México

La amenaza del sarampión crece en México, Canadá y EEUU ante la Copa del Mundo, advierte la OPS

Estiman que se podría superar los 14 mil casos del 2025 que sumaron los tres países

México, EEUU y Canadá sumaron
México, EEUU y Canadá sumaron más de 14 mil casos de sarampión en 2025 (OPS)

El resurgimiento del sarampión en las Américas ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó recientemente una alerta epidemiológica, en la que advierte sobre el aumento sostenido de casos en 2025 y las primeras semanas de 2026, junto con un incremento ininterrumpido respecto a los últimos cinco años.

Este nuevo informe de la OPS insta a intensificar la vacunación y la vigilancia, especialmente ante eventos masivos como la Copa Mundial de Futbol 2026, que podrían facilitar la propagación del virus.

En su llamada de atención, la OPS enfatizó la gravedad de la actual expansión regional. El organismo reportó que en las tres primeras semanas de 2026 se confirmaron 1.031 casos adicionales en siete países, entre ellos México, Estados Unidos y Canadá, aunque hasta el momento no se notificaron fallecimientos.

Esta cifra supone un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos reportados durante el mismo periodo de 2025, subrayando la urgencia de reforzar los sistemas de alerta.

Mientras, autoridades mexicanas, a través de la Secretaría de Salud, señaló que al 30 de enero de este año, el país registro más de 7 mil casos.

México, Canadá y EEUU tienen los primeros lugares en contagios

Vacunación Edomex sarampión (Gob. Edomex)
Vacunación Edomex sarampión (Gob. Edomex)

Según la información proporcionada por la OPS, durante el año 2025 la región americana contabilizó 14 mil 891 casos confirmados de sarampión y 29 defunciones en trece países.

México notificó 6 mil 428 casos (incluyendo 24 fallecimientos), seguido de Canadá con 5 mil 436 casos (dos defunciones) y Estados Unidos con 2 mil 242 casos (tres defunciones).

Otros países afectados fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. El total equivale a un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024, atribuible a las persistentes brechas de inmunización y la reducción de la cobertura vacunal.

Los datos recabados muestran que el 78% de los afectados no contaba con vacunación, mientras que en el 11% de los casos se desconoce el antecedente vacunal.

Las infecciones aumentaron en menores de un año

Infecciones de sarampión afectaron más
Infecciones de sarampión afectaron más a bebés menores de un año (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Si bien la mayoría de los infectados corresponde a adolescentes y adultos jóvenes, las tasas más elevadas se observan en menores de un año.

Le siguen los niños de uno a cuatro y de cinco a nueve años, lo que, según la OPS, refuerza la importancia de garantizar el esquema completo de vacunación infantil y adoptar medidas adicionales de protección en situaciones de brote.

El organismo regional insiste, además, en que el sarampión es sumamente contagioso, aunque prevenible mediante la inmunización oportuna con dos dosis de la vacuna triple vírica (SRP, por sus siglas en español).

En ese sentido, la cobertura de vacunación en las Américas apenas aumentó de 87% a 89% en la primera dosis y de 76% a 79% en la segunda durante 2024, lejos del 95% recomendado para evitar brotes.

Solamente el 33% de los países y territorios alcanzó el umbral del 95% de cobertura con la primera dosis y apenas el 20% lo logró con la segunda.

Se estima que 1,5 millones de niños no recibieron ninguna dosis de esa vacuna en el último año. El informe de la OPS recomienda fortalecer la búsqueda activa de casos, mejorar el diagnóstico por laboratorio y aplicar estrategias de vacunación suplementarias para cerrar las brechas inmunitarias detectadas.

Además, sugiere mantener una vigilancia sensible, actuar con rapidez ante la detección de casos sospechosos, y proteger especialmente a viajeros, debido al riesgo que representa la movilidad internacional, acentuada por evento Copa Mundial de Futbol 2026.

