Jornada de 40 horas laborales: lista en el Senado, a días de aprobarse, se aplicaría de forma escalonada

Un grupo de mujeres trabaja en una línea de ensamblaje dentro de una fábrica, usando cascos, gafas de protección, mascarillas y guantes. La imagen destaca el cumplimiento de estrictas normas de seguridad industrial en un entorno de producción. Varias cajas y estanterías organizadas forman parte del ambiente laboral, subrayando la importancia de la organización y la protección personal en el sector manufacturero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senado se prepara para votar este febrero el proyecto de dictamen que busca consagrar en la Constitución el derecho a una jornada laboral semanal de 40 horas en México. El cambio, impulsado como parte de la iniciativa presidencial de Claudia Sheinbaum, ha sido presentado como una medida fundamental para avanzar hacia un modelo laboral más equitativo y saludable. La reforma pretende no solo mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino también responder a preocupaciones de salud pública, según señala el dictamen elaborado por las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado.

La iniciativa establece una reducción gradual del horario laboral a lo largo de los próximos cinco años. A partir de 2026, la semana laboral seguirá en 48 horas, en 2027 se reducirá a 46, posteriormente disminuirá a 44 en 2028, luego a 42 en 2029 y finalmente llegará a las 40 horas en 2030, de acuerdo con el calendario transitorio especificado en el proyecto. La aplicación será paulatina para permitir a empresas y trabajadores adaptarse a la nueva normativa, sin que ello implique disminución de sueldos ni afectación de prestaciones, como precisa el texto de la propuesta citada en el dictamen.

Una vez promulgada la reforma, el Congreso dispondrá de 90 días para ajustar la Ley Federal del Trabajo y armonizarla con las nuevas disposiciones constitucionales. El mismo proyecto detalla que menores de edad tendrán prohibido laborar horas extraordinarias y que, cuando el horario extra supere las 12 horas semanales, el empleador deberá abonar hasta 200 % adicional sobre las horas ordinarias. Toda prolongación más allá de ese umbral estará sujeta a penalizaciones económicas, indica el dictamen del Senado.

El nuevo artículo 123 constitucional dejará en claro, además, que por cada seis días de trabajo, los empleados deberán disfrutar al menos un día de descanso con salario íntegro. El trabajo extraordinario quedará limitado a 12 horas por semana, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días, para evitar abusos o sobrecarga laboral.

Un operario industrial realiza labores de soldadura, generando destellos y chispas, en el interior de una fábrica metalúrgica. La imagen resalta el uso de equipo de protección y la importancia de la seguridad en el sector manufacturero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la exposición de motivos, los legisladores sostienen que México mantiene una de las jornadas más largas del mundo desarrollado. Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reflejan que los mexicanos laboran, en promedio, 2,124 horas anuales, cifra superior a las 1,687 horas de media en los países miembros de la organización. Según el documento, trabajar 23 % más que los pares internacionales no se traduce en mayor productividad ni en mejor calidad de vida.

El dictamen concluye que la sobrecarga de trabajo se asocia con mayores niveles de estrés, incremento de enfermedades crónicas y aumento de accidentes laborales, lo que respalda la demanda de un ajuste en la normativa vigente.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reiteraron que la reducción a 40 horas será uno de los temas prioritarios en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comenzará el 1 de febrero.

Castillo adelantó que la reforma laboral, junto con proyectos en materia electoral y relacionados con la figura de jueces sin rostro, serán considerados a lo largo de 2026.

Por su parte Monreal añadió que se discutirán además iniciativas sobre combate a la corrupción, revocación, fuero constitucional y temas electorales, tal como informó en encuentros en Palacio Nacional.