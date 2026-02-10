Ricardo Monreal defiende la actuación del Tribunal Electoral en las elecciones del 2024

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantizó, de acuerdo con Ricardo Monreal, estabilidad y certidumbre jurídica durante el proceso electoral de 2024 en México. (Cámara de Diputados)

El papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante el proceso electoral de 2024 aportó una dosis vital de estabilidad y certidumbre jurídica a México, según afirmó el diputado Ricardo Monreal Ávila.

Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo ) y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, subrayó que la actuación del TEPJF fue “correcta y constitucionalmente adecuada”, ya que permitió salvaguardar las condiciones de gobernabilidad necesarias tras un proceso electoral de amplias repercusiones.

Presentan libro que estudia la representación en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal destacó que la asignación de diputaciones generó un intenso debate público sobre representación proporcional y mayoría relativa tras las elecciones federales. Crédito: Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Durante la presentación del libro “Entre la Constitución y la Campaña mediática. Asignación de diputaciones en México en 2024 y sentencia SUP-REC-3505/2024″. De acuerdo con el comunicado de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal señaló que, luego de los comicios federales, se suscitó un debate público intenso sobre la distribución de diputaciones, especialmente en torno a la representación proporcional y la mayoría relativa “debido a que la coalición obtuvo un resultado histórico donde la gente decidió a quién otorgarle la mayoría”.

El mismo evento, coordinado por Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del TEPJF, reunió distintas voces del ámbito legislativo y electoral. Monreal destacó la relevancia del libro presentado, argumentando que permite analizar con objetividad las repercusiones de la interpretación del artículo 54 constitucional. Este punto delimita la sobrerrepresentación partidista.

En el tramo final de su intervención, Monreal recordó las controversias recientes respecto al alcance de ese límite y la discusión sobre si debe aplicarse a las coaliciones. “Hace dos años se trató de imponer una narrativa que pretende trasladar ese límite a las coaliciones, apelando de manera mañosa al espíritu de la reforma del 96, aún con el texto constitucional que es muy claro”, enfatizó.

Otras autoridades reconocen la actuación del TEPJF en las elecciones del 2024

Otros personajes en la presentación del libro reconocieron el trabajo del TEPJF. (Crédito: X/@TEPJ_informa)

El vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, consideró, según el mismo comunicado, que el Tribunal cumplió su deber: “Nunca ha sido un argumento dejar de aplicar la Constitución por el hecho de que alguien pierda una elección; eso no puede ser un argumento político, jurídico, mucho menos social”.

Para la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el libro marca una ruta hacia “instituciones fortalecidas, con pleno Estado de derecho y métodos claros de representación popular”.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, leyó un mensaje de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien recalcó que la obra documenta “uno de los episodios de mayor complejidad técnica y relevancia en la historia reciente de nuestro sistema democrático”.

El magistrado De la Mata invitó a que se consulte el libro con una perspectiva amplia y académica: “Lo que no se puede hacer es solamente leer una versión de los hechos; leamos todas y estoy seguro de que después de conocer la sentencia llegarán a una conclusión y quizá a la correcta”.

La coordinadora editorial, Alejandra Tello Mendoza, precisó que el texto busca desmantelar el argumento de una supuesta inconstitucionalidad en la sobrerrepresentación, esclareciendo el mecanismo técnico y los fundamentos jurídicos de la sentencia SUP-REC 3505/2025. Añadió que el Tribunal no realizó la asignación, sino que confirmó el reparto efectuado por el INE.

Monreal pide a los jóvenes apoyar a Sheinbaum

Ricardo Monreal exhortó a la juventud a involucrarse en política ante los retos que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum en su relación con Estados Unidos y la oposición. (Presidencia)

En una vertiente diferente del debate actual, Monreal también ha exhortado recientemente a la juventud a involucrarse en la arena política, particularmente en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante los retos derivados de su relación con Estados Unidos y la “embestida” política de la oposición.

El coordinador de Morena insistió en que Sheinbaum enfrenta una situación sumamente compleja con el gobierno de Estados Unidos. “No recuerdo en toda mi vida pública y política a presidente alguno que haya tenido los retos que hoy la presidenta tiene. No lo recuerdo”, señaló.

Monreal llamó a los jóvenes a “prepararse para recibir la estafeta” y auguró una participación creciente de este sector en las elecciones de 2027 y 2030.