FGR obtuvo vinculación a proceso contra Israel Vizcarra, alias “Palillo”, exjefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Dos hombres fueron detenidos tras el operativo. Crédito: Secretaría de Marina.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de dos sujetos identificados como Israel Vizcarra, alias “Palillo” y Alexis N, por su presunta participación en delitos relacionados con la portación de armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Fuentes federales consultadas por Infobae México señalaron que el “Palillo” era identificado hasta antes de su arresto como un líder se segundo nivel en la estructura de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, solo por detrás de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”. Asimismo, presuntamente se desempeñó como jefe de plaza en el municipio de El Dorado, Sinaloa.

Por otra parte, Alexis “N” es señalado como un miembro de tercer nivel en la misma célula criminal, también conocida como “La Mayiza”.

De acuerdo con la información oficial, ambos permanecen bajo custodia en el Centro Federal de Readaptación Social número 8, Norponiente, ubicado en Guasave, Sinaloa.

Prisión preventiva y proceso judicial

El juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los imputados, quienes permanecerán internados en el penal federal de Guasave durante el plazo de 1 mes, concedido para la continuación de la investigación complementaria.

Los hermanos Vizcarra fueron detenidos el pasado 28 de enero en Culiacán. Crédito: FGR

La autoridad judicial especificó que la medida responde a la gravedad de los hechos y a la naturaleza de los delitos imputados, relacionados con portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La FGR recordó que las personas mencionadas en este proceso gozan de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente.

La dependencia reiteró su compromiso de cumplir los procedimientos legales y garantizar el debido proceso en cada etapa judicial.

Detención y aseguramiento en Culiacán

Automovil decomisado a los detenidos (Especial)

El operativo que derivó en la captura de Israel Vizcarra y Alexis Vizcarra fue realizado el pasado 28 de enero de 2026 por integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, entre los que se encontraron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Marina).

La intervención tuvo lugar en un camino del poblado de Quila, en la zona de Culiacán, Sinaloa.

Durante la detención, las autoridades aseguraron un fusil, una pistola, cartuchos, seis radios de comunicación y un vehículo, recursos considerados relevantes para la causa penal.

Reportes previos de este medio señalan que la cantidad de cartuchos útiles asegurados fue de 220 unidades.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente de la FGR, presentó los datos de prueba ante el juez correspondiente, lo que permitió la imputación formal de los delitos.

Quiénes son los hermanos Vizcarra y cuál era su papel en La Mayiza

Niveles en la estructura criminal de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa. (Especial)

Fuentes consultadas por Infobae México señalaban que Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, y Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán eran operadores de segundo y tercer nivel de “Los Mayos” hasta antes de su captura.

Israel Vizcarra era identificado como jefe de plaza en El Dorado y líder de una célula dedicada a la elaboración de drogas con presencia en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y el Estado de México; además, cuenta con una orden de aprehensión vigente en Guanajuato.

Mientras que Alexis Arnoldo Vizcarra era considerado segundo al mando en Quilá y El Dorado, dentro de la estructura criminal.

La figura de Israel Vizcarra habría alcanzado notoriedad en la cultura popular a través de un corrido interpretado por Grupo Arriesgado en 2022, titulado con su apodo, “Palillo”.

La letra del corrido hace referencia a su experiencia en la producción de drogas sintéticas y su vínculo con la familia Zambada, destacando frases como: “para la cocina soy bueno, así me recomendaron con la gente del sombrero” y “calidad y buenos tratos, los postres salen bien hechos”.

Además, en el mismo tema se menciona también a su hermano Alexis Vizcarra como pieza clave en la estructura criminal, con frases como: “conmigo es quien dirige la obra”.