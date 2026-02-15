México

Procesan a hombre que transportaba casi una tonelada de marihuana, armamento y otras drogas en un camión en Chihuahua

Javier “N” fue localizado con los objetos ilícitos en un puesto militar de seguridad

Foto: FGR
Foto: FGR

Javier “N” fue vinculado a proceso luego de que las autoridades lo detuvieron a bordo de un tractocamión en el que transportaba casi una tonelada de marihuana, armamento y otras drogas en Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al sujeto por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y transporte de drogas como clorhidrato de metanfetamina, marihuana y opio.

La medida se dictó tras su detención en un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, sobre la carretera Villa Ahumada-Ciudad Juárez, en Chihuahua.

Durante la inspección del tractocamión en el que viajaba, personal militar localizó 927 kilos 60 gramos de marihuana, 29 kilos 78 gramos de clorhidrato de metanfetamina y 10 kilos 170 gramos de opio, además de un arma de fuego con 10 cartuchos útiles, un cargador con 19 cartuchos y un teléfono.

Foto: FGR
Foto: FGR

Permanecerá en prisión preventiva

En audiencia, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó pruebas suficientes para que el juez dictara vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa.

Además, se fijó el mes de mayo como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Procesan a dos hombres por transportar metanfetamina en un vehículo

En un segundo hecho, la Fiscalía General de la República también logró la vinculación a proceso de dos hombres por su presunta responsabilidad en el transporte de metanfetamina.

José “N” y Julio “N” fueron vinculados a proceso por la posible comisión del delito de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

Foto: FGR
Foto: FGR

La detención se concretó luego de un operativo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México junto con la Policía Federal Ministerial (PFM), adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el kilómetro 302 de la carretera federal número 45, es decir en los límites de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El vehículo en el que viajaban fue interceptado por circular a exceso de velocidad. Durante la inspección, los agentes encontraron 15 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina y dos teléfonos celulares, elementos que fueron asegurados como evidencia principal para la investigación.

Foto: FGR
Foto: FGR

En audiencia, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que permitieron al juez dictar la vinculación a proceso, así como la aplicación de prisión preventiva oficiosa.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria se fijó en tres meses.

