Minera canadiense Vizsla Silver suspende operaciones tras secuestro de 10 mineros en Sinaloa

Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

La minera canadiense Vizsla Silver suspendió temporalmente sus operaciones en el proyecto Pánuco, ubicado en Concordia, Sinaloa, tras el secuestro de diez trabajadores ocurrido el pasado 23 de enero de 2026.

En un comunicado oficial emitido el jueves 28 de enero, la compañía informó que el “incidente” está actualmente bajo investigación y que la información disponible es actualmente limitada.

Vizsla Silver indicó que ya notificó a las autoridades locales, y que sus equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad se encuentran involucrados de forma activa: “La prioridad inmediata de la compañía es la seguridad y el bienestar de las personas involucradas”, señaló la firma en el documento.

Comunicado de la minera Vizsla Silver (X/@michelleriveraa)

Precisó que, como medida de precaución, la empresa decidió suspender temporalmente ciertas actividades en el sitio y en áreas cercanas.

La suspensión de operaciones afecta el proyecto de extracción de plata y oro Pánuco, considerado uno de los más relevantes de la compañía. El caso ha generado alarma en el sector minero nacional. La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México manifestó su preocupación por la privación ilegal de la libertad de los trabajadores y solicitó la pronta intervención de las autoridades estatales.

¿Qué se sabe del secuestro de los mineros?

Las víctimas, en su mayoría ingenieros y personal operativo, desaparecieron al salir del campamento donde pernoctaban en el fraccionamiento La Clementina.

La esposa de una de las víctimas ha relatado en entrevistas con medios de comunicación que la última vez que habló con su esposo fue el jueves por la noche, y desde el viernes por la mañana ya no respondió a las llamadas: “La versión que nos dieron es que estaban en su área de descanso, eran las 7:30 de la mañana cuando se preparaban para ir a trabajar”, comentó a Radiofórmula.

Los trabajadores estaban a punto de iniciar su jornada laboral cuando fueron secuestrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa recibió la denuncia formal el 24 de enero y abrió una carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares. La acción incluyó la coordinación con autoridades estatales, federales y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para realizar operativos en la zona, aunque hasta el momento no se ha reportado el hallazgo de los trabajadores.

La esposa del minero explicó que los trabajadores operan bajo turnos de 20 días seguidos y descansos de 10 días, pero en ese periodo tienen posibilidad de comunicarse con familiares. “A mi esposo le tocaba regresar esta semana y ahora tengo que explicar a las hijas que su papá no va a regresar”, lamentó.

Detalló que desde hace seis días no reciben información útil ni por parte de la empresa ni de las autoridades: “No nos dicen nada ni la empresa ni las autoridades. No sabemos qué está pasando. Todas las familias estamos muy preocupadas”.

Las familias han tenido que desplazarse a Sinaloa y gestionar trámites en distintos estados, ya que muchas son originarias de Sonora. “Nosotros tuvimos que acercarnos con ellos. Tuvimos que ir a Sinaloa a hablar con la Fiscalía para que nos den información y nosotros dar información”, relató la esposa de una de las víctimas.

Hasta el momento, no han recibido llamadas de extorsión ni solicitudes de rescate. Tampoco saben con exactitud qué vestimenta llevaban los desaparecidos el día del secuestro. Las familias piden que se intensifique la búsqueda e incorporen más dependencias como el Ejército y la Marina: “Quisiéramos que nos apoyaran, que metieran más gente a la búsqueda. No es una persona ni dos, son diez trabajadores que a eso iban, a trabajar, a llevar alimento a sus casas”.

La misma fuente reveló que en abril del año anterior uno de los ingenieros tuvo un encuentro con hombres armados, quienes lo interceptaron y le advirtieron no circular por ciertas zonas. Este hecho no fue denunciado, sin embargo, no hay más indicios de por qué se habrían llevado a los mineros.

¿Quiénes son los 10 mineros secuestrados?

Ingenieros secuestrados:

José Ángel Hernández Vélez, 38 años Francisco Antonio Esparza Yáñez, 65 años José Manuel Castañeda Hernández, 35 años Saúl Alberto Ochoa Pérez, 35 años Antonio de la O Valdez, 30 años Ignacio Aurelio Salazar Flores, 37 años

Proveedores de seguridad secuestrados:

José Antonio Jiménez Nevárez, 32 años Javier Emilio Valdez Valenzuela, 40 años Javier Guillermo Vargas Valle, 40 años Miguel Tapia Rayón, 40 años