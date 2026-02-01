No son sólo 10 mineros desaparecidos en Sinaloa, son 14, los secuestraron el mismo día

Tras la desparición de 10 mineros en Sinaloa conforme han pasado los días se ha sabido que son más las personas secuestradas, en total serían 14 quienes habrían sido levantados el 23 de enero de 2026.

La familia de Pablo Osorio Sánchez, un ingeniero civil de 26 años originario de Tlaxiaco, Oaxaca, y activistas del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) pidieron la intervención urgente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para encontrar al joven, en el municipio de La Concordia, Sinaloa, por un grupo armado.

Pablo Osorio, quien se encontraba realizando su residencia profesional en la empresa CICAR S.A. de C.V., fue secuestrado en la mañana del 23 de enero junto a 13 personas más, trabajadores de las empresas CICAR y la minera canadiense Vizsla Silver Corp. El grupo armado los desapareció cuando se encontraban en una parada de camiones en la carretera Villa Fuente-Durango, a las afueras de La Concordia, a tan solo 40 minutos de Mazatlán.m

El 28 de enero, a través de sus redes sociales, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) reportó los hechos. Mientras que reportes periodísticos señalan que los ingenieros estarían ligados con una empresa minera.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de #Concordia, #Sinaloa, desde el pasado 23 de enero", se puede leer.

Dicha asociación también destacó que se ha acercado a las autoridades estatales con el objetivo de que intervengan para que los ingenieros regresen a sus hogares con bien.

Dos de las fichas de búsqueda (Facebook/Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa)

A través de redes sociales, la periodista Michelle Rivera compartió una imagen en la que aparecen los rostros de algunas de las personas que no han sido localizadas.

Algunos cuentan con ficha de desaparición

Entre las personas no localizadas están:

José Ángel Hernández Vélez, de 38 años de edad.

Francisco Antonio Esparza Yáñez, de 65 años

José Manuel Castañeda Hernández, de 35 años.

Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 35 años.

Antonio de la O Valdez, de 30 años.

Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años.

Así como los proveedores de Seguridad:

José Antonio Jiménez Nevárez, de 32 años de edad.

Javier Emilio Valdez Valenzuela, de 40 años.

Javier Guillermo Vargas Valle, de 40 años.

Miguel Tapia Rayón, de 40 años.

Vizsla Silver confirma personas secuestradas

También el 28 de enero la empresa minera Vizsla Silver confirmó en su página web que una decena de personas secuestradas. Añade que se trata de un tema bajo investigación y que han sido suspendidas ciertas actividades en el sitio.

“Se ha notificado a las autoridades locales y los equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad de la Compañía están trabajando activamente”, es parte del reporte de la empresa.

Asimismo, a inicios de diciembre del 2025 las autoridades de Sinaloa informaron sobre el Proyecto Pánuco en Concordia con la empresa señalada y el cual contó con un financiamiento de 300 millones de pesos.

“Entre 2021 y 2025, Vizsla Silver ha destinado más de 250 millones de dólares a exploración, generando 230 empleos directos e indirectos. Hasta ahora, la exploración representa apenas el 14% del potencial total del proyecto“, refiere la Secretaría de Gobierno de Sinaloa.

Por su parte, el mismo 28 de enero los diputados los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron atacados a balazos en Culiacán, por estos hechos también fue herido un escolta. No han sido reportadas personas detenidas, únicamente un auto que estaría relacionado con el caso.

Mandan a mil 190 soldados a buscar a mineros desaparecidos

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y del Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, a partir de este domingo 1 de febrero se reforzó de manera significativa el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en Concordia.

De acuerdo con lo informado por el Gobernador Rubén Rocha Moya a través de sus redes sociales, el despliegue contempla un total de mil 190 efectivos de distintas corporaciones federales y estatales, con el objetivo de intensificar las acciones de localización en la zona.

El operativo está integrado por 800 elementos del Ejército Mexicano, 270 efectivos de Fuerzas Especiales, 100 integrantes de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales. A este despliegue terrestre se suma el apoyo aéreo de tres helicópteros artillados y dos aeronaves T6C Texan.