Ven reclutamiento forzado o extorsión del narco como posibles motivos de desaparición de mineros en Sinaloa

La familia de Pablo Osorio, uno de los al menos 10 ingenieros y mineros reportados como desaparecidos en Concordia, Sinaloa, señaló el reclutamiento forzado y la extorsión como los dos posibles motivos del secuestro.

En entrevista con Infobae Mx, Maurilio Santiago Reyes, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI A.C.), destacó “la actual problemática que hay en el país” entorno a ambos delitos, aunque precisó que Pablo laboraba en la empresa CICAR A.C, ajena Vizsla Silver, donde trabajaban la mayoría de los mineros desaparecidos.

“Nosotros consideramos que hay un reclutamiento de profesionales en el país. Un reclutamiento de mano calificada, profesionales. Este no es el primer caso, se han dado otros casos que tenemos conocimiento, pero que el Estado mexicano no ha hecho nada al respecto.

“Tampoco se descarta que sea el cobro de piso también a la minera, ¿no? De que efectivamente esos grupos delictivos estén cobrando cobro de piso y que a lo mejor la minera no haya aceptado y haya una forma de presionar al respecto. Hay que mencionar que el ingeniero Pablo no, eh, es trabajador de la minera, sino que trabaja en la empresa CICAR. No sabemos qué relación puede tener con la empresa minera", enfatizó.

¿Cómo desapareció Pablo?

Santiago Reyes precisó que a diferencia de los demás mineros e ingenieros desaparecidos, Pablo “fue levantado” cuando esperaba a abordar el transporte público en el tramo carretero de la ‘súper carretera’ a Durango, mientras hablaba por teléfono con su novia, quien vive en Oaxaca.

Indicó que fue ella quien notificó a la familia sobre la desaparición de Pablo, aunque desconoce los detalles de sus captores.

Acusan falta de atención del gobierno federal

Denunció que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y las autoridades estatales, no han respondido a su situación, a pesar del despliegue militar y de que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un exhorto al Estado mexicano.

Explicó que el Comité de la ONU solicitó al gobierno federal implementar medidas inmediatas para la búsqueda y protección de la persona desaparecida. Señaló que ninguna autoridad federal, estatal o municipal se ha comunicado con la familia.

Expresó su esperanza de que el caso de Pablo reciba la atención necesaria, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también inició procedimientos para emitir medidas cautelares.

Santiago Reyes indicó que, según información recibida, los familiares de los otros mineros tampoco han sido contactados por el gobierno y buscan que la ONU intervenga en cada caso.

Agregó que la familia, originaria de Oaxaca y de bajos recursos, está organizando una colecta para poder trasladarse a la Ciudad de México y solicitar atención de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, así como viajar a Sinaloa para contactar a autoridades locales.

El viernes pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fuerzas federales y estatales investigan la desaparición de 10 trabajadores de la minera Vizsla Silver, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano, al mencionar la posible implicación de una célula de “Los Chapitos” en el caso.