Gobierno del Edomex confirmó que hay 40 casos positivos de sarampión en la entidad

Se aplicarán medidas preventivas en escuelas de la entidad (Gob. Edomex)

El Estado de México registra un total de 40 casos confirmados de sarampión en lo que va del año, con una tasa de letalidad de cero, de acuerdo con el Informe Diario de Brote de Sarampión emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno de México con corte al viernes 6 de febrero.

Las autoridades estatales afirmaron que la situación epidemiológica se mantiene bajo control y que no existen defunciones asociadas a esta enfermedad.

Según el reporte federal, la entidad mexiquense presenta una tasa de incidencia de 0.22 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que se ubica muy por debajo del promedio nacional, estimado en 1.59 casos por cada 100 mil habitantes.

Estos indicadores, señalaron especialistas, son bajos a pesar de que no se había realizado procesos de vacunación de manera preventiva para buscar contener la propagación del virus.

La secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, explicó que los casos detectados hasta el momento corresponden a cuadros clínicos leves, sin complicaciones mayores.

Acciones preventivas en escuelas

Las escuelas deben mantener medidas de prevención ante el sarampión (Jorge Contreras/Infobae)

Ante el incremento de contagios a nivel nacional, el gobierno mexiquense anunció el fortalecimiento de medidas sanitarias en escuelas públicas y privadas a partir del 9 de febrero de 2026.

El objetivo es reducir riesgos entre la población infantil y adolescente, sector donde históricamente se concentra la mayor susceptibilidad al sarampión.

Entre las recomendaciones difundidas por la Secretaría de Salud destacan:

Promoción intensiva de la vacunación, especialmente de la triple viral (SRP). Establecer filtros sanitarios en la entrada de los planteles educativos del Edomex. Toma diaria de temperatura a estudiantes y personal docente. Detección temprana de síntomas como fiebre, erupciones cutáneas, tos, conjuntivitis y malestar general. Uso de cubrebocas en espacios cerrados, sobre todo en aulas con poca ventilación, y la capacitación del personal escolar para identificar posibles casos sospechosos. Que los padres o tutores eviten enviar a clases a menores con signos de enfermedad respiratoria.

Otro de los ejes de la estrategia es el monitoreo y reporte inmediato de cualquier probable contagio a las jurisdicciones sanitarias, con el fin de activar cercos epidemiológicos y seguimiento de contactos.

“La prioridad es proteger la salud de estudiantes, docentes y comunidades educativas completas”, subrayó Montoya Olvera.

Piden prevención a padres y vacunación para menores

vacunación sarampión Edomex medidas preventivas escuelas (Foto: Julieta Contreras)

Especialistas recordaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía aérea y que puede generar complicaciones graves en personas no vacunadas, como neumonía, encefalitis o ceguera. Sin embargo, enfatizaron que la inmunización es una herramienta segura y eficaz para prevenir brotes.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para revisar cartillas de vacunación y acudir a los centros de salud en caso de que niñas, niños o adolescentes no cuenten con el esquema completo, sector que se ve mayormente afectado. Las dosis se encuentran disponibles de manera gratuita en todas las unidades médicas del sector público.

Asimismo, se recomendó mantener medidas básicas de higiene como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios, evitar compartir utensilios personales y acudir al médico ante la presencia de síntomas. Estas acciones, señalaron las autoridades, son clave para cortar cadenas de transmisión.

Organismos internacionales como la OPS y la OMS han advertido sobre el resurgimiento del sarampión en diversas regiones del mundo debido a la disminución de coberturas de vacunación tras la pandemia de COVID-19. En este contexto, el Estado de México reinició campañas de vacunación en más de 450 puntos de la entidad.

El gobierno estatal informó que continuará emitiendo reportes periódicos para mantener informada a la ciudadanía y evitar rumores o desinformación. “No hay motivo de alarma, pero sí de prevención responsable”, concluyó la titular de Salud, al exhortar a la sociedad a sumarse a las medidas para mantener al sarampión bajo control.