Reforma electoral: Ricardo Monreal afirma que la propuesta sigue siendo redactada

El cuerpo legislativo mexicano enfrenta el límite legal para presentar el proyecto, que plantea cambios en la representación y la financiación electoral

Ricardo Monreal confirma que la
Ricardo Monreal confirma que la propuesta de reforma electoral se presentará antes de que finalice febrero, cumpliendo el plazo legal de la Cámara de Diputados. Crédito: Cámara de Diputados

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó este 10 de febrero que la reforma electoral se encuentra en una etapa clave.

Monreal señaló que los próximos diez días serán fundamentales para concluir la redacción de la propuesta y presentarla antes de que finalice febrero, cumpliendo así con el plazo legal, según una la Cámara de Diputados.

El legislador explicó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez y los partidos Morena, PVEM y PT, trabaja intensamente en los artículos que conformarán la iniciativa integral. Afirmó que la comisión se ocupa de temas cruciales, entre ellos la integración de la Cámara de Diputados y la composición del Senado.

Objetivos de la reforma electoral

La iniciativa electoral impulsa la
La iniciativa electoral impulsa la consulta popular en los niveles municipal, estatal y federal para fomentar la participación ciudadana directa en decisiones clave. | X- Ricardo Monreal

La reforma, detalló el diputado de Morena, busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes mediante fórmulas de votación directa. Además, la propuesta pretende expandir la consulta popular a los niveles municipal, estatal y federal, para permitir que las comunidades puedan tomar decisiones sobre asuntos considerados prioritarios de una forma incisiva.

Monreal recalcó que el objetivo es que, en decisiones relevantes para la comunidad, vote la gente y decida la gente”.

Un aspecto esencial de la reforma es la fiscalización de recursos. El legislador advirtió que se busca impedir el ingreso de financiamiento ilícito a las campañas, partidos y órganos electorales. Destacó que existen sanciones para quienes acepten recursos irregulares y puntualizó que se reforzarán, pudiendo llegar a la cancelación de candidaturas, incluso en casos de personas ya electas.

El diputado indicó que, en lo referente a la integración legislativa, prevé mantener el modelo actual de representación, en especial la fórmula “200-300” para la Cámara de Diputados.

Sin embargo, anticipó el análisis de nuevas alternativas para las diputaciones plurinominales, con la finalidad de fortalecer la relación entre representantes y electores y evitar que esta dependa únicamente de jerarquías partidistas.

Monreal ejemplificó con mecanismos implementados en entidades como la Ciudad de México, donde la figura del “segundo mejor votado” o “segundo lugar mejor ubicado” permite que los ciudadanos incidan directamente en la selección de representantes y la composición legislativa.

Límite para presentar la reforma electoral

La fecha límite para presentar
La fecha límite para presentar la propuesta para la reforma electoral es el último día de febrero. Foto: Cámara de Diputados

Monreal enfatizó la importancia de innovar en las fórmulas electorales, procurando responder a los reclamos sociales y reflejar una representación más cercana: “Buscar fórmulas que la ciudadanía reclama, de mayor influencia, de mayor relación, de mayor vinculación con sus diputados, sus senadores, sus gobernantes y sus representantes populares”.

El legislador reiteró que el compromiso del nuevo marco normativo es evitar regresiones y promover consensos que garanticen certeza jurídica y avance democrático, asegurando que el proceso responde a las demandas ciudadanas expresadas en encuestas sobre la preferencia respecto a la elección de legisladores.

De acuerdo con Ricardo Monreal, el límite legal para presentar la iniciativa es el último día de febrero. El coordinador de Morena advirtió que, si el proyecto no ingresa a tiempo a alguna de las dos cámaras, ya no habrá margen de maniobra para modificar la Constitución.

Ricardo Monreal Reforma Electoral Política Mexicana Cámara de Diputados

