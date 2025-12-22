Conoce quiénes son los diputados federales: paso a paso para ubicarlos y conocer su trabajo

La Cámara de Diputados de México está integrada por 500 servidores públicos cuyas funciones principales consisten en legislar, proponer, discutir, modificar y aprobar las leyes que rigen al país.
Este órgano colegiado forma parte del Poder Legislativo federal y juega un papel fundamental en la creación del marco normativo nacional.
Mediante su cuenta oficial en X, la Cámara de Diputados informó sobre un método que facilita a la ciudadanía conocer, desde sus hogares, quiénes son sus representantes y acceder a información actualizada sobre cada uno de los diputados que conforman este cuerpo legislativo.
El mensaje publicado destaca la utilidad y accesibilidad de esta herramienta digital, promoviendo la transparencia y el acercamiento entre la población y sus representantes en el Congreso mexicano.
¿Cómo saber quién es tu diputado o diputada? Pasos para consultarlo en línea
El proceso para identificar a la diputada o diputado que representa a cada ciudadano mexicano se puede hacer de manera sencilla en línea. Sólo se necesita contar con la credencial de elector (INE).
A continuación, los pasos a seguir:
- Consulta tu INE y localiza la sección que aparece en tu credencial.
- Ingresa a la página de la Cámara de Diputados en la siguiente dirección: web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiputados
- Escribe el número de la sección electoral que encontraste en tu INE en el sitio web.
Al completar estos pasos, el sitio desplegará información sobre la diputada o diputado correspondiente a tu distrito, permitiendo conocer quién integra la representación legislativa y acceder a información sobre su trabajo.
¿Cuáles son sus funciones principales?
- Legislar: Proponer, discutir y aprobar leyes y reformas. Todas las iniciativas relacionadas con ingresos, egresos, deuda pública y presupuesto deben ser discutidas primero en la Cámara de Diputados.
- Aprobar el presupuesto: Tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto anual del gobierno federal, lo que le permite influir en la asignación y fiscalización de los recursos públicos.
- Control político: Puede citar a funcionarios del gobierno para que informen sobre su gestión, solicitar información y exigir cuentas mediante comparecencias y comisiones investigadoras.
- Juicio político: Puede iniciar procesos de juicio político contra funcionarios públicos, incluido el presidente, en caso de faltas graves.
- Ratificación de nombramientos: En algunos casos, ratifica o rechaza nombramientos presidenciales en cargos públicos clave.
De esta manera, la plataforma puesta a disposición por la Cámara de Diputados permite a cualquier persona identificar de forma ágil su representante y consultar su labor legislativo.