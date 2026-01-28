México

Localizan e inhabilitan narcolaboratorio con casi dos toneladas de sustancias químicas en Michoacán

En el sitio también se hallaron 80 kilogramos de presunta metanfetamina

El sitio fue localizado en
El sitio fue localizado en el municipio de Villa Madero. Foto: GN

Un laboratorio clandestino con casi dos toneladas de sustancias químicas fue localizado en el municipio de Villa Madero, Michoacán.

El hallazgo se llevó a cabo por elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) durante patrullajes de vigilancia y de reconocimientos terrestres en el poblado de “El Bosque”.

Durante la acción, los militares localizaron el laboratorio clandestino y aseguraron 5 mil 600 litros y mil 925 kilogramos de sustancias químicas, además de 80 kilogramos de un compuesto con características similares a la metanfetamina.

Además, las autoridades aseguraron nueve reactores y otros equipos empleados para la fabricación de estupefacientes.

Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, que serán responsables de determinar los pasos legales y continuar con las investigaciones correspondientes.

Esta acción se realizó como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como del plan de Operaciones “Paricutín”.

Las instituciones participantes reiteraron su compromiso de combatir de manera frontal las actividades ilícitas relacionadas con la producción de drogas, asegurando que su labor contribuye a la paz y seguridad de la población.

Aseguran laboratorio clandestino con 8 toneladas de precursores químicos

Los elementos realizaban recorridos en
Los elementos realizaban recorridos en los municipios de Turicato y Nocupétaro. Foto: Defensa

El pasado 5 de diciembre fue localizado un laboratorio clandestino con más de 8 toneladas de precursores químicos.

La localización del sitio se llevó a cabo en los municipios de Turicato y Nocupétaro, durante un operativo conjunto entre elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Durante la acción, las autoridades confiscaron 8 toneladas de precursores químicos y 335 kilogramos de metanfetamina, impacto relevante en la lucha contra la fabricación ilegal de estupefacientes en la región.

Además, los militares aseguraron los siguientes objetos y sustancias:

  • 6 reactores
  • 7 condensadores
  • 4 tanques de gas LP
  • 4 mil 500 kilogramos de sosa cáustica
  • 3 mil 500 kilogramos de ácido tartárico
  • 1 vehículo
Foto: Defensa
Foto: Defensa

Este decomiso fue resultado de las tareas de vigilancia y reconocimiento terrestre por parte de los militares, lo que permitió localizar el sitio para la fabricación de sustancias ilícitas.

Todos los materiales incautados fueron entregados a las instancias correspondientes para definir su situación legal y dar seguimiento a las investigaciones.

La operación forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y se desarrolló en el marco del plan de Operaciones “Paricutín”, establecido para enfrentar a la delincuencia organizada en el estado.

Este dispositivo fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre en la plaza principal del municipio.

De acuerdo con el último informe realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desde el inicio del Plan Michoacán han sido detenidas 430 personas.

Además, han sido aseguradas 240 armas de fuego, 16 mil 836 cartuchos, 840 cargadores, 347 vehículos, 200 artefactos explosivos improvisados, 53 kilogramos de material explosivo, más de 20 mil litros de sustancias químicas, 26 campamentos, entre otros.

