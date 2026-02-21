Mojito de jamaica: una opción fresca y sofisticada para cualquier ocasión

Foto: (Gemini IA)

El mojito es uno de los cocteles más populares por su frescura y sencillez. Tradicionalmente preparado con hierbabuena, limón, azúcar, ron y agua mineral, esta bebida admite múltiples variaciones. Una de las más atractivas por su color intenso y sabor ligeramente ácido es el mojito de jamaica, una versión que combina la flor de hibisco con el toque cítrico y herbal característico del clásico.

La jamaica, conocida por su vibrante tono rojizo y su sabor refrescante, es ampliamente utilizada en México para preparar aguas frescas. Además de su aporte aromático, se le atribuyen propiedades antioxidantes y digestivas, lo que la convierte en una opción interesante para reinterpretar cocteles tradicionales.

A esta flor se la tribuyen propiedades digestivas y antioxidantes. Foto: (iStock)

Ingredientes

1 taza de agua de jamaica concentrada (fría)

45 ml de ron blanco

8 a 10 hojas de hierbabuena fresca

1 limón (su jugo y algunas rodajas)

2 cucharaditas de azúcar o jarabe natural (al gusto)

Hielo al gusto

Agua mineral o refresco de limón para completar

Flores de jamaica hidratadas (opcional, para decorar)

Preparación paso a paso

Preparar el concentrado de jamaica: Si no se cuenta con agua de jamaica lista, se puede elaborar fácilmente. Hierve una taza de agua y agrega dos cucharadas de flor de jamaica seca. Deja reposar 10 minutos, cuela y endulza ligeramente si lo deseas. Para el mojito, se recomienda que el concentrado esté frío. Macerar la base aromática: En un vaso alto coloca las hojas de hierbabuena previamente lavadas, el azúcar o jarabe y el jugo de limón. Con un mortero o el reverso de una cuchara, presiona suavemente las hojas para liberar sus aceites esenciales, evitando triturarlas en exceso para no amargar la mezcla. Incorporar el hielo y el ron: Llena el vaso con hielo hasta tres cuartas partes y añade el ron blanco. Esto ayudará a que los sabores comiencen a integrarse y mantendrá la bebida bien fría. Agregar la jamaica: Vierte la taza de concentrado de jamaica sobre la mezcla. El color rojo profundo contrastará con el verde de la hierbabuena, dando como resultado una presentación vistosa. Completar y mezclar: Añade un toque de agua mineral o refresco de limón para aportar efervescencia. Mezcla suavemente con una cuchara larga para integrar todos los ingredientes. Decorar y servir: Puedes decorar con una rodaja de limón, una ramita de hierbabuena y algunas flores de jamaica hidratadas. Sirve de inmediato para disfrutar su frescura.

Una bebida fresca, ideal para eventos y reuniones. Foto: (Gemini IA)

Si prefieres una versión menos dulce, reduce la cantidad de azúcar y opta por agua mineral natural.

Para una alternativa sin alcohol, simplemente omite el ron y aumenta un poco el agua mineral ; obtendrás una bebida refrescante ideal para cualquier hora del día.

También puedes añadir frutas como frambuesas o fresas para intensificar el perfil frutal.

El mojito de jamaica es una opción versátil que combina tradición y creatividad. Su equilibrio entre acidez, dulzor y notas herbales lo convierte en una bebida ideal para reuniones, comidas al aire libre o tardes calurosas. Además de su atractivo visual, ofrece un giro original al clásico mojito, con un toque mexicano que resalta el sabor de la flor de jamaica en cada sorbo.