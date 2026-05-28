Restock de la light stick de BTS: precio y cómo conseguirla desde México hoy 28 de mayo

(Redes sociales)

La expectativa entre la comunidad ARMY en México crece ante el regreso de la light stick Ver. 4 de BTS, tras agotarse en su primer lanzamiento el pasado mes de febrero.

La tienda oficial Weverse Shop Global prepara una nueva preventa hoy 28 de mayo, una oportunidad que promete ser tan rápida y competitiva como en ocasiones anteriores.

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El fenómeno de agotamiento de la ARMY Bomb no es nuevo. Durante la venta anterior, miles de personas intentaron adquirirla en los primeros minutos, provocando que se agotara el inventario disponible en tiempo récord, según la plataforma.

A qué hora y cómo asegurarla desde México

(YouTube/@BTS)

La Weverse Shop Global confirmó que la preventa de la BTS Official Light Stick Ver. 4 inicia este jueves 28 de mayo de 2026 a las 9:00 PM (hora centro de México).

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Los envíos comenzarán el domingo 31 de mayo a las 9:00 PM. El sistema opera estrictamente por orden de llegada y, con el antecedente del primer restock, se recomienda a los fans conectarse minutos antes y tener lista su cuenta y método de pago.

Cada persona puede adquirir solo un light stick y una base (cradle) por cuenta. Los accesorios, disponibles en versión BTS y ARMY, se limitan a dos piezas de cada uno por usuario. Los productos se venden bajo consignación, lo que significa que no pueden enviarse junto con otros artículos de la tienda y podrían agotarse antes de la fecha oficial de cierre de la preventa.

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El proceso de compra varía según la moneda seleccionada en la tienda. Para quienes paguen en pesos mexicanos (MXN), la única opción disponible es PayPal.

En compras en dólares estadounidenses (USD), se aceptan PayPal, Eximbay, Alipay+, WeChat Pay y Grab Pay, lo que amplía las alternativas para fans de otras partes de Latinoamérica. La empresa recomienda revisar anticipadamente los métodos de pago y las políticas de consignación para evitar contratiempos.

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Precio: La ARMY BOMB esta al rededor de 700 o 900 pesos más aduana (equivalente a 1000-1200 pesos mexicanos).

¿Cómo es la nueva ARMY Bomb?

ARMY Bomb REUTERS/Kim Soo-hyeon

La nueva versión de la ARMY Bomb integra mejoras tecnológicas y de experiencia. El rango de colores es más amplio, los efectos inmersivos se sincronizan con la iluminación del escenario y el modo concierto registra el historial de eventos a los que asiste cada fan.

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El shaking manual, que cambia los colores al agitar el dispositivo, y la configuración desde los botones sin depender de la aplicación, marcan diferencias frente a versiones anteriores.

Cabe apuntar que la compatibilidad entre la Ver. 3 y la Ver. 4 se mantuvo hasta el concierto de BTS en Las Vegas el 28 de mayo de 2026.

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BTS comparte el detrás de cámaras de su visita al Palacio Nacional

La propia banda confirmó así a Claudia Sheinbaum su regreso a México en 2027 (x/@Claudiashein)

En medio de la expectativa por la light stick, BTS difundió el 27 de mayo un video inédito de su recorrido por el Palacio Nacional en la Ciudad de México. El material muestra cómo los siete integrantes, acompañados por la presidenta Claudia Sheinbaum, exploran los jardines y la arquitectura del edificio antes de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

El video, de poco más de cinco minutos, documenta la entrega de un reconocimiento oficial y el saludo al público desde el balcón ante 50,000 personas reunidas en el Zócalo.

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RM dirige un mensaje en español, mientras V repite la frase “México, mucho picante” a petición de sus compañeros. La presencia de mariachis y la reacción del público mexicano sorprenden a la banda, según se aprecia en el registro audiovisual.

Durante la conferencia matutina del miércoles, Sheinbaum agradeció a BTS su visita y reveló que el grupo habría decidido regresar al país en 2027.

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El video también revela que la elección de “Airplane Pt. 2” como canción sorpresa en el último concierto en México surgió tras la interacción espontánea con los fans en el Zócalo. El tema, que menciona a México y al mariachi, se convirtió en uno de los momentos más recordados de la gira y consolidó la cercanía entre la banda y su público mexicano.