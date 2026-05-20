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51 fotos: la cena por los 30 años de la Fundación Fernández

La institución que encabeza Mariana Bagó realizó la tradicional gala en el Palacio Libertad, con la presencia de Mirtha Legrand, su presidenta honoraria

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Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
Mirtha Legrand, presidenta honoraria de la Fundación Fernández, junto a Miriam y Mariana Bagó, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós y Héctor Vidal Rivas (Gustavo Gavotti)
Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
El director del Hospital Fernández, el doctor Carlos Damin, junto a Fernán Quirós, Silvana Figar y los integrantes de la comisión directiva de la Fundación Fernández encabezada por su presidenta, Mariana Bagó, y su vicepresidenta, Miriam de Bagó
Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
La empresaria Nathalie Sielecki, Juliana Awada y Mariana Bagó
Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, junto a Miriam y Mariana Bagó
Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
Miriam y Mariana Bagó posaron con la empresaria Claudia Stad, la arquitecta Aurora Ramos Taboada, Mariel Llorens de Quintana y Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad
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La vicepresidenta de la Fundación Fernández, Miriam Bagó y la presidenta, Mariana Bagó
Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
María de Urquiza, el empresario Martín Cabrales y Mariana Bagó
Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
La productora y ex gerente de producción de América TV, Fernanda Merdeni
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Miriam de Bagó, Bibiana Amor, subdirectora médica del Hospital Fernández, Carlos Damin, Juan Carlos Bagó, Fernán Quirós, Silvana Figar y Mariana Bagó
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La presidenta de la Fundación junto al psicólogo Gabriel Rolón
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Claudia Stad y el cardiólogo Pablo Boskis
Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
La abogada, empresaria y fundadora de la iniciativa Pollera Pantalón, Fafi Ricagno; Adrián Werthein, del Grupo Werthein; y Mariel Llorens de Quintana
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El ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni, junto al empresario, Cristiano Rattazzi
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Tato Lanusse y Silvina Pueyrredón, fundadora de la iniciativa social Construyendo
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La cena anual se llevó a cabo en el Palacio Libertad
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El fundador del Grupo Mass Wally Diamante, Mariana Bagó y Nuria Quintela
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Mariel Llorens de Quintana, Bruno Quintana, Vicente Massot, Aurora Ramos Taboada, Dora Sánchez y Juan Luis Correa Esquivel
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Fernán Quirós y Silvana Figar
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Martín y Michelle Kweller
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Josefina Daminato, José Urtubey y Soledad Bonzi de Urtubey
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Verónica Quintana, Mariana Bagó, Mariel Llorens de Quintana y Antonio Bullrich
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Jorge Pablo Brito, presidente del Banco Macro, y su esposa, Gabriela Vaca Guzmán
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Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, y María Laura Leguizamón
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El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi
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Lili Monsegou, Secretaria de la Fundación Fernández
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Juliana Awada junto a su madre, Pomi Awada
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Cristiano Rattazzi, Bibiana Amor, Carlos Damín, Claudia Stad, Miriam Bagó, Aurora Ramos Taboada, Juan Carlos Bagó, Mariel Llorens de Quintana, Mariana Bagó, Valeria Ambrosio y Carlos Regazzoni
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José Urtubey, Mariana Bagó y Soledad Bonzi de Urtubey
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La senadora nacional Flavia Royón junto a Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos, y María Laura Leguizamón
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Florencia Anzorreguy de la Fundación Fernández
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Fabián Perechodnik y su hija Sofía
Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
Juliana Awada disfrutó de la cena conmemorativa de los 30 años de la Fundación Fernández
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Mariana Bagó junto a Karin y Miguel Sulichín
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El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y Miriam Bagó
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María Laura Leguizamón, Mariana Bagó, Flavia Royón y Facundo Prado
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Horacio Piuma y Eduardo Gálvez de la Fundación Fernández
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Nunzia Locatelli, periodista y escritoria, junto a Amalia Amoedo, coleccionista y presidenta de la fundación que lleva su nombra
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Mariana Bagó celebró los 30 años de la Fundación Fernández
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Cristiano Rattazzi y Gabriela Castellani junto a Claudia Stad
Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
Mario Massaccesi fue el conductor del evento
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Sebastián y Pablo Gutiérrez del Grupo Financiero Galicia junto a Mariana Bagó
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Martin Boschet, ex director ejecutivo del Teatro Colón, Liana Vinacur, Pablo Boskis y Claudia Stad
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Martin y Michelle Kweller con Mariana Bagó
Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
Gabriel Rolón, Mariana Bagó, Cynthia Wila, Romina Wilamowsky y Gustavo Fernández
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La vicepresidenta de la Fundación Fernández, Miriam de Bagó
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Mariana Bagó; Connie de Piuma, prosecretaria de la Fundación Fernández; Josie Bridge, empresaria gastronómica; Florencia Anzorreguy, vocal de la Fundación Fernández
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Miriam y Juan Carlos Bagó con Sofía y Fabián Perechodnik
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Connie de Piuma, prosecretaria de la Fundación Fernández
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Jorge Anzorreguy y Silvia Moliné O’ Connor
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Mirtha Legrand posó junto a Miriam de Bagó, Carlos Damin, Fernán Quirós, Valeria Ambrosio y Héctor Vidal Rivas
Cena anual Fundacion Hospital Fernandez
La comisión directiva de la Fundación Fernández, Miriam y Mariana Bagó, y Susana Yahia conmemoraron los 30 años de trayectoria

Fotos: Gustavo Gavotti

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