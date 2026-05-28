Congreso del Edomex convoca a periodo extraordinario para discutir reforma judicial y nulidad de elecciones

Periodo extraordinario en el Congreso del Edomex (Congreso Local)

La Diputación Permanente de la LXII Legislatura del Estado de México convocó a las, le y los diputados mexiquenses al Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones, programado para este jueves 29 de mayo a las 10:00 horas, donde se discutirán importantes reformas en materia judicial y electoral.

La sesión será presidida por la diputada morenista Martha Azucena Camacho Reynoso, contempla temas considerados de “urgente y obvia resolución”, de acuerdo con el orden del día aprobado por la Diputación Permanente.

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El documento fue leído por el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI, quien detalló los asuntos que serán sometidos a deliberación y votación durante la jornada legislativa.

Analizarán reforma al Poder Judicial

Se harán cambios a la reforma del Poder Judicial (EFE/ Isaac Esquivel)

Uno de los temas centrales será la discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial.

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La propuesta fue remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y busca modificar la fecha de la elección judicial para que se lleve a cabo el 1 de junio de 2028 y no en 2027, como se había planteado originalmente.

De acuerdo con el Senado de la República, esta modificación pretende “fortalecer los mecanismos que permiten que la voluntad del pueblo se exprese con eficacia”, además de brindar mejores condiciones para la organización y desarrollo del proceso electoral judicial.

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La reforma forma parte de los cambios impulsados a nivel federal para transformar la integración y elección de integrantes del Poder Judicial, tema que ha generado amplio debate político y jurídico en el país.

Buscan incluir nueva causal de nulidad electoral

Buscan que la causal de nulidad de elecciones en casos de intervención extranjera (Instituto Nacional Electoral/Cuartoscuro)

Otro de los puntos que se discutirán durante el Periodo Extraordinario será la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución federal.

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La iniciativa tiene como objetivo establecer una nueva causal de nulidad de elecciones en casos de intervención extranjera en los procesos electorales mexicanos.

La propuesta enviada por el Senado busca reforzar la protección de la soberanía nacional y garantizar que las elecciones se desarrollen libres de cualquier tipo de influencia externa que pueda alterar la voluntad ciudadana.

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Este tema ha cobrado relevancia en el contexto internacional ante los riesgos relacionados con campañas de desinformación, financiamiento ilegal o posibles injerencias de actores extranjeros en procesos democráticos.

También discutirán reformas al Código Electoral del Edomex

Se busca hacer reformas al Código Electoral estata Foto: (Congreso Edomex)

Finalmente, las y los legisladores mexiquenses analizarán una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México.

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Aunque no se detallaron públicamente todos los cambios contemplados, las modificaciones formarían parte de la actualización del marco normativo electoral estatal en concordancia con las reformas federales impulsadas recientemente.

Los tres asuntos enlistados para la sesión extraordinaria fueron clasificados como de urgente y obvia resolución, por lo que podrían ser discutidos y votados en una sola jornada legislativa.

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Con este Periodo Extraordinario, el Congreso mexiquense buscará avanzar en temas considerados prioritarios para el sistema judicial y electoral tanto a nivel estatal como nacional.