Euro hoy en México: cotización de apertura del 22 de mayo

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,08 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,23% respecto al precio de cierre anterior de 20,13 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,34%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,99%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una depreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 4,03%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,13%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.