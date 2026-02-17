México

Aseguran metanfetamina en ollas de peltre y precursores químicos en Michoacán

Elementos militares y de la Guardia Nacional realizaron el aseguramiento de las drogas

Guardar
El material hallado por las
El material hallado por las autoridades (FGR)

Agentes de seguridad realizaron la incautación de droga sintética en Michoacán, además de precursores químicos usados en la fabricación de narcóticos.

El 16 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento de 75 kilogramos de metanfetamina durante una revisión en la localidad de Rancho Viejo, en el municipio de Turicato.

Las autoridades detallaron que la droga sintética encontraron un vehículo con reporte de robo y dentro de la unidad había tres ollas de peltre con los 75 kilos de metanfetamina.

Mientras que en otras cuatro ollas de peltre había 40 litros de metanfetamina líquida, además de que en cuatro bidones de plástico los uniformados hallaron 80 litros de precursores usados en la creación de droga sintética.

Los hechos fueron informados por
Los hechos fueron informados por la FGR (REUTERS/Carlos Jasso/Ilustrativa)

“La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán, continúa con la integración de las indagatorias para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables de los delitos que investigan en en la carpeta”, es parte del informe de la FGR Michoacán.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) participaron en el aseguramiento. Por lo anterior, la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de delito contra la salud.

En las imágenes compartidas por las autoridades muestran las ollas y los bidones con las sustancias referidas, además la fotografía difundida por la FGR muestra una imagen que ya había sido compartida por el Ejército al menos desde el 5 de diciembre pasado.

No hubo personas detenidas por el hallazgo de la droga y los precursores.

Desarticulan laboratorio con casi 2 toneladas de sustancias químicas en Michoacán

Por su parte, el pasado 27 de enero las autoridades informaron sobre la ubicación de un laboratorio clandestino en el municipio de Villa Madero, sitio en el que también había 5 mil 600 litros y mil 925 kilogramos de sustancias químicas, así como 80 kilogramos de un compuesto con características similares a la metanfetamina.

Foto: GN
Foto: GN

Los uniformados también hallaron nueve reactores y material usado para la fabricación de drogas.

Vinculan a proceso a hombre por transportar metanfetamina líquida en Baja California

Por su parte, el pasado 10 de febrero la FGR informó sobre la vinculación a proceso en contra de un hombre que conducía un vehículo en el que fueron hallados bidones con metanfetamina líquida en Baja California.

Pedro “N” fue capturado en el puesto militar de seguridad “El Ajusco”, en la carretera transpeninsular San Quintín a Ensenada que los uniformados revisaron el vehículo y se dieron cuenta que había una docena de bidones que dieron un volumen total de 699 mil 976 litros de clorhidrato de metanfetamina.

Temas Relacionados

MichoacánMetanfetaminaTuricatoGuardia NacionalDefensaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Emiliano Aguilar asegura que ya había firmado para La Casa de los Famosos, pero lo corrieron por influencia de su familia

El rapero compartió un mensaje contundente al revelar que fue retirado del reality de Telemundo, acusando una posible influencia de Kunno y señalando tensiones familiares con Pepe Aguilar en el proceso

Emiliano Aguilar asegura que ya

La CFE supervisa infraestructura eléctrica del Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026

La visita al Coloso de Santa Úrsula tuvo como principal propósito garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico durante el torneo mundialista

La CFE supervisa infraestructura eléctrica

Edomex aplicó más de 700 mil vacunas contra el sarampión en una semana: van más de dos millones utilizadas

El Gobierno del Estado de México indicó que la meta de dosis aplicadas se superó, ya que el objetivo inicial era de 400 mil vacunas contra el virus a la población mexiquense

Edomex aplicó más de 700

¿Therian en la UNAM? surge supuesta primera reunión en CU

Aparentemente los jóvenes que se identifican con animales tendrán convivencia en CDMX

¿Therian en la UNAM? surge

¿Qué es la Nueva Escuela Mexicana y en qué consiste?

Este modelo educativo tiene varios objetivos y propósitos para mejorar la formación de los estudiantes en México

¿Qué es la Nueva Escuela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al Cártel de Sinaloa

Golpe al Cártel de Sinaloa en Chiapas: aseguran drogas, armas, vehículos y equipo táctico

Sube a 43 el número de cuerpos hallados en fosa de Guanajuato: encuentran material del Cártel de Santa Rosa de Lima

FGR obtuvo vinculación a proceso contra Israel Vizcarra, alias “Palillo”, exjefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Excolaboradora de Genaro García Luna obtuvo suspensión contra vinculación a proceso por delincuencia organizada

Ataque contra director de la Policía Municipal de Pluma Hidalgo, Oaxaca, deja un agente muerto

ENTRETENIMIENTO

Muere a los 27 Leo

Muere a los 27 Leo Rosas, finalista de ‘La Voz México’, en medio de fuerte depresión

Erik Rubín confirma que está conociendo a una mujer, pero no quiere etiquetas: “Vamos tranquilos”

BTS en México: Profeco presentará nuevos lineamientos para venta de boletos tras proceso legal

Pulp regresa a CDMX: fecha y preventa para la emblemática banda de britpop

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 16 de febrero

DEPORTES

Pablo Barrera alerta sobre los

Pablo Barrera alerta sobre los naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo lo ven para vivir un Mundial”

¡De Chivas para el mundo! La ‘Hormiga’ González es el segundo mejor goleador Sub-23 del mundo

Pareja de ¿infieles? es captada en video durante el partido entre el Atlético San Luis y el Querétaro de la Liga MX

Boxeadoras presentan programa durante “La Mañanera” y alientan a otras mujeres: “No es un deporte de hombres”

Así van las posiciones en la Liga Mexicana de Sóftbol a mitad de temporada