México

Presidenta de la Cámara de Diputados asegura que México está en “una crisis de inseguridad”

Junto a su llamado a fortalecer la democracia, subraya que para la reforma electoral se requiere inclusión de toda la sociedad civil y especialistas

Guardar
Kenia López Rabadán advierte sobre
Kenia López Rabadán advierte sobre la magnitud de la crisis de violencia en México y exige mayor coordinación política para enfrentar la inseguridad nacional. (Presidencia)

Kenia López Rabadán reconoció la magnitud de la crisis de violencia en México y exigió coordinación entre todas las fuerzas políticas para enfrentar la inseguridad que afecta a la población en todo el país.

La presidenta de la Cámara de Diputados resaltó la gravedad del panorama y subrayó la responsabilidad histórica de los legisladores ante este reto, según el comunicado oficial del organismo difundido el 10 de febrero.

“Es claro que estamos viviendo, lamentablemente, una crisis de inseguridad en nuestro país”, afirmó López Rabadán. “Quien se niegue a aceptarlo no conoce la realidad en el territorio, no conoce la realidad en los municipios y los estados. O, conociéndola, quiere ocultar una realidad lastimosa”.

López Rabadán destacó que “Hoy estamos claramente sufriendo una crisis de inseguridad que se necesita detener porque, lamentablemente, no importa si estás hablando del norte, del centro, del sur o del sureste de este país, hay historias lastimosas, llenas de sangre y de dolor para muchas familias”, señaló.

La legisladora hizo un llamado a superar las diferencias partidistas en la búsqueda de soluciones. Además, enfatizó la necesidad de salvar vidas y detener al crimen organizado, recalcando que su infiltración en gobiernos es un peligro para toda la sociedad, sin importar la filiación política.

“Hoy estamos hablando de la necesidad de detener al crimen organizado, infiltrado en los gobiernos, no importa de qué partido político sean, se debe detener. Hoy estamos hablando de la vida de familias, estamos hablando de la vida de mineros, estamos hablando de la vida de jóvenes, estamos hablando lamentablemente de un problema que atraviesa nuestra nación y nos debemos hacer cargo, añadió la diputada.

López Rabadán destacó la pluralidad necesaria para discutir la reforma electoral

La discusión sobre la reforma
La discusión sobre la reforma electoral en el Congreso de la Unión destaca la importancia del consenso y la participación de todas las fuerzas políticas mexicanas. (Foto: Cámara de Diputados)

La diputada también abordó la discusión sobre la reforma electoral, destacando la responsabilidad política y la importancia del compromiso de todos los partidos.

Según el comunicado, tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tienen un papel fundamental en la deliberación sobre el futuro de la diversidad en México.

“La posibilidad de que haya pluralidad en este país se construyó cuando eran oposición y me parece que están analizando, lo están discutiendo. Yo espero que haya fortaleza institucional y democrática en estos partidos porque además es su razón de ser”, afirmó.

López Rabadán cree que la reforma electoral puede posponerse sin el consenso de los partidos

La reforma electoral, de no
La reforma electoral, de no lograrse un acuerdo amplio, podría posponerse hasta los comicios federales de 2030, según la presidenta de la Cámara de Diputados. | X- Kenia López Rabadán

En declaraciones anteriores, López Rabadán advirtió que la reforma electoral que el Ejecutivo federal prevé presentar ante el Congreso de la Unión podría no discutirse en el periodo legislativo actual si no existe un acuerdo amplio entre todas las fuerzas políticas.

Subrayó que un asunto tan sensible como el sistema electoral no debe imponerse por mayorías ni mediante ejercicios de fuerza, sino construirse a partir del diálogo y la inclusión. Modificar las reglas del juego democrático requiere responsabilidad institucional y visión de largo plazo”, agregó.

López Rabadán explicó que si no se llega a un consenso suficiente, los cambios en materia electoral no se aplicarían en las elecciones intermedias de 2027, sino hasta los comicios federales de 2030.

Temas Relacionados

Kenia López RabadánCámara de DiputadosInseguridadPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Gabriela “N”, acusada de matar a motociclista, permanece en Santa Martha a la espera de definir su situación jurídica

Reportes indican que su audiencia inicial será realizada en próximo 11 de febrero de 2026

Gabriela “N”, acusada de matar

Por qué la alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX quiere reclasificar 14 calles y vialidades de la demarcación

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, pidió apoyo del Gobierno de la Ciudad de México para esta solicitud

Por qué la alcaldía Miguel

¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

El jalisciense buscará mejorar su histórica posición en la final olímpica de Milán-Cortina 2026, enfrentando a potencias mundiales como Ilia Malinin y Yuma Kagiyama

¿Quiénes serán los rivales de

Dirigencia de Morena Jalisco se deslinda tras detención del ex alcalde de Tequila

Erika Pérez afirmó que la candidatura de Diego “N” no fue avalada por la actual dirigencia estatal del partido

Dirigencia de Morena Jalisco se

Clara Brugada rechaza privatización de Parque Lira, buscará diálogo con Mauricio Tabe

Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México se encuentran manifestándose en los alrededores de este sitio en contra de la privatización del lugar

Clara Brugada rechaza privatización de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Objetivo prioritario detenido en Coahuila

Objetivo prioritario detenido en Coahuila es del Cártel del Noreste y está ligado con la masacre de los LeBarón

Van cinco fosas clandestinas localizadas en Concordia, Sinaloa, tras hallazgo de diez cuerpos

Minera frenó operaciones por inseguridad meses antes del secuestro de 10 ingenieros, mientras Harfuch asegura que no tenían reportes previos

Atacan a balazos a agentes ministeriales en Cortazar, Guanajuato: un elemento resultó lesionado

Dan más de 10 años de cárcel para tres personas en Sonora por albergar a 36 migrantes de La India, Ecuador, Nepal y Pakistán

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris agrede a

Poncho de Nigris agrede a Gabo Cuevas en vivo y lo corre de Ring Royale

Alejandra Guzmán asegura que vio a su mamá Silvia Pinal momentos antes de entrar al quirófano: “Una luz profunda”

Sobrino de Edith Márquez sufre la muerte de su papá a sólo dos días de haber muerto su mamá: “Parece una pesadilla”

Influencer Sol León revela las razones por las que habría aceptado entrar a La Casa de los Famosos Telemundo

Fans de One Piece podrán convivir con Iñaki Godoy en evento exclusivo de la segunda temporada: así puedes asistir

DEPORTES

¿Quiénes serán los rivales de

¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

De cuánto es el apoyo económico que recibe Donovan Carrillo, patinador mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno

¿Cómo se reforzaron todos los equipos de la Liga MX tras el cierre del mercado de Fichajes?

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Cruz Azul hace oficial la llegada de Nico Ibáñez: “Muy contento de estar aquí”