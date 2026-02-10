Comisiones del Senado dictaminarán mañana la reforma de la jornada laboral de 40 horas

La discusión de este martes marcará el primer paso formal para aprobar una de las reformas laborales más relevantes de los últimos años. Crédito: X Laura Itzel Castillo (AP Foto/Eduardo Verdugo|Especial)

Este martes 10 de febrero, las Comisiones Unidas del Senado de la República iniciarán la discusión del dictamen que propone la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una reforma constitucional que ha generado expectativa entre trabajadores, empleadores y organizaciones civiles.

La reunión está programada para las 10:00 horas en las salas 5 y 6 del Hemiciclo del Senado.

El análisis marcará el primer paso formal para avanzar en una de las modificaciones laborales más relevantes de los últimos años, la cual contempla una implementación gradual y ha despertado tanto respaldo como críticas por su alcance y diseño.

Jornada laboral de 40 horas será analizada en comisiones del Senado

De acuerdo con el orden del día, las comisiones de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos discutirán y, en su caso, aprobarán el dictamen que reforma el Artículo 123, apartado A, de la Constitución, en materia de reducción de la jornada laboral.

El proyecto establece que la disminución de horas será progresiva.

El proyecto establece que la disminución de horas será progresiva. A partir del próximo año, la jornada se reducirá en dos horas, pasando de 48 a 46 horas semanales, y posteriormente se ajustará de manera anual hasta alcanzar las 40 horas en el año 2030.

Reforma laboral plantea salario íntegro y esquema de transición gradual

El dictamen señala que la reducción de la jornada deberá realizarse sin afectar el salario de las y los trabajadores, garantizando el pago íntegro pese al menor número de horas laboradas.

Este punto ha sido destacado como uno de los ejes centrales de la propuesta.

El Senado inicia la discusión sobre la reforma que ajusta la jornada laboral a 40 horas semanales.

Asimismo, el documento contempla la posibilidad de horas extraordinarias, con un límite de hasta 12 horas por semana, las cuales podrán distribuirse en un máximo de cuatro horas diarias y deberán pagarse al doble, conforme a la legislación vigente.

Críticas por horas extra y falta de perspectiva de género

Colectivas y organizaciones en defensa de los derechos laborales han expresado observaciones al proyecto, al considerar que el esquema de horas extra podría extender de forma significativa la jornada diaria, especialmente en contextos donde los traslados al trabajo son prolongados.

Colectivos laborales advierten que la reforma podría ampliar la jornada diaria por las horas extra permitidas.

Representantes del Frente Nacional por las 40 horas han señalado que la iniciativa carece de una perspectiva de género, al no tomar en cuenta que las mujeres suelen asumir cargas adicionales de trabajo no remunerado, como labores de cuidado y tareas domésticas, lo que limita su acceso real al descanso.

Piden dos días de descanso y mayor protección a trabajadores

Activistas laborales han insistido en que la reforma debería establecer de manera explícita dos días de descanso por cada cinco días de trabajo, con el objetivo de garantizar una mejor conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

Entre los principales puntos que organizaciones consideran pendientes se encuentran:

Establecer constitucionalmente dos días de descanso obligatorio

Limitar de forma más estricta el uso de horas extra

Incorporar una perspectiva de género en la reforma

Considerar los tiempos de traslado como un factor que impacta la jornada real

La discusión de este martes definirá si el dictamen avanza hacia el pleno del Senado, en un contexto donde la reducción de la jornada laboral continúa siendo una de las principales demandas del sector trabajador en México.