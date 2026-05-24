Las mejores fotos del festejo por los 90 años de la inauguración del Obelisco

Este sábado 23 de mayo, más de 200 mil personas se congregaron en la avenida Corrientes para celebrar los 90 años del Obeliscode laCiudad de Buenos Aires. A lo largo de la noche, el emblemático monumento porteño fue escenario de proyecciones que repasaron su historia desde que fue inaugurado en 1936. Además, vecinos, turistas y figuras públicas disfrutaron de propuestas culturales y gastronómicas hasta la madrugada.
Artistas y DJs ofrecieron shows en vivo para animar la fiesta porteña hasta la madrugada
El público disfrutó de una noche única con proyecciones, música y arte en pleno corazón de Buenos Aires
El festival incluyó propuestas innovadoras que invitaron a redescubrir el espacio público porteño
Las seis estructuras de Obelisco recrearon décadas icónicas de la ciudad, desde el tango hasta la cultura urbana actual
La Orquesta de Cámara Mahler acompañó en vivo el show visual proyectado sobre el monumento
Visitantes y residentes fotografiaron el Obelisco iluminado durante uno de los eventos más concurridos del año
Las actividades gratuitas promovieron el acceso de todos los vecinos a la celebración del Obelisco
El Obelisco iluminado con mapping 3D durante la celebración de su 90° aniversario en el centro porteño
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a su gabinete
Los espectáculos en el escenario principal convocaron a artistas de distintos géneros musicales y expresiones urbanas
Cientos de miles de vecinos y turistas participaron de una jornada a cielo abierto en homenaje al ícono de Buenos Aires
Los distintos estilos musicales reflejaron la diversidad cultural de la Buenos Aires actual
A lo largo de la jornada, los vecinos subieron al mirador del monumento
El evento fue parte del programa “Corrientes 24 horas”, que busca revitalizar la vida nocturna y cultural de la avenida
El Obelisco se convirtió en la pantalla principal de la noche
El nuevo mirador del Obelisco, inaugurado en 2023, fue uno de los grandes atractivos de la noche
El mapping interactivo repasó los momentos más emblemáticos de la historia del Obelisco desde 1936
La avenida Corrientes, peatonalizada para la ocasión, brindó un espacio seguro y festivo para miles de asistentes
Fotos: Jaime Olivos y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.