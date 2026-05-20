Bancos con los mejores descuentos en el Hot Sale 2026: guía por institución

Entre el 25 de mayo y el 2 de junio, los consumidores pueden acceder a descuentos, bonificaciones y meses sin intereses en una amplia gama de comercios participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el Hot Sale 2026 en México, diversas instituciones bancarias y plataformas financieras han lanzado promociones específicas para incentivar las compras en línea.

Entre el 25 de mayo y el 2 de junio, los consumidores pueden acceder a descuentos, bonificaciones y meses sin intereses en una amplia gama de comercios participantes. Las condiciones y beneficios varían según la institución emisora de la tarjeta y el tipo de cliente, por lo que resulta fundamental revisar los requisitos y topes de devolución establecidos por cada banco.

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Promociones y bonificaciones específicas por banco

En todos los casos, las bonificaciones tienen un tope máximo por cliente y están sujetas a la disponibilidad de fondos asignados por cada institución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BBVA

Durante el Hot Sale 2026, BBVA ofrece una bonificación del 15% en las compras en línea realizadas con tarjetas de crédito, siempre que se paguen a seis, doce, dieciocho o veinticuatro meses sin intereses.

La promoción está sujeta a restricciones y requiere que las compras se efectúen en comercios participantes entre el 25 de mayo y el 2 de junio. Para acceder a la bonificación, es necesario cumplir con los términos y condiciones señalados por la institución.

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HSBC

En el caso de HSBC, los clientes pueden obtener hasta un 20% de bonificación en compras en línea acumuladas a partir de $13,500 MXN, siempre que se realicen a seis meses sin intereses o más, y exclusivamente en comercios participantes.

Este porcentaje máximo aplica para clientes Premier o HSBC One, mientras que para clientes de otras categorías la bonificación es del 10%. El tope de devolución por cliente es de $7,000 MXN durante el periodo del Hot Sale. Además, HSBC ofrece descuentos adicionales en marcas específicas y bonificaciones en productos financieros seleccionados.

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Scotiabank

Scotiabank brinda hasta 20% de cashback en compras online (tarjeta no presente) realizadas con tarjetas de crédito y débito. El beneficio se divide en dos partes: un 15% de cashback general y un 5% adicional en fechas específicas comunicadas por el banco a través de sus canales oficiales.

Para tarjetas de crédito, la promoción exige compras acumuladas a partir de $10,000 MXN en comercios electrónicos seleccionados, con un máximo de $5,000 MXN de devolución por cliente. Para tarjetas de débito, el tope máximo es de $2,000 MXN bajo condiciones similares. Es indispensable inscribirse previamente a través de la aplicación ScotiaMóvil o mediante invitación por correo electrónico.

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Aplazo y Mercado Pago

Las plataformas financieras también participan en el Hot Sale 2026. Aplazo otorga un 15% de descuento para nuevos usuarios que utilicen el servicio como método de pago en compras de dos o más quincenas, aplicando el código de promoción HS2026.

La vigencia de esta oferta es del 25 de mayo al 2 de junio. Mercado Pago, por su parte, promueve compras hasta 24 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, facilitando el acceso a productos y servicios de manera flexible.

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Mecánicas y restricciones por institución

En todos los casos, las bonificaciones tienen un tope máximo por cliente y están sujetas a la disponibilidad de fondos asignados por cada institución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada banco establece sus propias condiciones para acceder a las promociones del Hot Sale 2026.

BBVA exige que las compras se realicen exclusivamente a meses sin intereses y en comercios adheridos a la campaña.

HSBC diferencia el porcentaje de bonificación según el tipo de cliente y exige un monto acumulado mínimo de $13,500 MXN.

Scotiabank solicita inscripción previa y compras acumuladas de al menos $10,000 MXN para aplicar la bonificación, además de limitar el cashback a ciertos comercios seleccionados.

En todos los casos, las bonificaciones tienen un tope máximo por cliente y están sujetas a la disponibilidad de fondos asignados por cada institución.

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En cuanto a plataformas como Aplazo, la promoción se dirige a nuevos usuarios y requiere el uso de un código específico para aplicar el descuento. Mercado Pago facilita la opción de meses sin intereses, pero las condiciones pueden variar según el comercio y la tarjeta utilizada.

Participación de plataformas y servicios financieros alternos

El Hot Sale 2026 marca una tendencia creciente en la participación de servicios financieros no bancarios. Aplazo y Mercado Pago buscan captar un mayor número de usuarios ofreciendo condiciones preferentes, como descuentos adicionales y facilidades de pago a plazos. Estas alternativas amplían las opciones para los consumidores y complementan las promociones tradicionales de los bancos, incrementando así la competencia en el sector financiero durante eventos de alta demanda.

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Límites de bonificación y exclusiones

Todas las promociones del Hot Sale 2026 establecen límites claros para las bonificaciones y descuentos.

En HSBC, el tope máximo por cliente es de $7,000 MXN, mientras que en Scotiabank el máximo de cashback es de $5,000 MXN para tarjetas de crédito y $2,000 MXN para débito.

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BBVA y otras instituciones también aplican restricciones y condiciones específicas según el tipo de tarjeta, el monto acumulado y el comercio participante.

Las exclusiones suelen abarcar compras fuera de los comercios adheridos, operaciones no realizadas en línea o el uso de tarjetas no emitidas en México. Para acceder a los beneficios, es indispensable cumplir con cada uno de los requisitos establecidos por las instituciones y plataformas financieras.

Vigencia y condiciones generales del Hot Sale 2026

Para acceder a los descuentos y bonificaciones bancarias, los usuarios deben realizar compras en línea en los sitios adheridos a la campaña, utilizando tarjetas de crédito o débito emitidas en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hot Sale 2026 se desarrolla del 25 de mayo al 2 de junio, con la participación de comercios electrónicos reconocidos y plataformas de pago digital.

Para acceder a los descuentos y bonificaciones bancarias, los usuarios deben realizar compras en línea en los sitios adheridos a la campaña, utilizando tarjetas de crédito o débito emitidas en México.

En la mayoría de las promociones, es requisito acumular un monto mínimo de compra y, en algunos casos, inscribirse a la dinámica correspondiente en la banca digital o mediante invitación por correo electrónico.

Las promociones están sujetas a disponibilidad y restricciones de cada entidad, así como a la vigencia de la campaña. Algunos bancos requieren que las compras sean a meses sin intereses, mientras que otros permiten la participación de compras en una sola exhibición.