México

Mojito de jamaica: una opción fresca y sofisticada para cualquier ocasión

Una opción refrescante que transforma el sabor del tradicional coctel

Guardar
Foto: (Gemini IA)
Foto: (Gemini IA)

El mojito es uno de los cocteles más populares por su frescura y sencillez. Tradicionalmente preparado con hierbabuena, limón, azúcar, ron y agua mineral, esta bebida admite múltiples variaciones. Una de las más atractivas por su color intenso y sabor ligeramente ácido es el mojito de jamaica, una versión que combina la flor de hibisco con el toque cítrico y herbal característico del clásico.

La jamaica, conocida por su vibrante tono rojizo y su sabor refrescante, es ampliamente utilizada en México para preparar aguas frescas. Además de su aporte aromático, se le atribuyen propiedades antioxidantes y digestivas, lo que la convierte en una opción interesante para reinterpretar cocteles tradicionales.

A esta flor se la
A esta flor se la tribuyen propiedades digestivas y antioxidantes. Foto: (iStock)

Ingredientes

  • 1 taza de agua de jamaica concentrada (fría)
  • 45 ml de ron blanco
  • 8 a 10 hojas de hierbabuena fresca
  • 1 limón (su jugo y algunas rodajas)
  • 2 cucharaditas de azúcar o jarabe natural (al gusto)
  • Hielo al gusto
  • Agua mineral o refresco de limón para completar
  • Flores de jamaica hidratadas (opcional, para decorar)

Preparación paso a paso

  1. Preparar el concentrado de jamaica: Si no se cuenta con agua de jamaica lista, se puede elaborar fácilmente. Hierve una taza de agua y agrega dos cucharadas de flor de jamaica seca. Deja reposar 10 minutos, cuela y endulza ligeramente si lo deseas. Para el mojito, se recomienda que el concentrado esté frío.
  2. Macerar la base aromática: En un vaso alto coloca las hojas de hierbabuena previamente lavadas, el azúcar o jarabe y el jugo de limón. Con un mortero o el reverso de una cuchara, presiona suavemente las hojas para liberar sus aceites esenciales, evitando triturarlas en exceso para no amargar la mezcla.
  3. Incorporar el hielo y el ron: Llena el vaso con hielo hasta tres cuartas partes y añade el ron blanco. Esto ayudará a que los sabores comiencen a integrarse y mantendrá la bebida bien fría.
  4. Agregar la jamaica: Vierte la taza de concentrado de jamaica sobre la mezcla. El color rojo profundo contrastará con el verde de la hierbabuena, dando como resultado una presentación vistosa.
  5. Completar y mezclar: Añade un toque de agua mineral o refresco de limón para aportar efervescencia. Mezcla suavemente con una cuchara larga para integrar todos los ingredientes.
  6. Decorar y servir: Puedes decorar con una rodaja de limón, una ramita de hierbabuena y algunas flores de jamaica hidratadas. Sirve de inmediato para disfrutar su frescura.
Una bebida fresca, ideal para
Una bebida fresca, ideal para eventos y reuniones. Foto: (Gemini IA)
  • Si prefieres una versión menos dulce, reduce la cantidad de azúcar y opta por agua mineral natural.
  • Para una alternativa sin alcohol, simplemente omite el ron y aumenta un poco el agua mineral; obtendrás una bebida refrescante ideal para cualquier hora del día.
  • También puedes añadir frutas como frambuesas o fresas para intensificar el perfil frutal.

El mojito de jamaica es una opción versátil que combina tradición y creatividad. Su equilibrio entre acidez, dulzor y notas herbales lo convierte en una bebida ideal para reuniones, comidas al aire libre o tardes calurosas. Además de su atractivo visual, ofrece un giro original al clásico mojito, con un toque mexicano que resalta el sabor de la flor de jamaica en cada sorbo.

Temas Relacionados

MojitoCoctelesRecetasBebidasmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

La calidad del aire en la CDMX este 21 de febrero

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la capital advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

La calidad del aire en

¿Se canceló tu vuelo? Checa el estatus de las operaciones del AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Se canceló tu vuelo? Checa

Depresión y salud: cómo esta enfermedad conduce al cuerpo a otros malestares

Estudios revelan que las personas con trastornos depresivos presentan una mayor frecuencia de complicaciones y hospitalizaciones por enfermedades crónicas

Depresión y salud: cómo esta

Congreso y Secretaría de Cultura respaldan protección del gremio sonidero en la CDMX

La propuesta busca fijar oficialmente el 16 de noviembre como día conmemorativo y eliminar medidas administrativas contra el gremio

Congreso y Secretaría de Cultura

Hipertensión y agua: cuánto se debe beber al día para cuidar la presión

La ingesta diaria de líquidos adecuados incide en el mantenimiento del volumen sanguíneo y la salud cardiovascular

Hipertensión y agua: cuánto se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU destaca “resultados

Embajador de EEUU destaca “resultados históricos y sin precedentes” como parte de la cooperación con México

Fuerzas de seguridad de México reciben capacitación de UNODC y Canadá para desmantelar narcolaboratorios

Carlos Manzo fue intimidado por hombres en su domicilio días antes de ser asesinado, revela Grecia Quiroz

Atacan a tiros a elementos de la Marina en Arteaga, Michoacán: aseguraron armamento, droga y vehículos

Marina captura a operador financiero de Los Chapitos en Baja California Sur

ENTRETENIMIENTO

“Soy Frankelda”, la primera cinta

“Soy Frankelda”, la primera cinta mexicana en stop-motion, llega a plataformas y se gana el reconocimiento de Guillermo del Toro

Actriz está dispuesta a disculparse con Yeri Mua por supuesto empujón en la casita de Bad Bunny

¿Cuánto cuestan las terrazas para ver a Shakira en el Zócalo desde las alturas?

Hijo de Erika Buenfil se sincera sobre su relación con su papá, Ernesto Zedillo Jr., previo a vacaciones juntos

Hermano de Daniel Bisogno confiesa que no supera su muerte: “Que me digan que solo fue una pesadilla”

DEPORTES

Australia en el Mundial 2026:

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

Shaquille O’Neal se convierte en “Shaquille González” y comparte ring con figuras del CMLL

¿Cuál es la situación del Club Puebla ante su posible venta?

Ministro sudafricano reta al Tri: “Somos una amenaza para México”

Javier Aguirre confiesa que había descartado a Obed Vargas y a Fidalgo para el Mundial hasta que llegaron a Europa