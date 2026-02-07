Uno de los cuerpos hallados en fosa clandestina de Concordia sería de minero desaparecido en Sinaloa, informa FGR

Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

El hallazgo de una fosa clandestina en el poblado de El Verde, municipio de Concordia en Sinaloa, reveló la posible localización de uno de los mineros reportados como desaparecidos desde el pasado 23 de enero.

Luego de las primeras diligencias realizadas en la zona, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que han podido establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a uno de los trabajadores del sector minero reportado como desaparecido.

Ante la posible correspondencia de los restos humanos con una de las personas buscadas, las autoridades se encuentran realizando trabajos periciales y de análisis de ADN para confirmar su identidad.

Pese al hallazgo de restos humanos en el sitio, las autoridades aún no brindan información acerca del número de cuerpos que se encuentran en la fosa, ubicada en el mismo municipio donde desaparecieron los mineros.

Colectivos de búsqueda exigieron información clara sobre el hallazgo

Foto: Especial

La localización del sitio se llevó a cabo la mañana de este jueves 5 de febrero, donde elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fueron desplegados para resguardar la zona.

Desde las primeras horas de este viernes se observó el ingreso al sitio de una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo), así como de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Fiscalía Estatal.

Ante el posible hallazgo de restos humanos, el colectivo Por las Voces Sin Justicia A.C. emitió un comunicado en el solicitó información clara sobre la fosa clandestina de Concordia, señalando que la incertidumbre genera revictimización.

“Solicitamos públicamente se informe el número de cuerpos o restos localizados, el estado en que fueron encontrados, las acciones forenses y de identificación que se están realizando y los mecanismos de comunicación directa con las familias de personas desaparecidas”, se lee en el documento.

Foto: Por las Voces sin Justicia A.C.

Van cuatro detenidos tras operativos de búsqueda

La FGR detalló que tras el despliegue de búsqueda de los mineros desaparecidos se logró la detención de cuatro personas, así como la obtención de datos relevantes en coordinación con áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En tanto, la fosa clandestina continuará siendo procesada para localizar más indicios que permitan el esclarecimiento de la desaparición de los trabajadores.

Entre los mineros que son buscados se encuentran:

José Ángel Hernández Vélez

Francisco Antonio Esparza Yáñez

José Manuel Castañeda Hernández

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Antonio de la O Valdez

Ignacio Aurelio Salazar Flores

José Antonio Jiménez Nevárez

Javier Emilio Valdez Valenzuela

Javier Guillermo Vargas Valle

Miguel Tapia Rayón

De acuerdo con los datos, diez ingenieros desaparecieron luego de salir del campamento donde pernoctaban en el fraccionamiento La Clementina, quienes pertenecían a la empresa Vizsla Silver.

Además, entre las víctimas se encuentran trabajadores de la empresa CICAR S.A. de C.V., uno de ellos identificado como Pablo Osorio Sánchez, un joven ingeniero civil.

Pablo Osorio Sánchez fue secuestrado en Concordia mientras hablaba por teléfono con su novia. (Redes sociales)

Derivado de los operativos de búsqueda, este jueves fueron localizados 10 narcocampamentos, municiones, equipo táctico y hasta un artefacto explosivo en el municipio de Concordia.

Estos hechos suceden en un contexto de violencia que inició desde septiembre de 2024 a causa de la disputa interna que mantiene el Cártel de Sinaloa. Pese al despliegue de militares y fuerzas de seguridad, los hechos violentos continúan.