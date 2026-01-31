¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 5 de febrero? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo

Los días feriados en México no se laboran de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de la conmemoración por la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos de 1917, las autoridades mexicanas han proclamado el 5 de febrero como un día de descanso obligatorio dentro del calendario oficial.

Por lo que una de las dudas más comunes entre los trabajadores que laboran ese día, es si deben recibir un pago distinto al usual o alguna otra compensación por ser día inhábil.

De acuerdo al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) se establece que algunos de los días marcados como descanso obligatorio se deben recorrer al primer lunes. El 5 febrero es una de esas fechas, por lo que el día feriado será gozado el próximo lunes 2 de febrero, coincidiendo este año con la festividad del Día de la Candelaria, popular con su consumo de tamales y atole.

Por lo que, el día exacto que se festeja la publicación de la Constitución de México se tiene que trabajar con normalidad y con el pago que corresponde a una jornada laboral regular de cada uno de los empleados.

El 2 de febrero al ser considerado un día feriado este 2026, insta a las empresas y sitios de trabajo en México a otorgarle a sus colaboradores el descanso correspondiente, el cual les da la libertad de no acudir a cumplir sus actividades laborales.

En caso de que se deba trabajar en esta fecha, la compañía está obligada a pagar el doble o triple a sus trabajadores, de acuerdo a ley y según sea el caso.

Se trata del primer puente vacacional del año, donde muchos mexicanos aprovechan para un respiro y visitar otras entidades, pero en el caso de este 2026 es probable que las personas decidan ocupar el día para festejar con tamales y atole el Día de la Candelaria.

Empresas en México deben pagar doble o triple a sus trabajadores si laboran en días de descanso obligatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es importante la celebración de la promulgación de la Constitución Política?

El 5 de febrero se conmemora la publicación de la Carta Magna del país, uno de los documentos que ayudó a sentar las bases del Estado moderno y garantizar los derechos de los ciudadanos, que en la actualidad siguen vigentes.

Venustiano Carranza, como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y líder del Poder Ejecutivo, convocó a un Congreso Constituyente en 1916. Esta reunión tenía la finalidad de crear un texto que reflejara los ideales propuestos y defendidos durante la Revolución Mexicana.

Fue en 1917 cuando se promulgó la Constitución con un evento en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, entrando en vigor el 1 de mayo del mismo año.

Esta Ley Fundamental marcó un antes y un después en las normas del país, al reconocer los derechos sociales de cada mexicano y mexicana, implementando iniciativas en el sector educativo, los derechos laborales y la libertad de expresión.