Edomex declara uso obligatorio de cubrebocas en escuelas por brote de sarampión

Ante el brote de sarampión en el Estado de México, las autoridades sanitarias reforzaron las medidas en planteles educativos, con filtros de detección, uso obligatorio de cubrebocas y la aplicación masiva de vacunas en grupos de riesgo.. FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

Con 29 casos confirmados de sarampión, el gobierno del Estado de México reforzó las medidas sanitarias en escuelas y decretó el uso obligatorio de cubrebocas en todos los planteles, además de filtros diarios y una campaña intensiva de vacunación para contener el brote.

La Secretaría de Salud del Estado de México emitió un comunicado en donde emitió recomendaciones dirigidas a autoridades educativas, directivos escolares y personal de salud.

¿Qué medidas se tomarán?

A partir del lunes 9 de febrero de 2026, todos los planteles deberán instalar filtros sanitarios diarios en sus accesos, que incluyen la toma de temperatura con termómetro sin contacto y una observación clínica rápida a cargo del personal designado.

La medida entrará en vigor el 9 de febrero. (Captura de pantalla)

En caso de detectar estudiantes con fiebre mayor a 38 grados, ronchas rojizas, ojos rojos, tos o manchas blancas dentro de la boca, el protocolo exige aislarlos y contactar inmediatamente a la unidad de salud local para evaluación y toma de muestras. Además, se solicita el registro diario de las actividades de los filtros y reporte de casos sospechosos a la Dirección de Epidemiología estatal, utilizando un formato estandarizado con datos del alumno, plantel y contacto de tutores.

La recomendación establece el uso obligatorio de cubrebocas para todo el personal escolar y para los alumnos de niveles que lo permitan, tanto en interiores como en espacios cerrados donde no sea posible mantener la distancia física.

Se hace énfasis en la correcta colocación del cubrebocas, cubriendo nariz y boca. En casos sospechosos o con síntomas, se solicita reforzar el uso de cubrebocas y evitar la automedicación.

La Secretaría de Salud también instruyó a informar a madres, padres y tutores sobre las medidas y el procedimiento a seguir ante la presencia de síntomas en los estudiantes, y establecer canales de comunicación directa con unidades de salud para capacitación, reporte y seguimiento de casos.

Entre las medidas complementarias, la autoridad sanitaria insiste en mantener ventilación adecuada en las aulas, promover el lavado de manos y fortalecer la higiene respiratoria.

Casos de sarampión en el Edomex

Aunque la entidad no presenta número de casos mayor como otras entidades, llama a la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con datos presentados por la secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, hasta el 7 de febrero de 2026 se han confirmado 29 casos de sarampión en la entidad.

La funcionaria informó que varios de estos casos ya se resolvieron favorablemente, que no hay hospitalizados, y que la entidad cuenta con el abasto suficiente de vacunas para prevenir nuevos contagios.

Con el objetivo de contener el avance del brote, la entidad puso en marcha la Semana Estatal de Vacunación contra el Sarampión del 7 al 15 de febrero, periodo en el que se prevé la aplicación de alrededor de 400,000 dosis.

En total, se instalaron 450 puntos de vacunación en todo el estado, priorizando a niñas y niños menores de seis años, y a personas mayores de 18 años. Esta estrategia busca llegar a los grupos en mayor riesgo, especialmente menores de un año y adultos sin esquema completo.

La cobertura de vacunación en el Estado de México supera el 90% entre las niñas y niños menores de seis años, según la Secretaría de Salud. La dependencia hizo un llamado a la población para completar los esquemas de vacunación y solicitar refuerzos en caso de ser necesario.

Las autoridades destacaron que el Estado de México es uno de los que tiene menos casos a nivel nacional, pero insisten en la importancia de ser preventivos y mantener alta la cobertura.

Qué es el sarampión y cómo se contagia

La fiebre es uno de los primeros síntomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sarampión como una de las principales causas de mortalidad infantil a nivel global. Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad que no hayan sido vacunadas ni hayan padecido la enfermedad previamente.

El virus se transmite por contacto directo o a través del aire por las diminutas gotas que expulsa una persona enferma al toser, estornudar o hablar. Estas gotitas pueden quedar suspendidas en el ambiente, facilitando el contagio.

El primer síntoma suele ser fiebre persistente, de al menos tres días, acompañada de tos, secreción nasal (nariz moqueante) y conjuntivitis (ojos rojos). La fiebre puede alcanzar los 40 °C (104 °F).

Otros signos de alerta son dolor de cabeza, sarpullido y la presencia de manchas blancas en la piel o dentro de la boca. Pacientes con sistemas inmunológicos debilitados pueden desarrollar complicaciones como neumonía o encefalitis, e incluso secuelas graves a nivel respiratorio y del sistema nervioso central.

Las tasas de incidencia más altas se observan en menores de un año, seguidos por niños de uno a nueve años. Aunque la mayor cantidad de casos actuales se presenta en adolescentes y adultos jóvenes, la vulnerabilidad en población infantil sigue generando preocupación sanitaria.

El tratamiento para el sarampión es de apoyo, ya que no existe una terapia específica. La mayoría de los casos sin complicaciones se resuelve con reposo y cuidados generales.

Vacunación y prevención: la mejor defensa contra el sarampión

La vacunación es la mejor forma de combatir el sarampión. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

La vacunación es la principal herramienta de prevención frente al sarampión. En México, los biológicos disponibles incluyen la triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) para niñas y niños de seis meses a nueve años y la doble viral (sarampión y rubéola) para personas de 10 a 49 años, conforme al esquema oficial.

La vacunación se realiza de forma gratuita en todos los centros de salud y es fundamental completar el esquema y solicitar refuerzo cuando corresponda.

Sobre los efectos secundarios, la OMS señala que la mayoría de los vacunados no presenta reacciones, aunque pueden aparecer fiebre leve, erupción transitoria y dolor en el sitio de aplicación.