México

Edomex declara uso obligatorio de cubrebocas en escuelas por brote de sarampión

El gobierno del Estado de México estableció filtros sanitarios en escuelas a partir de este 9 de febrero de 2026

Guardar
Ante el brote de sarampión
Ante el brote de sarampión en el Estado de México, las autoridades sanitarias reforzaron las medidas en planteles educativos, con filtros de detección, uso obligatorio de cubrebocas y la aplicación masiva de vacunas en grupos de riesgo.. FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

Con 29 casos confirmados de sarampión, el gobierno del Estado de México reforzó las medidas sanitarias en escuelas y decretó el uso obligatorio de cubrebocas en todos los planteles, además de filtros diarios y una campaña intensiva de vacunación para contener el brote.

La Secretaría de Salud del Estado de México emitió un comunicado en donde emitió recomendaciones dirigidas a autoridades educativas, directivos escolares y personal de salud.

¿Qué medidas se tomarán?

A partir del lunes 9 de febrero de 2026, todos los planteles deberán instalar filtros sanitarios diarios en sus accesos, que incluyen la toma de temperatura con termómetro sin contacto y una observación clínica rápida a cargo del personal designado.

La medida entrará en vigor
La medida entrará en vigor el 9 de febrero. (Captura de pantalla)

En caso de detectar estudiantes con fiebre mayor a 38 grados, ronchas rojizas, ojos rojos, tos o manchas blancas dentro de la boca, el protocolo exige aislarlos y contactar inmediatamente a la unidad de salud local para evaluación y toma de muestras. Además, se solicita el registro diario de las actividades de los filtros y reporte de casos sospechosos a la Dirección de Epidemiología estatal, utilizando un formato estandarizado con datos del alumno, plantel y contacto de tutores.

La recomendación establece el uso obligatorio de cubrebocas para todo el personal escolar y para los alumnos de niveles que lo permitan, tanto en interiores como en espacios cerrados donde no sea posible mantener la distancia física.

Se hace énfasis en la correcta colocación del cubrebocas, cubriendo nariz y boca. En casos sospechosos o con síntomas, se solicita reforzar el uso de cubrebocas y evitar la automedicación.

La Secretaría de Salud también instruyó a informar a madres, padres y tutores sobre las medidas y el procedimiento a seguir ante la presencia de síntomas en los estudiantes, y establecer canales de comunicación directa con unidades de salud para capacitación, reporte y seguimiento de casos.

Entre las medidas complementarias, la autoridad sanitaria insiste en mantener ventilación adecuada en las aulas, promover el lavado de manos y fortalecer la higiene respiratoria.

Casos de sarampión en el Edomex

Aunque la entidad no presenta
Aunque la entidad no presenta número de casos mayor como otras entidades, llama a la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con datos presentados por la secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, hasta el 7 de febrero de 2026 se han confirmado 29 casos de sarampión en la entidad.

La funcionaria informó que varios de estos casos ya se resolvieron favorablemente, que no hay hospitalizados, y que la entidad cuenta con el abasto suficiente de vacunas para prevenir nuevos contagios.

Con el objetivo de contener el avance del brote, la entidad puso en marcha la Semana Estatal de Vacunación contra el Sarampión del 7 al 15 de febrero, periodo en el que se prevé la aplicación de alrededor de 400,000 dosis.

En total, se instalaron 450 puntos de vacunación en todo el estado, priorizando a niñas y niños menores de seis años, y a personas mayores de 18 años. Esta estrategia busca llegar a los grupos en mayor riesgo, especialmente menores de un año y adultos sin esquema completo.

La cobertura de vacunación en el Estado de México supera el 90% entre las niñas y niños menores de seis años, según la Secretaría de Salud. La dependencia hizo un llamado a la población para completar los esquemas de vacunación y solicitar refuerzos en caso de ser necesario.

Las autoridades destacaron que el Estado de México es uno de los que tiene menos casos a nivel nacional, pero insisten en la importancia de ser preventivos y mantener alta la cobertura.

Qué es el sarampión y cómo se contagia

La fiebre es uno de
La fiebre es uno de los primeros síntomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sarampión como una de las principales causas de mortalidad infantil a nivel global. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad que no hayan sido vacunadas ni hayan padecido la enfermedad previamente.

