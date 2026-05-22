SMN pronostica lluvias muy fuertes, torbellinos y calor extremo para este viernes

México enfrentará lluvias intensas, granizadas y calor extremo este 22 de mayo.

El clima en México para este viernes 22 de mayo estará marcado por fuertes contrastes: mientras varios estados enfrentarán lluvias intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, otras regiones continuarán bajo una intensa onda de calor con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un canal de baja presión, combinado con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

Las autoridades alertaron que las precipitaciones podrían generar aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas y carreteras.

Estados con lluvias más intensas este 22 de mayo

Lluvias intensas afectarán gran parte del país este viernes 22 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entidades que registrarán las precipitaciones más fuertes serán:

PUBLICIDAD

Puebla (sur)

Oaxaca (noroeste, centro y sur)

Chiapas (centro y sur)

En estos estados se esperan lluvias de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además, habrá lluvias fuertes en:

PUBLICIDAD

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Tlaxcala

Guerrero

Mientras tanto, entidades como Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Michoacán y Tabasco tendrán intervalos de chubascos durante la tarde y noche.

Norte del país: vientos intensos y posible formación de torbellinos

El SMN también advirtió sobre condiciones de viento severo en el norte del territorio nacional debido a la interacción de una línea seca con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical.

PUBLICIDAD

Fuertes vientos afectarán el norte del país este viernes 22 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales afectaciones previstas son:

Rachas de viento de hasta 70 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí

Posibles tolvaneras en zonas del norte y occidente

PUBLICIDAD

Riesgo de formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Las autoridades recomendaron extremar precauciones, ya que las fuertes rachas podrían derribar árboles, anuncios espectaculares y reducir la visibilidad en carreteras.

Onda de calor continuará afectando a gran parte del país

Aunque las lluvias estarán presentes en varias regiones, el ambiente caluroso persistirá en buena parte del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Las temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados se pronostican para:

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Otros estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo alcanzarán temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius.

PUBLICIDAD

La onda de calor continuará afectando gran parte del país este 22 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la onda de calor que afecta principalmente al occidente, sur y sureste del país.

Clima en CDMX y Estado de México

Para el Valle de México se prevé una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias con intervalos de chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

PUBLICIDAD

Estas lluvias podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas

Rachas de viento

Posible caída de granizo

La temperatura máxima en la Ciudad de México oscilará entre los 26 y 28 grados, mientras que la mínima será de 13 a 15 grados Celsius.

En Toluca se espera una temperatura máxima de entre 23 y 25 grados, con ambiente fresco durante la mañana.

Recomendaciones ante el pronóstico meteorológico

Autoridades recomiendan extremar precauciones por lluvias, calor y fuertes vientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante las condiciones previstas para este viernes, las autoridades emitieron diversas recomendaciones para la población:

Por lluvias y tormentas:

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua

Mantener limpias coladeras y desagües

Tomar precauciones por posibles deslaves en zonas montañosas

Manejar con cuidado por reducción de visibilidad

Por calor extremo:

Mantenerse hidratado

Evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Usar ropa ligera y protector solar

Prestar atención especial a niños y adultos mayores

Por fuertes vientos:

Retirar objetos que puedan caer de balcones o azoteas

Evitar estacionarse debajo de árboles o anuncios espectaculares

Conducir con precaución en carreteras abiertas

El SMN pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y consultar actualizaciones del pronóstico durante las próximas horas ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.