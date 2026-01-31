México

Beneficios de la mascarilla de huevo y aceite de oliva para el cabello seco y sin brillo

Una mezcla casera elaborada con productos habituales en la cocina se posiciona como alternativa para quienes buscan mejorar la salud capilar

Guardar
La mascarilla de huevo y
La mascarilla de huevo y aceite de oliva es una alternativa natural que repara el cabello dañado y restaura su brillo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La mascarilla de huevo y aceite de oliva se consolida como una alternativa natural para quienes desean revitalizar el cabello dañado por la rutina diaria. Es una mezcla casera que permite restaurar la fuerza y el brillo sin recurrir a productos industriales.

¿Por qué elegir huevo y aceite de oliva?

Ambos ingredientes se emplean de forma tradicional en tratamientos capilares por su capacidad para reparar fibras debilitadas y aportar suavidad.

El huevo, fuente de proteínas, hierro y vitaminas como la A, B5, B12, D y E, ayuda a fortalecer desde la raíz y mejorar la apariencia general del pelo. Mientras que, el aceite de oliva, por su parte, destaca como hidratante y protector natural.

El huevo aporta proteínas, hierro
El huevo aporta proteínas, hierro y vitaminas esenciales que fortalecen el cabello desde la raíz y mejoran su apariencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su aporte de grasas saludables y minerales facilita que el pelo recupere flexibilidad y brillo, atributos claves para combatir resequedad, puntas abiertas y daños causados por herramientas de calor o tintes.

Paso a paso para preparar la mascarilla

Para aprovechar al máximo las propiedades de la mascarilla se recomienda seguir estos pasos:

  • Batir un huevo en un recipiente limpio.
  • Añadir una cantidad adecuada de aceite de oliva y mezclar hasta lograr una textura homogénea.
  • Aplicar la mezcla sobre el cabello limpio y húmedo, desde la raíz hasta las puntas.
  • Dejar actuar durante al menos 20 minutos.
  • Enjuagar con abundante agua y lavar con champú suave.

Beneficios destacados

  • Reparación profunda: La sinergia de huevo y aceite de oliva promueve la regeneración de las fibras capilares.
  • Hidratación y brillo: El aceite suaviza la melena, devolviendo su luminosidad original.
  • Fortalecimiento: Las proteínas y vitaminas del huevo refuerzan el cabello y previenen la quiebra.
  • Protección frente a agentes externos: Ambos ingredientes ayudan a combatir los daños provocados por sol, contaminación o productos químicos.
La mezcla de huevo y
La mezcla de huevo y aceite de oliva favorece la regeneración de las fibras capilares y combate daños causados por tintes y herramientas de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades del huevo

El huevo es reconocido por ser:

  • Rico en proteínas de alta calidad.
  • Fuente de hierro, selenio y vitaminas A, B5, B12, D y E.
  • Capaz de nutrir en profundidad y aportar elasticidad.

Propiedades del aceite de oliva

El aceite de oliva destaca por:

  • Su contenido en ácidos grasos saludables.
  • Aportar vitamina E y antioxidantes.
  • Mejorar la hidratación y la flexibilidad del cabello.

Una rutina accesible y eficaz

Adoptar la mascarilla de huevo y aceite de oliva puede convertirse en parte habitual del cuidado personal. Su aplicación regular es una estrategia eficaz para mantener el cabello resistente y saludable, sin depender de productos comerciales y con la ventaja de ser una opción económica y natural.

Temas Relacionados

BellezaMascarilla capilarCabelloHuevoAceite de olivaHidrataciónFortalecimientoBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud

Temblor hoy 30 de enero en México: se registró un sismo de 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 30 de enero

Atole de pinole para el Día de la Candelaria: la receta tradicional para acompañar tus tamales

Esta bebida tradicional, elaborada con maíz tostado, piloncillo y leche, ofrece proteínas, fibra y calcio en cada taza

Atole de pinole para el

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 30 de enero

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juan Ramón de la Fuente

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reiteran colaboración en materia de seguridad regional durante llamada

Embajador de EEUU celebra detención del “Palillo”, jefe de plaza de Los Mayos

Capturan al líder de “Los Kena”, célula ligada a La Unión Tepito en CDMX

Civiles armados atacan a policías estatales de Zacatecas: se registró una explosión durante el enfrentamiento

García Harfuch anuncia captura de 11 criminales ligados a asesinatos en el Estado de México

ENTRETENIMIENTO

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartelera del palenque, días y cuánto cuesta cada show

Intocable prepara show gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y detalles de su gira

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará gratis en Los Pinos la “Eroica” de Beethoven y el estreno mundial del Concierto Ucraniano

Linet Puente defiende a Pati Chapoy y asegura que es una “segunda madre” para los conductores de Ventaneando

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

DEPORTES

Pumas finalmente le encuentra lugar

Pumas finalmente le encuentra lugar a Leo Suárez: este sería su nuevo equipo

México suma a 4 nuevos jugadores para disputar el Clásico Mundial de Béisbol

El mexicano Germán Berterame es presentado oficialmente como jugador del Inter de Miami

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América