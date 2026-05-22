SMN pronostica lluvias muy fuertes, torbellinos y calor extremo para este viernes

El clima en México para este viernes 22 de mayo estará marcado por fuertes contrastes: mientras varios estados enfrentarán lluvias intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, otras regiones continuarán bajo una intensa onda de calor con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un canal de baja presión, combinado con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones del país.
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Las autoridades alertaron que las precipitaciones podrían generar aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas y carreteras.
Estados con lluvias más intensas este 22 de mayo
Las entidades que registrarán las precipitaciones más fuertes serán:
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- Puebla (sur)
- Oaxaca (noroeste, centro y sur)
- Chiapas (centro y sur)
En estos estados se esperan lluvias de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Además, habrá lluvias fuertes en:
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- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Tlaxcala
- Guerrero
Mientras tanto, entidades como Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Michoacán y Tabasco tendrán intervalos de chubascos durante la tarde y noche.
Norte del país: vientos intensos y posible formación de torbellinos
El SMN también advirtió sobre condiciones de viento severo en el norte del territorio nacional debido a la interacción de una línea seca con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical.
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Las principales afectaciones previstas son:
- Rachas de viento de hasta 70 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí
Posibles tolvaneras en zonas del norte y occidente
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- Riesgo de formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Las autoridades recomendaron extremar precauciones, ya que las fuertes rachas podrían derribar árboles, anuncios espectaculares y reducir la visibilidad en carreteras.
Onda de calor continuará afectando a gran parte del país
Aunque las lluvias estarán presentes en varias regiones, el ambiente caluroso persistirá en buena parte del territorio nacional.
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Las temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados se pronostican para:
- Sinaloa
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Otros estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo alcanzarán temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius.
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El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la onda de calor que afecta principalmente al occidente, sur y sureste del país.
Clima en CDMX y Estado de México
Para el Valle de México se prevé una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias con intervalos de chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.
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Estas lluvias podrían estar acompañadas de:
- Descargas eléctricas
- Rachas de viento
- Posible caída de granizo
La temperatura máxima en la Ciudad de México oscilará entre los 26 y 28 grados, mientras que la mínima será de 13 a 15 grados Celsius.
En Toluca se espera una temperatura máxima de entre 23 y 25 grados, con ambiente fresco durante la mañana.
Recomendaciones ante el pronóstico meteorológico
Ante las condiciones previstas para este viernes, las autoridades emitieron diversas recomendaciones para la población:
Por lluvias y tormentas:
- Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua
- Mantener limpias coladeras y desagües
- Tomar precauciones por posibles deslaves en zonas montañosas
- Manejar con cuidado por reducción de visibilidad
Por calor extremo:
- Mantenerse hidratado
- Evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas
- Usar ropa ligera y protector solar
- Prestar atención especial a niños y adultos mayores
Por fuertes vientos:
- Retirar objetos que puedan caer de balcones o azoteas
- Evitar estacionarse debajo de árboles o anuncios espectaculares
- Conducir con precaución en carreteras abiertas
El SMN pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y consultar actualizaciones del pronóstico durante las próximas horas ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
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