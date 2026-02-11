México

Ludwika Paleta habló sobre prejuicios en relaciones con diferencia de edad: “El amor viene en muchas presentaciones”

La actriz habló en la alfombra roja sobre el estigma que se tiene a las relaciones amorosas con diferencia de edad

La película '¿Quieres ser mi
La película '¿Quieres ser mi novia?' profundiza en el romance entre una mujer mayor y un hombre más joven como tema central. - (Videocine)

Durante la alfombra roja del estreno de ¿Quieres ser mi novia?, cinta que protagoniza junto a Juanpa Zurita, Ludwika Paleta respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación en torno al tema central de la película: una relación entre una mujer mayor y un hombre más joven.

La actriz abordó el debate con serenidad y destacó que la conversación social ha evolucionado. Frente a los medios, compartió su visión sobre los prejuicios que todavía rodean este tipo de vínculos.

La película continúa la historia que comenzó en plataformas digitales con ¿Quieres ser mi hijo?, producción que llamó la atención por su trama y por la química entre los protagonistas. Ahora, la dupla apuesta por la continuación con una narrativa que retoma ese universo.

“El amor viene en muchas presentaciones”

La actriz enfatiza que la
La actriz enfatiza que la diversidad en las formas de amor y pareja es cada vez más aceptada en la cultura popular. - (IG: @ludwika_paleta)

Paleta consideró que los estigmas han disminuido con el paso del tiempo. “Yo creo que los estigmas y los prejuicios cada vez son menores”, afirmó. Añadió que la sociedad avanza hacia una mayor apertura: “Veo que el día de hoy somos más tolerantes hacia muchas cosas que antes no”.

La actriz subrayó que las relaciones no responden a un único modelo. “El amor viene en muchas presentaciones y de muchas maneras, y no nada más es la tradicional la que existe hoy en día, y está bien”, expresó. También señaló que cada vez importa menos la opinión externa: “La gente cada vez le importa menos el qué digan de con quién estás”.

No obstante, reconoció que la crítica suele recaer con más fuerza en ellas. “Sin duda, siempre se juzga más a las mujeres”, dijo. Aun así, considera que ha habido avances: “Hemos recorrido un buen camino… y ahí vamos”.

Una historia que dialoga con jóvenes y adultos

La secuela retoma la exitosa
La secuela retoma la exitosa química entre Ludwika Paleta y Juanpa Zurita, quienes cautivaron previamente en plataformas digitales. - (ViX vía AP)

Sobre la película, explicó que se trata de un relato cercano para distintas edades. “Habla tanto a los chavos como a la gente de mi edad, por ejemplo, y mayor”, comentó. Para Paleta, es una trama que podría suceder en cualquier etapa de la vida.

Describió el proyecto como una propuesta emocionalmente completa: “Es una historia de amor que podría sucederte a cualquier edad… tiene emoción, amor, tiene su cosita emocional, siento que lo tiene todo”. Con ello, defendió el enfoque romántico más allá de la diferencia generacional.

La nueva entrega retoma la dinámica que conquistó al público en su versión digital. En aquella primera historia, el personaje de Zurita buscaba acercarse al de Paleta con una estrategia poco convencional, lo que detonó la relación y el interés de la audiencia.

Del streaming al cine con una dupla consolidada

El proyecto consolida a Zurita
El proyecto consolida a Zurita y Paleta como una dupla relevante, fusionando nuevas generaciones y figuras consolidadas en el cine mexicano. - (Videocine)

El éxito inicial motivó el salto a salas. La producción anterior generó conversación por la diferencia de edad entre los personajes, un elemento que ahora vuelve a estar en el centro del debate.

La presencia de nuevas generaciones en el elenco, encabezadas por Zurita, se combina con la trayectoria de Paleta, figura reconocida por el público desde hace años.

La combinación ha sido señalada como uno de los atractivos del proyecto.

