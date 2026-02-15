Por qué recomiendan beber agua de cáscara de manzanas en ayunas

Refrescante agua de manzana y canela, una bebida natural ideal para hidratar y disfrutar de sus beneficios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de agua de cáscara de manzanas en ayunas ha ganado popularidad como una alternativa natural para mejorar la salud digestiva y metabólica.

Este hábito, respaldado por especialistas en nutrición, se basa en el aprovechamiento de los nutrientes, la fibra y los antioxidantes contenidos en la piel de la fruta, compuestos que suelen perderse cuando se desecha la cáscara.

Beneficios asociados a la fibra y los antioxidantes

La cáscara de la manzana es una fuente importante de pectina, fibra soluble que favorece el tránsito intestinal y ayuda a desinflamar la mucosa gástrica.

Este efecto resulta útil para quienes presentan digestiones pesadas, colitis o estreñimiento. El consumo regular en ayunas permite que el cuerpo absorba mejor estos compuestos, preparando el sistema digestivo para el resto del día.

Beneficios asociados a la fibra y los antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la pectina, la piel de la manzana contiene quercetina, un antioxidante natural que combate los radicales libres y contribuye a reducir la inflamación sistémica. La quercetina se asocia también a la protección de las células y la prevención del envejecimiento prematuro.

Regulación del azúcar en la sangre y control del apetito

Uno de los beneficios más señalados de beber agua de cáscara de manzanas es su capacidad para estabilizar la glucosa sanguínea tras el ayuno nocturno.

La pectina ralentiza la absorción del azúcar, lo que ayuda a evitar picos de insulina y contribuye al control metabólico, una ventaja relevante para personas con riesgo de diabetes o resistencia a la insulina.

El ácido ursólico, presente en la piel de la manzana, cumple una función adicional al favorecer la pérdida de peso. Este compuesto ayuda a reducir la acumulación de grasa y actúa como supresor natural del apetito.

Combinado con la fibra, genera una sensación de saciedad que puede ayudar a controlar el consumo calórico a lo largo del día.

Mejora de la salud cardiovascular

Refrescante agua de manzana y canela, una bebida natural ideal para hidratar y disfrutar de sus beneficios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte de pectina y fibra en la cáscara de manzana también tiene un efecto positivo sobre la salud cardiovascular. Estos compuestos ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL (“malo”) en sangre, promoviendo la limpieza de las arterias y reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas.

Los antioxidantes presentes en la cáscara, como la quercetina, contribuyen a preservar la elasticidad de los vasos sanguíneos y a proteger el corazón.

Cómo preparar agua de cáscara de manzana

La preparación de esta bebida es sencilla y puede realizarse en casa:

Lavar muy bien varias manzanas, preferiblemente orgánicas, para eliminar residuos de pesticidas. Retirar la cáscara y colocarla en una olla con agua. Hervir durante 10 a 15 minutos hasta que el agua adquiera un color dorado y un aroma suave. Se puede añadir una rama de canela para potenciar el efecto metabólico y mejorar el sabor. Colar y tomar tibia, preferentemente en ayunas.

Esta bebida puede integrarse de manera regular en la dieta, aunque no debe considerarse una cura mágica ni sustituir el consumo de la fruta entera. La manzana en su totalidad aporta un balance óptimo de fibra, vitaminas y minerales.

Consideraciones y recomendaciones

Los especialistas advierten que, pese a sus beneficios, el agua de cáscara de manzana debe consumirse dentro del contexto de una alimentación equilibrada. No reemplaza el tratamiento médico ni el consumo de otros grupos alimenticios necesarios para la salud general.

El hábito de aprovechar la cáscara de la manzana responde también a una visión sostenible, al reducir el desperdicio de alimentos y maximizar el uso de los nutrientes presentes en la fruta.

Resumen de razones para beber agua de cáscara de manzana en ayunas s(Imagen ilustrativa Infobae)

Resumen de razones para beber agua de cáscara de manzana en ayunas

Mejora la digestión y combate el estreñimiento por su fibra soluble e insoluble.

Ayuda a la pérdida de peso y control del apetito gracias al ácido ursólico y la fibra.

Estabiliza los niveles de azúcar en sangre al ralentizar la absorción de glucosa.

Ejerce un efecto desinflamatorio y antioxidante por su contenido de quercetina.

Fortalece la salud cardiovascular al reducir el colesterol “malo”.

El agua de cáscara de manzana es una alternativa sencilla y natural que puede complementar la alimentación diaria, aportando compuestos beneficiosos para la digestión, el metabolismo y el corazón, siempre en el marco de una dieta variada y balanceada.