Aseguran metanfetamina en ollas de peltre y precursores químicos en Michoacán

El material hallado por las autoridades (FGR)

Agentes de seguridad realizaron la incautación de droga sintética en Michoacán, además de precursores químicos usados en la fabricación de narcóticos.

El 16 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento de 75 kilogramos de metanfetamina durante una revisión en la localidad de Rancho Viejo, en el municipio de Turicato.

Las autoridades detallaron que la droga sintética encontraron un vehículo con reporte de robo y dentro de la unidad había tres ollas de peltre con los 75 kilos de metanfetamina.

Mientras que en otras cuatro ollas de peltre había 40 litros de metanfetamina líquida, además de que en cuatro bidones de plástico los uniformados hallaron 80 litros de precursores usados en la creación de droga sintética.

Los hechos fueron informados por la FGR (REUTERS/Carlos Jasso/Ilustrativa)

“La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán, continúa con la integración de las indagatorias para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables de los delitos que investigan en en la carpeta”, es parte del informe de la FGR Michoacán.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) participaron en el aseguramiento. Por lo anterior, la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de delito contra la salud.

En las imágenes compartidas por las autoridades muestran las ollas y los bidones con las sustancias referidas, además la fotografía difundida por la FGR muestra una imagen que ya había sido compartida por el Ejército al menos desde el 5 de diciembre pasado.

No hubo personas detenidas por el hallazgo de la droga y los precursores.

Desarticulan laboratorio con casi 2 toneladas de sustancias químicas en Michoacán

Por su parte, el pasado 27 de enero las autoridades informaron sobre la ubicación de un laboratorio clandestino en el municipio de Villa Madero, sitio en el que también había 5 mil 600 litros y mil 925 kilogramos de sustancias químicas, así como 80 kilogramos de un compuesto con características similares a la metanfetamina.

Foto: GN

Los uniformados también hallaron nueve reactores y material usado para la fabricación de drogas.

Vinculan a proceso a hombre por transportar metanfetamina líquida en Baja California

Por su parte, el pasado 10 de febrero la FGR informó sobre la vinculación a proceso en contra de un hombre que conducía un vehículo en el que fueron hallados bidones con metanfetamina líquida en Baja California.

Pedro “N” fue capturado en el puesto militar de seguridad “El Ajusco”, en la carretera transpeninsular San Quintín a Ensenada que los uniformados revisaron el vehículo y se dieron cuenta que había una docena de bidones que dieron un volumen total de 699 mil 976 litros de clorhidrato de metanfetamina.