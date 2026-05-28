México

Congreso del Edomex convoca a periodo extraordinario para discutir reforma judicial y nulidad de elecciones

Diputados mexiquenses analizarán iniciativas federales y estatales consideradas de urgente resolución

Guardar
Google icon
Periodo extraordinario Congreso Edomex Reforma reforma judicial y nulidad de elecciones
Periodo extraordinario en el Congreso del Edomex (Congreso Local)

La Diputación Permanente de la LXII Legislatura del Estado de México convocó a las, le y los diputados mexiquenses al Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones, programado para este jueves 29 de mayo a las 10:00 horas, donde se discutirán importantes reformas en materia judicial y electoral.

La sesión será presidida por la diputada morenista Martha Azucena Camacho Reynoso, contempla temas considerados de “urgente y obvia resolución”, de acuerdo con el orden del día aprobado por la Diputación Permanente.

PUBLICIDAD

El documento fue leído por el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI, quien detalló los asuntos que serán sometidos a deliberación y votación durante la jornada legislativa.

Analizarán reforma al Poder Judicial

Se harán cambios a la reforma del Poder Judicial (EFE/ Isaac Esquivel)
Se harán cambios a la reforma del Poder Judicial (EFE/ Isaac Esquivel)

Uno de los temas centrales será la discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial.

PUBLICIDAD

La propuesta fue remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y busca modificar la fecha de la elección judicial para que se lleve a cabo el 1 de junio de 2028 y no en 2027, como se había planteado originalmente.

De acuerdo con el Senado de la República, esta modificación pretende “fortalecer los mecanismos que permiten que la voluntad del pueblo se exprese con eficacia”, además de brindar mejores condiciones para la organización y desarrollo del proceso electoral judicial.

La reforma forma parte de los cambios impulsados a nivel federal para transformar la integración y elección de integrantes del Poder Judicial, tema que ha generado amplio debate político y jurídico en el país.

Buscan incluir nueva causal de nulidad electoral

Voto en prisión, voto en el extranjero, elecciones 2023, Edomex
Buscan que la causal de nulidad de elecciones en casos de intervención extranjera (Instituto Nacional Electoral/Cuartoscuro)

Otro de los puntos que se discutirán durante el Periodo Extraordinario será la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución federal.

La iniciativa tiene como objetivo establecer una nueva causal de nulidad de elecciones en casos de intervención extranjera en los procesos electorales mexicanos.

La propuesta enviada por el Senado busca reforzar la protección de la soberanía nacional y garantizar que las elecciones se desarrollen libres de cualquier tipo de influencia externa que pueda alterar la voluntad ciudadana.

Este tema ha cobrado relevancia en el contexto internacional ante los riesgos relacionados con campañas de desinformación, financiamiento ilegal o posibles injerencias de actores extranjeros en procesos democráticos.

También discutirán reformas al Código Electoral del Edomex

Se busca hacer reformas al Código Electoral estata Foto: (Congreso Edomex)
Se busca hacer reformas al Código Electoral estata Foto: (Congreso Edomex)

Finalmente, las y los legisladores mexiquenses analizarán una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México.

Aunque no se detallaron públicamente todos los cambios contemplados, las modificaciones formarían parte de la actualización del marco normativo electoral estatal en concordancia con las reformas federales impulsadas recientemente.

Los tres asuntos enlistados para la sesión extraordinaria fueron clasificados como de urgente y obvia resolución, por lo que podrían ser discutidos y votados en una sola jornada legislativa.

Con este Periodo Extraordinario, el Congreso mexiquense buscará avanzar en temas considerados prioritarios para el sistema judicial y electoral tanto a nivel estatal como nacional.

Temas Relacionados

Congreso localEdomexPeriodo ExtraordinarioReforma judicialNulidad de eleccionesPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Chispazo de hoy 27 de mayo: todos los números ganadores del último sorteo

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Resultados del Chispazo de hoy 27 de mayo: todos los números ganadores del último sorteo

Diputados aplazan elección judicial a 2028 y abren puerta a reelección de magistrados del TEPJF

La propuesta del diputado Sergio Gutiérrez Luna generó un enfrentamiento dentro del bloque oficialista

Diputados aplazan elección judicial a 2028 y abren puerta a reelección de magistrados del TEPJF

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 28 de mayo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 28 de mayo de 2026

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 28 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 28 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

FGR abre investigación tras asegurar 151 armas, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína en pensión de Tapachula, Chiapas

Comunidad de Ostula, Michoacán, denuncia ataques del CJNG con drones e intromisión de la Marina en el territorio

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Buscan en EEUU generar ley para combatir huachicol del CJNG y el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Naim Darrechi, de “La Mansión VIP”, es detenido en el Aeropuerto Internacional de la CDMX: esto es lo que se sabe

Naim Darrechi, de “La Mansión VIP”, es detenido en el Aeropuerto Internacional de la CDMX: esto es lo que se sabe

Stray Kids en México: fans señalan inflación de precios en STRAYCITY y crean petición para exigir ajuste

Thalía dedica conmovedor mensaje a su mamá a 15 años de su muerte: “Sigo agarrando el teléfono para marcarte”

‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

¿Se viene sucesora de Fátima Bosch? Miss Universo México tendrá nueva reina: fechas horarios y dónde ver el concurso

DEPORTES

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026 y cómo comprarlas en el sitio oficial de la FIFA

Qué comer en Monterrey durante el Mundial 2026: guía gastronómica regia de la carne asada al cabrito