Vinculan a proceso a hombre que llevaba más de 600 mil litros metanfetamina líquida en Baja California

El hombre manejaba un camión en la que fueron hallados bidones con la droga

El hombre fue capturado por elementos militares y de la Guardia Nacional (Especial)

Las autoridades informaron sobre la medida de vinculación a proceso en contra de un hombre que conducía un vehículo en el que fueron hallados bidones con metanfetamina líquida en Baja California.

El 10 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la situación de Pedro “N”, un sujeto que es investigado por su presunta responsabilidad en el de delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina líquida.

“El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba suficientes para obtener dicha vinculación”, se puede leer el reporte de los hechos.

De igual manera a dicho hombre se le determinó la medida de prisión preventiva en el CERESO de Ensenada, además de un plazo de cuatro meses para realizar las averiguaciones necesarias en el caso.

Se le determinó la medida de prisión preventiva (FGR)

Pedro “N” era el encargado de manejar un tractocamión acoplado a una caja seca, sin embargo, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron al hombre luego de hallar bidones con droga líquida al interior de la unidad.

Fue en el puesto militar de seguridad “El Ajusco”, en la carretera transpeninsular San Quintín a Ensenada que los uniformados revisaron el vehículo y se dieron cuenta que había una docena de bidones que dieron un volumen total de 699 mil 976 litros de clorhidrato de metanfetamina.

Las imágenes compartidas por la FGR muestran los contenedores de color blanco al interior de la unidad. Si bien el reporte no detalla la fecha en la que ocurrió la detención, informes periodísticos del 16 de enero dan cuenta de la detención de un conductor con alrededor de 700 litros de metanfetamina.

El material gráfico compartido en enero coincide con las fotografías compartidas de manera reciente por la FGR.

La unidad revisada por los agentes (FGR)

Desarticulan laboratorio de metanfetamina en Baja California

Por su parte, el pasado 2 de febrero la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó sobre la ubicación y desarticulación de un laboratorio clandestino de metanfetamina que operaba en Ensenada.

Las instalaciones fueron ubicadas en inmediaciones de San Matías, en el sitio había contenedores, tanques y sustancias químicas al parecer usadas para la elaboración de droga sintética.

Según lo compartido por la gobernadora, el sitio podía producir entre 50 y 100 kilogramos de droga en una semana. “Con esta acción, suman ya nueve laboratorios desmantelados en un periodo de un año, gracias a la labor coordinada entre fuerzas federales y estatales", agregó la mandataria en sus redes sociales.

