No solo es el café: las bebidas que deben evitar las personas con hipertensión para prevenir aumento en la presión arterial

Unas elecciones simples en tu vaso cada día pueden marcar la diferencia en el bienestar de quienes buscan controlar la hipertensión, desde evitar lo que eleva el riesgo hasta aprovechar aliados para el corazón

El impacto de lo que
El impacto de lo que tomamos va más allá del sabor y puede influir directamente en cómo se maneja la presión, dando herramientas prácticas para elegir con seguridad

La elección de bebidas juega un papel relevante en el control de la presión arterial, especialmente para quienes viven con hipertensión.

Algunas bebidas de consumo habitual pueden contribuir al aumento de la presión y dificultar el manejo de esta condición.

Identificar cuáles son y entender sus efectos resulta fundamental para reducir riesgos y favorecer la salud cardiovascular en personas hipertensas.

Conocer cuáles líquidos pueden complicar
Conocer cuáles líquidos pueden complicar o mejorar la salud cardíaca permite tomar mejores decisiones para quienes viven con presión elevada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del café cuáles son las bebidas que deben evitar las personas con hipertensión para prevenir aumento en la presión arterial

De acuerdo con información de la Asociación Americana del Corazón, además del café, las personas con hipertensión deben evitar o limitar el consumo de las siguientes bebidas para prevenir el aumento de la presión arterial:

  • Bebidas energéticas: Contienen altas concentraciones de cafeína y otras sustancias estimulantes que pueden elevar la presión arterial de forma significativa.
  • Refrescos y bebidas azucaradas: El alto contenido de azúcar puede favorecer el aumento de peso y la resistencia a la insulina, ambos factores asociados con la hipertensión. Algunos refrescos también contienen cafeína.
  • Bebidas alcohólicas: El consumo excesivo de alcohol puede causar incrementos en la presión arterial y reducir la eficacia de los medicamentos antihipertensivos.
  • Tés estimulantes (negro, verde, mate en exceso): Estas infusiones contienen cafeína y pueden contribuir a la elevación de la presión arterial si se consumen en grandes cantidades.
  • Bebidas deportivas con alto contenido de sodio: Algunas bebidas diseñadas para rehidratar contienen niveles elevados de sodio, lo que puede contribuir al aumento de la presión arterial.
  • Jugos industrializados: Muchos contienen altos niveles de azúcar y sodio ocultos.
Es importante leer las
Es importante leer las etiquetas y consultar a un profesional de la salud sobre las bebidas más adecuadas en cada caso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son las bebidas que mejoran la salud de las personas con hipertensión

Por su parte, cabe mencionar que personas con hipertensión pueden beneficiarse del consumo regular de ciertas bebidas que ayudan a mantener la presión arterial en niveles adecuados y favorecen la salud cardiovascular. Entre las más recomendadas se encuentran las siguientes:

  • Agua natural: Mantenerse bien hidratado con agua es esencial para el equilibrio de la presión arterial y el buen funcionamiento del organismo.
  • Infusiones de hierbas sin cafeína: Bebidas como el té de hibisco (flor de jamaica), manzanilla, rooibos y menta no contienen cafeína y han mostrado efectos favorables sobre la presión arterial. El té de hibisco, en particular, puede contribuir a la reducción de la presión sistólica y diastólica.
  • Leche descremada o baja en grasa: Aporta calcio y potasio, minerales que ayudan a regular la presión arterial. Se recomienda elegir versiones sin azúcar añadida y con bajo contenido de grasa.
  • Jugos naturales sin azúcar: El jugo de remolacha (betabel) contiene nitratos que pueden ayudar a dilatar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial. También se pueden consumir jugos de frutas como naranja y granada, siempre en cantidades moderadas y sin azúcar añadida.
  • Agua de coco: Es rica en potasio y magnesio, lo que favorece el control de la presión arterial.
  • Batidos de frutas y verduras: Preparados en casa, sin azúcares añadidos ni sal, pueden ser una opción saludable para complementar la dieta.
(Imagen Ilustrativa Infobae).
(Imagen Ilustrativa Infobae).

Estas bebidas, integradas en un estilo de vida saludable y bajo supervisión médica, pueden ser aliadas en el manejo de la hipertensión.

