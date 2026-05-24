Las mejores fotos del festejo por los 90 años de la inauguración del Obelisco

Este sábado 23 de mayo, más de 200 mil personas se congregaron en la avenida Corrientes para celebrar los 90 años del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo de la noche, el emblemático monumento porteño fue escenario de proyecciones que repasaron su historia desde que fue inaugurado en 1936. Además, vecinos, turistas y figuras públicas disfrutaron de propuestas culturales y gastronómicas hasta la madrugada.

Artistas y DJs ofrecieron shows en vivo para animar la fiesta porteña hasta la madrugada

El público disfrutó de una noche única con proyecciones, música y arte en pleno corazón de Buenos Aires

El festival incluyó propuestas innovadoras que invitaron a redescubrir el espacio público porteño

Las seis estructuras de Obelisco recrearon décadas icónicas de la ciudad, desde el tango hasta la cultura urbana actual

La Orquesta de Cámara Mahler acompañó en vivo el show visual proyectado sobre el monumento

Visitantes y residentes fotografiaron el Obelisco iluminado durante uno de los eventos más concurridos del año

Las actividades gratuitas promovieron el acceso de todos los vecinos a la celebración del Obelisco

El Obelisco iluminado con mapping 3D durante la celebración de su 90° aniversario en el centro porteño

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a su gabinete

Los espectáculos en el escenario principal convocaron a artistas de distintos géneros musicales y expresiones urbanas

Cientos de miles de vecinos y turistas participaron de una jornada a cielo abierto en homenaje al ícono de Buenos Aires

Los distintos estilos musicales reflejaron la diversidad cultural de la Buenos Aires actual

A lo largo de la jornada, los vecinos subieron al mirador del monumento

El evento fue parte del programa “Corrientes 24 horas”, que busca revitalizar la vida nocturna y cultural de la avenida

El Obelisco se convirtió en la pantalla principal de la noche

El nuevo mirador del Obelisco, inaugurado en 2023, fue uno de los grandes atractivos de la noche

El mapping interactivo repasó los momentos más emblemáticos de la historia del Obelisco desde 1936

La avenida Corrientes, peatonalizada para la ocasión, brindó un espacio seguro y festivo para miles de asistentes

Fotos: Jaime Olivos y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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