives y Juan Manuel Fernández Alves
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Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC y Hernán Bielus, ex jefe de gabinete de Cancillería del gobierno de Macri
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Fernández Alves, Tadeo García Zalazar, ministro de Educación de Mendoza, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y Silvana Vives
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Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri
Evento anual Conciencia
Iván de Pineda
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Javier Timerman, analista finaciero, junto a Vives y Fernández Alves
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Silvana Vives, Fabián Perechodnik y Florencia Peña, Vicepresidenta 2ª de Conciencia
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La ex canciller Diana Mondino y Adelmo Gabbi
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El canciller Pablo Quirno en la foto junto a Fernández Alves, Vives y Peña de Conciencia
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Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), Vives, Flavia Royón, senadora nacional y Facundo Prado, presidente del grupo Lapachos y Fernández Alves
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Santiago Girardini, en piano y Carolina Wehbi Pígoli, en violín interpretaron el Himno Nacional Argentina
Un hombre y una mujer en un escenario frente a una gran pantalla azul que muestra un código QR y el texto '¡Doná y hacé la diferencia!'. La mujer sostiene un micrófono
Iván de Pineda y Elenora Cole condujeron el evento anual de la Asociación Conciencia (Asociación Conciencia)
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Luis Galli, presidente del Grupo Newsan, Marcelo Figueiras, Rossana Chahla, Jorge Macri y Juan Neuss
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Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal
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El gobernador neuquino Rolando Figueroa dijo: “Lo que más valoran los chicos son las tutorías de Conciencia. Cuando un estudiante baja los brazos, Conciencia lo estimula para que siga”
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El embajador de Estados Unidos Peter Lamelas conversa con Facundo Prado y la senadora nacional Flavia Royón
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Marcos Wentzel, socio director de Puente, Fernando Straface, fundador CiPPEC y Gabriel Sánchez Zinny
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Inés Mónica Weinberg de Roca, Alberto Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional electoral, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe
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Fernández Alves, Silvina Blaiotta, Vives, Teresa Bulgheroni y Martín Etchevers
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La jueza Inés Weinberg de Roca
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Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores
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Carolina "Pampita" Ardohain
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Juan Manuel Abal Medina junto a Vives y Fernández Alves de Asociación Conciencia
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Luis Galli, presidente y Ceo de Newsan y su esposa Angie Reyser
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El embajador de China Wang Wei, Juan Manuel Fernández y Silvana Vives de Conciencia
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Mariana Bagó, Nathalie Sielecki y Silvina Pueyrredón, fundadoras de Construyendo
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Damián Pozzoli, dueño de Havanna y director de Banco Macro
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Martín Cabrales saludó a los anfitriones de Asociación Conciencia
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Carolina Ardohain
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Marcelo Dupont, director de Banco Hipotecario
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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri habló sobre los desafíos de la educación, entre ellos el avance tecnología
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Florencia Peña, Erik Høeg, embajador de la Unión Europea, Silvana Vives y Fabián Perechodnik
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Georgie Neuss
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Maximiliano Pullaro sostuvo que una de las prioridades de su gestión fue volver a ordenar el sistema educativo: “Teníamos un 32% de ausentismo docente y pasamos de 150 días de clases a casi 190 días efectivos”
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Fernández Alves, Carolina Píparo, Sofía Perechodnik, prosecretaria de Conciencia y Silvana Vives
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Silvana Vives, ex presidente Provisional del Senado Federico Pinedo y Juan Manuel Fernández
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Fernández Alves, Lucrecia Lacroze de Basavilbaso, David Lacroze y Lucrecia Sánchez Elía de Lacroze, vicepresidenta 3ra de Conciencia, Lía Rueda y Silvana Vives
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Santiago Barrera, becario del programa Gregorio Álvarez impulsado junto al gobierno de Neuquén contó su experiencia para obtener un título universitario
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Alfredo Cornejo defendió el uso de sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar. “La alerta temprana sirve. Los chicos en la secundaria necesitan que les prestemos atención”, aseguró
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Alejandro Veroutis
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José Urtubey
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Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli de Havanna
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Liliana Parodi
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El gobernador de la provincia de Mendoza Alfredo Cornejo
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Jorge Macri
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La economista y ex canciller Diana Mondino
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Andrés Basso, juez federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) junto a los representantes de Conciencia
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Carolina Pampita Ardohain

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