Aseguran laboratorio clandestino con 8 toneladas de precursores químicos y 300 kilos de metanfetamina en Michoacán

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaban reconocimientos terrestres cuando localizaron el sitio

Los elementos realizaban recorridos en los municipios de Turicato y Nocupétaro. Foto: Defensa

Un operativo conjunto entre la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) permitió el aseguramiento de un laboratorio clandestino para la elaboración de droga sintética en el estado de Michoacán.

La localización del sitio se efectuó durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres realizados en los municipios de Turicato y Nocupétaro, donde los elementos del Ejército Mexicano localizaron un sitio donde se fabricaban sustancias ilícitas.

En el sitio fueron localizadas 8 toneladas de precursores químicos, así como 335 kilogramos de posible metanfetamina, una cantidad que representa un golpe considerable a la producción de drogas sintéticas en la región.

La acción, realizada por las fuerzas federales, culminó con el decomiso de los siguientes objetos y sustancias:

  • 6 reactores
  • 7 condensadores
  • 4 tanques de gas LP
  • 4 mil 500 kilogramos de sosa cáustica
  • 3 mil 500 kilogramos de ácido tartárico
  • 1 vehículo
Foto: Defensa

Todos los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones y peritajes correspondientes.

La acción se enmarca en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, específicamente en la ejecución del plan de Operaciones “Paricutín”, para combatir la delincuencia organizada en la región.

Este plan se implementó en el estado de Michoacán por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre en la plaza principal del municipio.

Más de 160 detenidos tras el inicio del despliegue de Fuerzas Armadas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que desde el 10 de noviembre al 4 de diciembre de 2025 han sido detenidas 165 personas en el estado de Michoacán.

Durante el despliegue de Fuerzas Armadas también se logró el aseguramiento de armamento, artefactos explosivos y drogas, siendo lo siguiente la totalidad de objetos decomisados:

  • 68 armas de fuego
  • 7 mil 409 cartuchos
  • 375 cargadores
  • 145 vehículos
  • 90 artefactos explosivos
  • 53 kilos de material explosivo
  • 28 kilos de marihuana
  • 428 kilos de metanfetamina
  • 28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas
  • 10 campamentos
  • 30 tomas clandestinas inhabilitadas

CJNG y Cárteles Unidos asedian Michoacán

La Familia Michoacana también se encuentra en los estados de Guerrero, Ciudad de México y Michoacán. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Un mapa criminal realizado por el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública, Víctor Manuel Sánchez Valdés, revela el asedio que mantienen organizaciones criminales en el estado de Michoacán, una región que se caracteriza por la producción de aguacate y limón, expuestos a la extorsión y cobro de piso.

El análisis muestra que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia en 110 municipios de 113 con los que cuenta el estado, lo que la convierte en la organización criminal con mayor dominio en la región.

Foto: Cortesía / Víctor Sánchez Valdés

Por su parte, Cárteles Unidos -un grupo integrado por alianzas inestables de los grupos de Los Viagras, la Nueva Familia Michoacana, Cártel de Tepalcatepec, los Caballeros Templarios, Cártel de los Reyes, Cártel de Santa Rosa de Lima y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa- es el segundo con mayor presencia al tener operaciones en 81 municipios.

En el estado se ha identificado la presencia de un total de 17 grupos criminales, las cuales se disputan el control del territorio.

Para mantener la seguridad en Michoacán, fueron desplegados 10 mil 506 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), así como mil 781 de la Secretaría de Marina (Semar) y 277 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), esto para combatir la inseguridad.

