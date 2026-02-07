México

Campaña de Vacunación Edomex 2026: habilita 450 puntos para proteger a niñas y niños contra el sarampión

Del 7 al 15 de febrero se aplicarán vacunas para completar esquemas básicos en toda la entidad mexiquense

Lista la vacunación contra el sarampión en el Edomex

Del 07 al 15 de febrero el gobierno del Estado de México pondrá en marcha la Campaña Estatal de Vacunación 2025, una jornada masiva que tiene como objetivo principal inmunizar contra el sarampión y completar los esquemas básicos de niñas y niños mexiquenses.

A través de la Secretaría de Salud estatal se instalarán 450 puntos de atención distribuidos en los 125 municipios, con el fin de garantizar el acceso universal y gratuito a los biológicos.

La secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, informó que esta estrategia tiene prioridad y fortalecer la prevención de enfermedades y proteger a la población infantil, tomando en cuenta los altos contagios que se han dado en el país, según datos de la Secretaría de Salud federal.

La funcionaria subrayó que la vacunación es una de las acciones de salud pública más efectivas para evitar brotes y complicaciones graves.

“Esta jornada busca que ninguna niña y ningún niño se quede sin sus vacunas. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero totalmente prevenible si contamos con los esquemas completos”, destacó Montoya Olvera al hacer un llamado a madres, padres y tutores para acudir oportunamente a los módulos.

Dónde estarán los puntos de vacunación

Se habilitaron diversos módulos para que los mexiquenses se vacunen y completen su esquema (Gob. Edomex)

Las autoridades detallaron que los lugares habilitados pueden consultarse en la página oficial: https://salud.edomex.gob.mx/isem/vacuna_sarampion, donde se despliega un mapa interactivo con direcciones y horarios de atención.

Además de los módulos temporales, la aplicación de dosis se realizará de manera permanente en:

  • Centros de Salud del ISEM
  • Unidades del IMSS-Bienestar
  • IMSS ordinario
  • ISSSTE
  • ISSEMYM

Para recibir la vacuna se recomienda presentar la Cartilla Nacional de Salud; en caso de no contar con ella, se podrá llevar una copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) para que el personal médico registre la dosis aplicada y revise qué biológicos hacen falta.

La titular de Salud resaltó que, gracias al trabajo coordinado entre instituciones, en el Estado de México se han aplicado más de 1.6 millones de dosis contra el sarampión en los últimos años, cifra que refleja el esfuerzo permanente por mantener coberturas óptimas. Sin embargo, advirtió que la movilidad poblacional y la disminución de la vacunación durante la pandemia obligan a reforzar las acciones.

El sarampión puede provocar fiebre alta, erupciones en la piel, infecciones respiratorias e incluso complicaciones neurológicas. Por ello, los especialistas insisten en que la única forma de prevenirlo es mediante la inmunización oportuna, especialmente en menores de cinco años.

Llamado a la participación social

Vacunación Edomex sarampión puntos módulos

Durante esta campaña participará personal de enfermería, medicina y promotores de salud de todas las instituciones del sector estatal, quienes revisarán los expedientes de cada menor para completar esquemas básicos como SRP, hexavalente, DPT y otras vacunas contempladas en el programa nacional.

Macarena Montoya reiteró que los biológicos son seguros, gratuitos y de calidad, avalados por organismos nacionales e internacionales. También pidió evitar la desinformación que circula en redes sociales y confiar únicamente en fuentes oficiales.

El Gobierno mexiquense exhortó a la ciudadanía a convertir esta jornada en un esfuerzo colectivo. “La salud es responsabilidad de todas y todos. Al vacunar a nuestros hijos no solo los protegemos a ellos, sino a toda la comunidad”, señaló la funcionaria.

Con la Campaña Estatal de Vacunación 2026, el Estado de México busca mantener a raya enfermedades que parecían superadas y avanzar hacia una niñez sana y protegida. Las autoridades recordaron que acudir a tiempo puede marcar la diferencia entre la prevención y un problema grave de salud, por lo que invitaron a aprovechar estos días de atención intensiva en todo el territorio estatal.

