51 fotos: la cena por los 30 años de la Fundación Fernández

Mirtha Legrand, presidenta honoraria de la Fundación Fernández, junto a Miriam y Mariana Bagó, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós y Héctor Vidal Rivas (Gustavo Gavotti)
El director del Hospital Fernández, el doctor Carlos Damin, junto a Fernán Quirós, Silvana Figar y los integrantes de la comisión directiva de la Fundación Fernández encabezada por su presidenta, Mariana Bagó, y su vicepresidenta, Miriam de Bagó
La empresaria Nathalie Sielecki, Juliana Awada y Mariana Bagó
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, junto a Miriam y Mariana Bagó
Miriam y Mariana Bagó posaron con la empresaria Claudia Stad, la arquitecta Aurora Ramos Taboada, Mariel Llorens de Quintana y Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad
La vicepresidenta de la Fundación Fernández, Miriam Bagó y la presidenta, Mariana Bagó
María de Urquiza, el empresario Martín Cabrales y Mariana Bagó
La productora y ex gerente de producción de América TV, Fernanda Merdeni
Miriam de Bagó, Bibiana Amor, subdirectora médica del Hospital Fernández, Carlos Damin, Juan Carlos Bagó, Fernán Quirós, Silvana Figar y Mariana Bagó
La presidenta de la Fundación junto al psicólogo Gabriel Rolón
Claudia Stad y el cardiólogo Pablo Boskis
La abogada, empresaria y fundadora de la iniciativa Pollera Pantalón, Fafi Ricagno; Adrián Werthein, del Grupo Werthein; y Mariel Llorens de Quintana
El ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni, junto al empresario, Cristiano Rattazzi
Tato Lanusse y Silvina Pueyrredón, fundadora de la iniciativa social Construyendo
La cena anual se llevó a cabo en el Palacio Libertad
El fundador del Grupo Mass Wally Diamante, Mariana Bagó y Nuria Quintela
Mariel Llorens de Quintana, Bruno Quintana, Vicente Massot, Aurora Ramos Taboada, Dora Sánchez y Juan Luis Correa Esquivel
Fernán Quirós y Silvana Figar
Martín y Michelle Kweller
Josefina Daminato, José Urtubey y Soledad Bonzi de Urtubey
Verónica Quintana, Mariana Bagó, Mariel Llorens de Quintana y Antonio Bullrich
Jorge Pablo Brito, presidente del Banco Macro, y su esposa, Gabriela Vaca Guzmán
Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, y María Laura Leguizamón
El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi
Lili Monsegou, Secretaria de la Fundación Fernández
Juliana Awada junto a su madre, Pomi Awada
Cristiano Rattazzi, Bibiana Amor, Carlos Damín, Claudia Stad, Miriam Bagó, Aurora Ramos Taboada, Juan Carlos Bagó, Mariel Llorens de Quintana, Mariana Bagó, Valeria Ambrosio y Carlos Regazzoni
José Urtubey, Mariana Bagó y Soledad Bonzi de Urtubey
La senadora nacional Flavia Royón junto a Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos, y María Laura Leguizamón
Florencia Anzorreguy de la Fundación Fernández
Fabián Perechodnik y su hija Sofía
Juliana Awada disfrutó de la cena conmemorativa de los 30 años de la Fundación Fernández
Mariana Bagó junto a Karin y Miguel Sulichín
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y Miriam Bagó
María Laura Leguizamón, Mariana Bagó, Flavia Royón y Facundo Prado
Horacio Piuma y Eduardo Gálvez de la Fundación Fernández
Nunzia Locatelli, periodista y escritoria, junto a Amalia Amoedo, coleccionista y presidenta de la fundación que lleva su nombra
Mariana Bagó celebró los 30 años de la Fundación Fernández
Cristiano Rattazzi y Gabriela Castellani junto a Claudia Stad
Mario Massaccesi fue el conductor del evento
Sebastián y Pablo Gutiérrez del Grupo Financiero Galicia junto a Mariana Bagó
Martin Boschet, ex director ejecutivo del Teatro Colón, Liana Vinacur, Pablo Boskis y Claudia Stad
Martin y Michelle Kweller con Mariana Bagó
Gabriel Rolón, Mariana Bagó, Cynthia Wila, Romina Wilamowsky y Gustavo Fernández
La vicepresidenta de la Fundación Fernández, Miriam de Bagó
Mariana Bagó; Connie de Piuma, prosecretaria de la Fundación Fernández; Josie Bridge, empresaria gastronómica; Florencia Anzorreguy, vocal de la Fundación Fernández
Miriam y Juan Carlos Bagó con Sofía y Fabián Perechodnik
Connie de Piuma, prosecretaria de la Fundación Fernández
Jorge Anzorreguy y Silvia Moliné O’ Connor
Mirtha Legrand posó junto a Miriam de Bagó, Carlos Damin, Fernán Quirós, Valeria Ambrosio y Héctor Vidal Rivas
La comisión directiva de la Fundación Fernández, Miriam y Mariana Bagó, y Susana Yahia conmemoraron los 30 años de trayectoria