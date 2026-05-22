Esta es la propuesta de la FMF para erradicar el grito homofóbico durante el Mundial 2026

La campaña “La Ola Sí, El Grito No” buscará erradicar manifestaciones discriminatorias y fortalecer la imagen de México como anfitrión en e Mundial 2026. (Foto: Twitter @Magnus_Bcs)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó esta tarde la campaña “La Ola Sí, El Grito No” como parte de su estrategia rumbo al Mundial 2026.

El objetivo expuesto es claro: erradicar de una vez por todas el grito homofóbico que ha generado sanciones económicas y advertencias disciplinarias por parte de la FIFA en los últimos años.

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La iniciativa 'La Ola Sí, El Grito No' busca promover la ola mexicana para canalizar la pasión de la afición en expresiones positivas. (Foto: Instagram/@miseleccionmx)

La propuesta busca transformar la energía de la afición mexicana en un gesto positivo y festivo, apelando a la nostalgia de la ola mexicana, nacida en el Mundial de 1986 y convertida en un símbolo de unión que trascendió fronteras.

El objetivo de La Ola Sí, El Grito No

La FMF quiere que las tribunas se conviertan en el auténtico "Jugador Número 12″, apoyando con pasión pero sin discriminación.

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Erradicar el grito homofóbico : evitar que se repita la expresión “eeeeh, p#to” en los estadios.

Promover la ola mexicana : rescatar un gesto icónico que representa unión y alegría.

Sensibilizar a la afición: canalizar la pasión hacia expresiones positivas y evitar sanciones de FIFA.

La estrategia de la FMF utilizará plataformas digitales y partidos amistosos contra Ghana, Australia y Serbia para difundir su propuesta. (AP Foto/Brandon Wade, archivo)

La campaña busca que la afición mexicana se convierta en un motor de motivación, dejando atrás prácticas que puedan dañar la imagen del país.

El plan de acción de la propuesta

La iniciativa se desarrollará en dos etapas con la participación de referentes actuales e históricos de la Selección Mexicana.

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Primera fase (21–31 de mayo): spots con exseleccionados del Mundial 1986 como Fernando Quirarte, Luis Flores, Miguel España, Carlos de los Cobos, Félix Cruz, Carlos Muñoz, Mario Trejo y Armando Manzo.

Segunda fase (1–30 de junio): se sumarán Hugo Sánchez , Manuel Negrete y el actual técnico del Tri, Javier Aguirre , reforzando el mensaje de unidad.

Difusión: plataformas digitales y partidos de preparación contra Ghana, Australia y Serbia.

La campaña involucrará a figuras históricas de la Selección Mexicana para reforzar su mensaje de unidad y orgullo nacional. (Jovani Pérez)

La estrategia añade nostalgia para conectar con la afición y transformar su manera de alentar.

Impacto esperado

La FMF busca que esta campaña tenga un efecto duradero en la cultura de los estadios mexicanos.

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Evitar sanciones : México ha sido multado en más de 20 ocasiones, por lo que se busca prevenir nuevas penalizaciones.

Reputación internacional : la Federación considera que, como anfitrión, México debe mostrar una afición ejemplar.

Identidad cultural : rescatar la ola fortalece la imagen del país como anfitrión.

Apoyo al Tri: convertir las tribunas en un factor motivacional para los jugadores.

La ola mexicana, símbolo nacido en el Mundial 1986, será recuperada como gesto de unión y alegría en los estadios nacionales. (Reuters)

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, México busca erradicar definitivamente el grito homofóbico y reemplazarlo por una forma de apoyo que una, emocione y represente al país ante el mundo. En este sentido, el éxito de la campaña dependerá de la respuesta de la afición.