Presidenta de la Cámara de Diputados asegura que México está en “una crisis de inseguridad”

Kenia López Rabadán advierte sobre la magnitud de la crisis de violencia en México y exige mayor coordinación política para enfrentar la inseguridad nacional. (Presidencia)

Kenia López Rabadán reconoció la magnitud de la crisis de violencia en México y exigió coordinación entre todas las fuerzas políticas para enfrentar la inseguridad que afecta a la población en todo el país.

La presidenta de la Cámara de Diputados resaltó la gravedad del panorama y subrayó la responsabilidad histórica de los legisladores ante este reto, según el comunicado oficial del organismo difundido el 10 de febrero.

“Es claro que estamos viviendo, lamentablemente, una crisis de inseguridad en nuestro país”, afirmó López Rabadán. “Quien se niegue a aceptarlo no conoce la realidad en el territorio, no conoce la realidad en los municipios y los estados. O, conociéndola, quiere ocultar una realidad lastimosa”.

López Rabadán destacó que “Hoy estamos claramente sufriendo una crisis de inseguridad que se necesita detener porque, lamentablemente, no importa si estás hablando del norte, del centro, del sur o del sureste de este país, hay historias lastimosas, llenas de sangre y de dolor para muchas familias”, señaló.

La legisladora hizo un llamado a superar las diferencias partidistas en la búsqueda de soluciones. Además, enfatizó la necesidad de salvar vidas y detener al crimen organizado, recalcando que su infiltración en gobiernos es un peligro para toda la sociedad, sin importar la filiación política.

“Hoy estamos hablando de la necesidad de detener al crimen organizado, infiltrado en los gobiernos, no importa de qué partido político sean, se debe detener. Hoy estamos hablando de la vida de familias, estamos hablando de la vida de mineros, estamos hablando de la vida de jóvenes, estamos hablando lamentablemente de un problema que atraviesa nuestra nación y nos debemos hacer cargo”, añadió la diputada.

López Rabadán destacó la pluralidad necesaria para discutir la reforma electoral

La discusión sobre la reforma electoral en el Congreso de la Unión destaca la importancia del consenso y la participación de todas las fuerzas políticas mexicanas. (Foto: Cámara de Diputados)

La diputada también abordó la discusión sobre la reforma electoral, destacando la responsabilidad política y la importancia del compromiso de todos los partidos.

Según el comunicado, tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tienen un papel fundamental en la deliberación sobre el futuro de la diversidad en México.

“La posibilidad de que haya pluralidad en este país se construyó cuando eran oposición y me parece que están analizando, lo están discutiendo. Yo espero que haya fortaleza institucional y democrática en estos partidos porque además es su razón de ser”, afirmó.

López Rabadán cree que la reforma electoral puede posponerse sin el consenso de los partidos

La reforma electoral, de no lograrse un acuerdo amplio, podría posponerse hasta los comicios federales de 2030, según la presidenta de la Cámara de Diputados. | X- Kenia López Rabadán

En declaraciones anteriores, López Rabadán advirtió que la reforma electoral que el Ejecutivo federal prevé presentar ante el Congreso de la Unión podría no discutirse en el periodo legislativo actual si no existe un acuerdo amplio entre todas las fuerzas políticas.

Subrayó que un asunto tan sensible como el sistema electoral no debe imponerse por mayorías ni mediante ejercicios de fuerza, sino construirse a partir del diálogo y la inclusión. “Modificar las reglas del juego democrático requiere responsabilidad institucional y visión de largo plazo”, agregó.

López Rabadán explicó que si no se llega a un consenso suficiente, los cambios en materia electoral no se aplicarían en las elecciones intermedias de 2027, sino hasta los comicios federales de 2030.