El virus se transmite por contacto directo o a través del aire por las diminutas gotas que expulsa una persona enferma al toser, estornudar o hablar. Estas gotitas pueden quedar suspendidas en el ambiente, facilitando el contagio.

El primer síntoma suele ser fiebre persistente, de al menos tres días, acompañada de tos, secreción nasal (nariz moqueante) y conjuntivitis (ojos rojos). La fiebre puede alcanzar los 40 °C (104 °F).

Otros signos de alerta son dolor de cabeza, sarpullido y la presencia de manchas blancas en la piel o dentro de la boca. Pacientes con sistemas inmunológicos debilitados pueden desarrollar complicaciones como neumonía o encefalitis, e incluso secuelas graves a nivel respiratorio y del sistema nervioso central.

Las tasas de incidencia más altas se observan en menores de un año, seguidos por niños de uno a nueve años. Aunque la mayor cantidad de casos actuales se presenta en adolescentes y adultos jóvenes, la vulnerabilidad en población infantil sigue generando preocupación sanitaria.

El tratamiento para el sarampión es de apoyo, ya que no existe una terapia específica. La mayoría de los casos sin complicaciones se resuelve con reposo y cuidados generales.

Vacunación y prevención: la mejor defensa contra el sarampión

La vacunación es la mejor
La vacunación es la mejor forma de combatir el sarampión. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

La vacunación es la principal herramienta de prevención frente al sarampión. En México, los biológicos disponibles incluyen la triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) para niñas y niños de seis meses a nueve años y la doble viral (sarampión y rubéola) para personas de 10 a 49 años, conforme al esquema oficial.

La vacunación se realiza de forma gratuita en todos los centros de salud y es fundamental completar el esquema y solicitar refuerzo cuando corresponda.

Sobre los efectos secundarios, la OMS señala que la mayoría de los vacunados no presenta reacciones, aunque pueden aparecer fiebre leve, erupción transitoria y dolor en el sitio de aplicación.

Temas Relacionados

SarampiónEdomexEstado de MéxicoCubrebocasSecretaría de Saludmexico-noticias

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

Billie Joe, vocalista de Green Day, sorprende al utilizar medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl

El grupo estadounidense se presentó en la ceremonia previa al Super Bowl LX, realizada en el Levi’s Stadium de Santa Clara

Billie Joe, vocalista de Green

Chispazo: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

El sorteo de Chispazo se hace dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Chispazo: los números que dieron

Lorena Marisol Rodríguez, cercana a Diego Rivera Navarro, es designada alcaldesa interina de Tequila

Con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, el cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como alcaldesa interina

Lorena Marisol Rodríguez, cercana a

Día Mundial de la Pizza 2026: las combinaciones más raras y los lugares más famosos en México

Cada 9 de febrero se celebra esta fecha, una excusa perfecta para rendir homenaje a uno de los platillos más populares en el país. ¡Provecho!

Día Mundial de la Pizza
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR destruyó 23 monstruos blindados

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

Identifican a Ignacio Aurelio Salazar como el tercer minero muerto tras secuestro en Concordia, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Billie Joe, vocalista de Green

Billie Joe, vocalista de Green Day, sorprende al utilizar medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl

Con alusiones al 14 de febrero, Fernando Delgadillo comienza cuenta regresiva para su concierto en Parque Naucalli: “Puedes ir con un compañero o amiguis”

Ayuno de dopamina: mitos y verdades del método para tener salud mental sin renunciar a las redes sociales

Ellas son las ‘Divas’, el mariachi mexicano que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl LX

Así fue el concierto sinfónico de ‘Coraline y la puerta secreta’ en el Auditorio Nacional de la CDMX

DEPORTES

Seattle Seahawks gana el Super

Seattle Seahawks gana el Super Bowl LX tras derrotar 29 - 13 a Patriotas: así fue la final de la NFL

Fórmula 1: así es el monoplaza de Cadillac que Checo Pérez y Valtteri Bottas usarán en su debut

Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y gana su segundo anillo

Captan a Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, en el Super Bowl LX

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa