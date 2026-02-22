México

Ernestina Godoy activa investigaciones de la FGR tras muerte de “El Mencho”

La fiscal general respaldó la actuación del Ejército y confirmó la integración de la carpeta de investigación

La fiscal general Ernestina Godoy
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos afirmó que el operativo contra “El Mencho” reafirma el compromiso del Estado mexicano con la legalidad y la seguridad.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que las acciones realizadas por fuerzas federales en Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera“El Mencho”, reafirman el compromiso del Estado mexicano con la legalidad y la seguridad.

A través de redes sociales, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya se realizan todas las diligencias ministeriales y periciales derivadas del operativo.

Ernestina Godoy respalda operativo y defiende el Estado de Derecho

En un mensaje público, Godoy sostuvo que la respuesta institucional se dio dentro del marco de la ley y fortalece el Estado de Derecho.

Subrayó que la justicia “no es opcional”, sino un compromiso permanente con la población.

Godoy subrayó que la justicia
Godoy subrayó que la justicia “no es opcional”, sino un compromiso permanente con la población, y respaldó la actuación del Ejército y las fuerzas federales.

La fiscal reconoció la actuación del Ejército Mexicano, que participó en el despliegue en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal.

Señaló que la intervención obedeció a responsabilidades constitucionales en materia de seguridad nacional.

FGR inicia diligencias ministeriales y periciales

Tras confirmarse la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la FGR activó los procedimientos correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Entre las acciones que lleva a cabo la institución se encuentran:

  • Procesamiento de la escena del operativo.
  • Dictámenes periciales en materia forense y balística.
  • Integración de testimonios y partes informativos militares.
  • Verificación de armamento y vehículos asegurados.
  • Seguimiento a posibles responsabilidades adicionales.

La Fiscalía precisó que estas actuaciones forman parte del protocolo legal tras un operativo de alto impacto como el registrado en el municipio de Tapalpa.

¿Qué ocurrió con “El Mencho” en Tapalpa?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, Oseguera Cervantes resultó gravemente herido durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El
Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, resultó gravemente herido durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco. (Infobae México/ Jovani Pérez)

Posteriormente, murió mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México para recibir atención médica.

En el operativo también fallecieron otros presuntos integrantes del CJNG. Autoridades reportaron la detención de dos personas y el aseguramiento de armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes y vehículos con blindaje artesanal.

Tres elementos del Ejército resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales para su atención.

Bloqueos y violencia tras el operativo en Jalisco y otros estados

Después de la intervención federal, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos e incendios en distintos puntos de Jalisco y entidades vecinas como Michoacán, Colima, Guanajuato y Nayarit.

Tras el abatimiento de "El
Tras el abatimiento de “El Mencho”, se registraron bloqueos y quema de vehículos en Jalisco y estados vecinos como Michoacán, Colima, Guanajuato y Nayarit. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

Autoridades estatales instalaron mesas de seguridad y activaron protocolos de emergencia para contener los disturbios y proteger a la población.

El Gabinete de Seguridad federal informó que atendía los hechos derivados del operativo.

Posibles sucesores del CJNG tras la muerte de su líder

Con la caída de Oseguera Cervantes, analistas anticipan un posible reacomodo interno en el CJNG.

Entre los perfiles mencionados como eventuales sucesores se encuentran:

  • Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, identificado por autoridades federales como operador de células armadas y señalado por agencias estadounidenses por su papel en reclutamiento.
  • Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03”, hijastro de Oseguera y señalado como coordinador regional con presencia en el sureste de Jalisco y expansión hacia otros estados.

La muerte de “El Mencho” marca un punto de inflexión para una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en México y con operaciones internacionales.

Mientras tanto, la FGR mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y determinar las implicaciones legales derivadas del operativo federal.

