Ante la baja de calificación de Moody´s, CFE asegura que mantiene la estabilidad

La CFE señaló que Moody’s rebajó su calificación crediticia de Baa2 a Baa3 tras el recorte aplicado al Gobierno Federal. REUTERS/Daniel Becerril

La Comisión Federal de Electricidad (CFE)informó este 21 de mayo que Moody’s bajó su calificación crediticia de Baa2 a Baa3 con perspectiva estable, una decisión que, según la empresa pública del Estado, responde al recorte aplicado un día antes al Gobierno Federal y no a un deterioro de su operación propia, cuya evaluación independiente se mantuvo en ba3.

CFE sostuvo en su comunicado que Moody’s confirmó su evaluación crediticia base, conocida como BCA o Stand-alone, que mide el perfil de la empresa sin considerar su relación directa con el Estado.

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De acuerdo con la empresa, la agencia atribuyó el ajuste a la calificación federal al deterioro en la fortaleza fiscal de la Federación, al gasto rígido por el apoyo recurrente a Pemex y a las presiones por mayores déficits y una trayectoria de deuda menos favorable.

Moody’s mantuvo en ba3 la evaluación independiente de la CFE

Moody’s mantuvo la evaluación independiente de la CFE en ba3, confirmando su solidez operativa y financiera. REUTERS/Philippe Wojazer

La CFE señaló que, desde el punto de vista operativo y financiero, Moody’s reconoce su posición dominante en el mercado eléctrico nacional, la diversificación de sus operaciones, sus niveles de liquidez y la mejora reciente en sus métricas financieras.

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En su respuesta directa a la rebaja, la CFE dijo que su perfil crediticio autónomo no cambió. La empresa insistió en que, cuando se le analiza de forma independiente, conserva un perfil operativo y financiero sólido respaldado por los resultados al primer trimestre de 2026.

Ese mismo comunicado agregó que la eléctrica cerró el primer trimestre de 2026 con una utilidad de operación de 32 mil 761 millones de pesos, un alza de 133.3% frente al mismo periodo de 2025, mientras sus costos operativos se redujeron 15.9%. La CFE también reportó un Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 55 mil 843 millones de pesos, que describió como un nivel récord para un primer trimestre en la historia de la empresa.

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La CFE afirmó que es la empresa eléctrica más grande de América Latina, con una capacidad instalada de 70 mil 863 megavatios y una participación cercana a 72% del abasto eléctrico nacional al cierre del primer trimestre de 2026. Añadió que, en México, ocupa el primer lugar por activos y el quinto por nivel de ingresos.

Según la empresa, su modelo verticalmente integrado abarca generación, transmisión, distribución y comercialización. Ese esquema, indicó la CFE, atiende a 49.9 millones de usuarios y alcanza una cobertura de 99.8% de la población.

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La empresa del Estado reportó menor deuda y mayor cobertura de intereses

La reducción del 7.1% en la deuda financiera y la cobertura de intereses de 2.5 veces destacan la mejora financiera de la CFE. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

En materia financiera, la CFE aseguró que sus ingresos totales muestran un crecimiento promedio anual de 7.0% desde 2018. También informó una reducción de 7.1% en su deuda financiera.

La compañía detalló que sus indicadores de apalancamiento se ubicaron en 4.7 veces deuda a EBITDA y 4.2 veces deuda neta a EBITDA. Agregó que la cobertura de intereses pasó de 1.0 a 2.5 veces, dato que presentó como señal de fortalecimiento financiero.

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En su posicionamiento, la CFE afirmó que mantendrá disciplina financiera, visión estratégica y un desempeño operativo y financiero sólido. La empresa añadió que su objetivo hacia adelante es salvaguardar la seguridad y la justicia energética, además de la viabilidad financiera de la compañía.