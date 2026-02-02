Presidenta de la Cámara de Diputados lamenta el atentado contra familiares de Mario Delgado

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, condenó el atentado armado que cobró la vida de la tía y la prima de Mario Delgado. | Cuartoscuro

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, condenó el atentado armado en el que fueron asesinadas la tía y una prima de Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, en Colima.

López Rabadán exigió una respuesta inmediata y efectiva de las instituciones ante la violencia, subrayando el impacto nacional que ha generado el caso, según declaraciones recogidas por la Cámara de Diputados.

Al ser consultada sobre este tema, la presidenta de la Cámara de Diputados expresó: “Me parece que estas acciones de alguien que se siente tan poderoso como para lastimarte en tu vida, en tu patrimonio, en tu persona, se deben detener”. Subrayó que la violencia afecta de manera indiscriminada y que es deber de todos frenar los actos delictivos.

López Rabadán reconoce la importancia de las instituciones para frenar la violencia

López Rabadán insistió en la responsabilidad de las instituciones para evitar nuevas tragedias y frenar la violencia en México. (Foto: Cámara de Diputados)

La presidenta de la Cámara baja insistió en la importancia de evitar la repetición de tales acontecimientos y remarcó la responsabilidad de las instituciones. “Hoy México necesita, todas las instituciones, necesitamos trabajar para que eso que sucedió no se repita”, afirmó la legisladora, quien reiteró su acompañamiento a la familia de las víctimas dentro de la vida institucional nacional.

Sobre la gravedad de la situación de inseguridad, López Rabadán manifestó: “Eso se debe detener ya, la violencia en México se debe detener ya, porque lamentablemente no te preguntan qué religión tienes, qué partido político te gusta o, en fin, la delincuencia lastima transversalmente a todos y se tiene que detener”.

Cuestionada acerca de las causas de la ola de violencia y cómo enfrentarlas, la diputada enfatizó: “Se requiere una estrategia integral de seguridad de los tres órdenes de gobierno, en donde la prioridad sea la paz de los mexicanos”.

La diputada destacó la necesidad de colaboración entre todos los poderes, incluido el Legislativo, y la reflexión colectiva sobre la gravedad del problema: “Estas imágenes en un campo de fútbol, estas imágenes de fosas, estas imágenes de personas lastimadas en su integridad, o incluso en su vida, deben detenerse”.

Respecto a la suficiencia de las medidas actuales, López Rabadán consideró: “Pues, evidentemente necesitamos más”. Enfatizó que la demanda de seguridad pública ya es una exigencia nacional y que cada nivel de gobierno debe asumir su responsabilidad para recobrar la tranquilidad: “Yo creo que es necesario, incluso, que cada quien se haga responsable del tramo que le corresponde, incluyendo a nosotros en términos legislativos”.

Mario Delgado lamenta el asesinato de sus familiares

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, expresó confianza en que el crimen se esclarecerá a través de redes sociales. Crédito: Merary Nuñez

Durante la madrugada del pasado 31 de enero, individuos armados irrumpieron en una vivienda de la colonia Placetas Estadio, en la ciudad de Colima, y asesinaron a Eugenia Delgado Guizar, de 72 años, y a Sheila María Amezcua Delgado, de 49 años, tía y prima de Mario Delgado Carrillo, respectivamente.

La Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) investiga el caso como feminicidio y ha informado de avances en la identificación de los presuntos responsables. Con ayuda de cámaras de seguridad, la FGE localizó el vehículo vinculado, y, tras un enfrentamiento en Villa de Álvarez, tres sospechosos resultaron abatidos. En el lugar se aseguraron armas y objetos relacionados con el ataque.

Mario Delgado manifestó su pesar en redes sociales y expresó confianza en que se esclarecerá el crimen y se hará justicia: “Estamos seguros de que se esclarecerá el caso y se hará justicia”.