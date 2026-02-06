México

Localizan 10 narcocampamentos, municiones y equipo táctico en operativo de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos

Las acciones se llevaron a cabo en el municipio de Concordia, Sinaloa, donde se reportó su desaparición

Foto: Marina
Foto: Marina

Durante los operativos de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, la Secretaría de Marina (Semar) logró asegurar 10 narcocampamentos, municiones, equipo táctico y objetos ilícitos.

El decomiso se llevó a cabo en acciones distintas derivado de recorridos aéreos y terrestres en el poblado El Verde, del mismo municipio, donde el personal naval aseguró mil 600 cartuchos, 46 cargadores, un artefacto explosivo improvisado, cuatro chalecos tácticos y un casco balístico.

La localización de los 10 campamentos pertenecientes a la delincuencia organizada se realizó en el poblado Los Naranjos, donde los elementos procedieron a inhabilitar las instalaciones.

Foto: Marina
Foto: Marina

La Marina detalló que el artefacto explosivo fue destruido en el área por personal especializado. En tanto, los objetos asegurados serán puestos a disposición por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante las autoridades competentes, quienes integrarán las carpetas de investigación.

Esta acción se destacó como parte de los trabajos preventivos que debilitan la capacidad de las organizaciones criminales, y que al mismo tiempo protege a la población civil.

Foto: Marina
Foto: Marina

Despliegan operativo para localizar a mineros desaparecidos en Concordia

Al menos 10 ingenieros que laboraban en una mina de Concordia, en Sinaloa, fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 23 de enero, luego de que salieron del campamento donde pernoctaban en el fraccionamiento La Clementina.

Cinco días después, la empresa Vizsla Silver confirmó la desaparición de los trabajadores y la suspensión de sus actividades. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que abrió una carpeta de investigación por los hechos.

Además, entre las víctimas se encuentran cuatro trabajadores de la empresa CICAR S.A de C.V., uno de ellos identificado como Pablo Osorio Sánchez, un joven ingeniero civil que también fue reportado como desaparecido.

Ven posible reclutamiento forzado como causa de las desapariciones

Pablo Osorio Sánchez fue secuestrado
Pablo Osorio Sánchez fue secuestrado en Concordia mientras hablaba por teléfono con su novia. (Redes sociales)

Maurillo Santiago Reyes, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI A.C.) detalló en entrevista con Infobae México que ninguna autoridad federal, estatal o municipal se ha comunicado con la familia del joven ingeniero.

“En el caso de Pablo, esperemos que el gobierno retome la importancia del caso, ya que hace tres días el Comité de Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente al Estado Mexicano y también la Comisión Interamericana inició un procedimiento para emitir medidas cautelares”, indicó.

Reyes también señaló que la desaparición de los trabajadores mineros podría haber ocurrido a causa del reclutamiento forzado o el cobro de piso hacia la empresa CICAR.

Autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los hombres, el cual ha permitido hallar objetos que podrían pertenecer a algunos de los desaparecidos, así como la detención de cuatro personas -que aún debe establecerse si tienen relación con los hechos- y la inhabilitación de estos 10 narcocampamentos.

Sector minero exige localización de los trabajadores

Los 10 trabajadores de una
Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

La Cámara Minera de México (Camimex) exigió la aparición con vida de los hombres desaparecidos y pidió que las condiciones de seguridad para quienes se dedican al trabajo extractivo mejoren.

A través de un comunicado, las organizaciones que forman parte del sector minero nacional expresaron su preocupación ante los hechos y rechazaron cualquier señalamiento de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En el texto, también acusaron que no se trata de un hecho aislado debido a que en las regiones mineras la inseguridad es un riesgo permanente.

“El sector minero unido reitera la necesidad de contar con condiciones de seguridad para realizar su actividad y subraya que la violencia y la impunidad no pueden normalizarse ni aceptarse como parte del entorno operativo de ningún sector productivo. La vida debe ser una prioridad ineludible”, instaron.

Narcocampamentos10 mineros desaparecidosConcordiaSinaloaMarinaNarco en MéxicoNarcotráfico en México

