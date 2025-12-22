México

Conoce quiénes son los diputados federales: paso a paso para ubicarlos y conocer su trabajo

La plataforma digital oficial facilita el acceso a datos sobre los legisladores

Oficialmente, las vacaciones en la
Oficialmente, las vacaciones en la Cámara Baja empezaron el pasado 15 de diciembre. (X/@RicardoMonrealA)

La Cámara de Diputados de México está integrada por 500 servidores públicos cuyas funciones principales consisten en legislar, proponer, discutir, modificar y aprobar las leyes que rigen al país.

Este órgano colegiado forma parte del Poder Legislativo federal y juega un papel fundamental en la creación del marco normativo nacional.

Mediante su cuenta oficial en X, la Cámara de Diputados informó sobre un método que facilita a la ciudadanía conocer, desde sus hogares, quiénes son sus representantes y acceder a información actualizada sobre cada uno de los diputados que conforman este cuerpo legislativo.

El mensaje publicado destaca la utilidad y accesibilidad de esta herramienta digital, promoviendo la transparencia y el acercamiento entre la población y sus representantes en el Congreso mexicano.

¿Cómo saber quién es tu diputado o diputada? Pasos para consultarlo en línea

El proceso para identificar a la diputada o diputado que representa a cada ciudadano mexicano se puede hacer de manera sencilla en línea. Sólo se necesita contar con la credencial de elector (INE).

El acuerdo fue aprobado por
El acuerdo fue aprobado por la Comisión Nacional de Vigilancia (Cuartoscuro)

A continuación, los pasos a seguir:

  1. Consulta tu INE y localiza la sección que aparece en tu credencial.
  2. Ingresa a la página de la Cámara de Diputados en la siguiente dirección: web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiputados
  3. Escribe el número de la sección electoral que encontraste en tu INE en el sitio web.

Al completar estos pasos, el sitio desplegará información sobre la diputada o diputado correspondiente a tu distrito, permitiendo conocer quién integra la representación legislativa y acceder a información sobre su trabajo.

¿Cuáles son sus funciones principales?

  1. Legislar: Proponer, discutir y aprobar leyes y reformas. Todas las iniciativas relacionadas con ingresos, egresos, deuda pública y presupuesto deben ser discutidas primero en la Cámara de Diputados.
  2. Aprobar el presupuesto: Tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto anual del gobierno federal, lo que le permite influir en la asignación y fiscalización de los recursos públicos.
  3. Control político: Puede citar a funcionarios del gobierno para que informen sobre su gestión, solicitar información y exigir cuentas mediante comparecencias y comisiones investigadoras.
  4. Juicio político: Puede iniciar procesos de juicio político contra funcionarios públicos, incluido el presidente, en caso de faltas graves.
  5. Ratificación de nombramientos: En algunos casos, ratifica o rechaza nombramientos presidenciales en cargos públicos clave.
El periodo ordinario de sesiones
El periodo ordinario de sesiones terminó el pasado 15 de diciembre y el segundo inicia el 1 de febrero de 2025. (Facebook Cámara de Diputados)

De esta manera, la plataforma puesta a disposición por la Cámara de Diputados permite a cualquier persona identificar de forma ágil su representante y consultar su labor legislativo.

