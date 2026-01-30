Opinión

Constitución, política económica y nuevo Código Penal: el rol de la Justicia en contextos de cambio

La revisión judicial no esta llamada a evaluar la conveniencia o eficacia de las políticas públicas

Guardar
Los tribunales de la Ciudad
Los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires

La política económica constituye, en todo sistema democrático, uno de los ámbitos de mayor importancia en la toma de decisiones del poder político: en ella interactúan corrientes ideológicas, diagnósticos técnicos, compromisos electorales, entre muchos otros factores internos y externos.

Esa autonomía de la política económica se inscribe dentro de las instituciones que fija la Constitución: competencias, procedimientos y equilibrios propios de un Estado de Derecho.

Desde la teoría constitucional clásica, la legitimidad de las decisiones económicas adoptadas por los poderes políticos se apoya en un doble fundamento: por un lado, la representación democrática; por otro, su adecuación a la Constitución, entendida como legitimación para la acción estatal.

Esta tensión entre decisión política y control jurídico no es nueva y encuentra uno de sus hitos fundacionales en el célebre precedente Marbury v. Madison (Corte Suprema de los Estados Unidos, resuelto en el año 1803).

A partir de ese fallo, el control de constitucionalidad se consolidó como una herramienta destinada a preservar la supremacía constitucional frente a eventuales excesos del poder político. Pero el alcance de ese control se debe ejercer sin que la justicia se convirtiera en un actor sustituto de la voluntad democrática.

La revisión judicial no está llamada a evaluar la conveniencia o eficacia de las políticas públicas, sino su compatibilidad con la Constitución.

Ese principio conserva plena vigencia al analizar el rol de la justicia frente a las políticas económicas contemporáneas.

Una justicia que bloquee sistemáticamente las decisiones económicas del gobierno corre el riesgo de erosionar la gobernabilidad.

En este marco, resulta particularmente relevante el debate en torno al nuevo Código Penal y su vinculación con la política económica. Tradicionalmente, el derecho penal ha sido concebido como un instrumento de última ratio, destinado a proteger bienes jurídicos esenciales.

En las últimas décadas se ha ampliado su campo de intervención hacia áreas estrechamente vinculadas con el orden económico, fiscal y financiero.

La incorporación de figuras penales vinculadas a la estabilidad fiscal, al correcto funcionamiento de los mercados y a la protección de recursos públicos responde a una lógica comprensible: no hay política económica sostenible sin reglas claras ni sin mecanismos eficaces para sancionar conductas que las socavan.

En ese sentido, el derecho penal puede cumplir una función de respaldo institucional de la política económica, siempre que se lo utilice con prudencia y dentro de límites constitucionales.

La estabilidad fiscal, como objetivo legítimo del Estado, requiere previsibilidad, reglas claras y confianza institucional.

Desde esta perspectiva, el rol de la justicia penal no es diseñar ni evaluar la política económica, sino garantizar que su implementación se desarrolle dentro del marco constitucional y legal.

La persecución de delitos económicos, tributarios o financieros debe orientarse a conductas claramente lesivas, dolosas y socialmente relevantes, evitando interpretaciones expansivas que introduzcan incertidumbre en el sistema productivo y económico.

En definitiva, el acompañamiento judicial de las políticas económicas no implica adhesión ideológica ni renuncia al control constitucional. Implica, más bien, comprender el lugar que cada poder del Estado ocupa en una democracia constitucional madura.

Como enseñó Marbury v. Madison, el control judicial debe funcionar como una garantía contra el abuso y no un veto permanente a la decisión política.

Temas Relacionados

JusticiaMariano BorinskyCódigo Penal

Últimas Noticias

El frágil equilibrio entre cultura empresarial, estrategia y resultados

La cultura puede entenderse como el alma de una empresa: determina cómo se siente, cómo se piensa y cómo se actúa, tanto interna como externamente

El frágil equilibrio entre cultura

Regular y distorsionar

El documento difundido por una asociación de consumidores expone propuestas para modificar la operación de servicios digitales, sugiriendo exigencias legales que podrían impactar los costos y la accesibilidad de estos servicios para los usuarios

Regular y distorsionar

Gobernanza de datos: tecnología para generar confianza

En un entorno en el que el crédito, la digitalización y la automatización ganan protagonismo, la gestión adecuada de la información personal se vuelve clave para generar confianza, reducir errores y respaldar decisiones más precisas. Entender por qué la gobernanza de la información será un factor decisivo para los usuarios y una ventaja competitiva para las empresas hacia 2026

Gobernanza de datos: tecnología para

Del santuario a la intemperie: la escuela hoy

La escuela atraviesa una transformación profunda, dejando atrás la sacralidad y enfrentando nuevas demandas sociales y culturales

Del santuario a la intemperie:

El presidente Milei busca consolidar su agenda en un escenario político fragmentado

La coyuntura actual muestra a la dirigencia dispersa y a la sociedad resignada ante prácticas polémicas, mientras los referentes opositores carecen de una estrategia clara que desafíe el rumbo impuesto por el oficialismo

El presidente Milei busca consolidar
DEPORTES
La pesada broma que le

La pesada broma que le costó una millonada a Paul Gascoigne: “Me obligó a comprarle uno nuevo”

El show de Djokovic tras avanzar a la final del Australian Open: qué le dijo a Sinner, la broma a Alcaraz y la videollamada con Del Potro

Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en un vibrante partido y se clasificó a la final del Abierto de Australia

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez se realiza la revisión médica y se convertirá en el cuarto refuerzo de River Plate

El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón en el dobles del Abierto de Australia

TELESHOW
Cecilia Roth sufrió un accidente

Cecilia Roth sufrió un accidente durante las grabaciones de la serie de Moria Casán: “La tuvieron que coser”

Así fue el exclusivo festejo de Susana Giménez por sus 82 años en Madrid: cena íntima, flores y brindis

Andrea Rincón criticó al pastor que difundió el audio de la joven asesinada en Los Ángeles: “Fue una traición”

La escapada de Dolores Barreiro a Jujuy: estilo boho chic, gastronomía regional y la previa del carnaval

La desopilante discusión en italiano entre Wanda Nara y Maxi López: ironías, reproches y un exabrupto

INFOBAE AMÉRICA

Una vacuna nasal experimental brindó

Una vacuna nasal experimental brindó protección contra la gripe aviar en un ensayo con animales

La pesada broma que le costó una millonada a Paul Gascoigne: “Me obligó a comprarle uno nuevo”

El Super Bowl LX apuesta en grande por Bad Bunny y la explosión de la música latina

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en Panamá

Indignación en São Paulo: mataron a tiros a un perro callejero durante una discusión frente a un centro comercial