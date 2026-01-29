Reforma Electoral: la presidenta de la Cámara de Diputados afirma que “una agenda que debe responder al momento que vive el país”

Kenia López Rabadán destaca desde Mérida la prioridad de la reforma electoral y la renovación de órganos autónomos en la próxima agenda legislativa. | Cuartoscuro

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, delineó desde Mérida, Yucatán los temas principales de la próxima agenda legislativa, poniendo especial énfasis en la Reforma Electoral y la renovación de órganos autónomos.

En sus redes sociales, López Rabadán destacó la importancia de construir estos procesos bajo reglas claras, con la participación de todos los sectores y un enfoque en el fortalecimiento democrático, según su mensaje en redes sociales.

La diputada subrayó que la Reforma Electoral debe diseñarse de forma incluyente, asegurando la protección del voto ciudadano y la celebración de elecciones libres, equitativas e imparciales. Señaló también que el próximo periodo ordinario contempla la renovación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) y la designación de quien encabezará la Auditoría Superior de la Federación.

López Rabadán mencionó que la agenda legislativa incluirá temas de alto impacto social, como la reducción de la jornada laboral, reformas en materia penal y de delincuencia organizada. Insistió en que todas estas decisiones requieren perfiles independientes y un profundo compromiso con la legalidad y la rendición de cuentas.

López Rabadán pide a los empresarios entrar a la discusión de la Reforma Electoral

López Rabadán llama a los empresarios, a través del Consejo Coordinador Empresarial, a participar activamente en la discusión de la reforma electoral. | Cámara de Diputados

En un llamado explícito al sector privado, la presidenta de la Cámara de Diputados pidió a los empresarios, tras una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) encabezado por José Medina Mora, que se involucren en la discusión de la Reforma Electoral.

López Rabadán consideró fundamental garantizarles un marco de certeza desde la Cámara de Diputados, resaltando que generar empleo y prosperidad, así como establecer condiciones de legalidad, benefician al país.

Las puertas del órgano legislativo, afirmó López Rabadán, están abiertas tanto para los grupos parlamentarios como para los sectores productivos y empresariales. Sostuvo que cualquier iniciativa en materia electoral debe atender la legalidad y la certeza necesarias para quienes invierten y emplean en México.

El contexto es especialmente relevante por la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, prevista para 2026. López Rabadán advirtió que “la revisión del tratado incide no solo en empresas, sino en salarios, empleo y desarrollo regional”, por lo que su análisis debe integrar tanto una visión económica como social y promover un diálogo público-privado sólido y permanente.

Kenia López Rabadán sobre las camionetas de la SCJN

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió congruencia a los servidores públicos tras polémica por camionetas blindadas. (Foto: Cámara de Diputados)

Kenia López Rabadán, además, llamó a la congruencia de los servidores públicos en relación con la polémica por la adquisición de camionetas blindadas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los ministros de la SCJN optaron por no utilizar las nuevas camionetas blindadas, buscando responder a los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y las exigencias de austeridad.

Antes del inicio de la sesión legislativa, la presidenta de la Mesa Directiva subrayó: “Debemos ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos y eso nos toca a todos. Necesitamos congruencia, si decimos una cosa hay que hacerla y me parece que hoy México exige eso, exige que los servidores públicos nos comportemos a la altura de las prioridades en este país”.