Capturan a hombre armado en escollera de Mazatlán tras denuncia por disparos a embarcaciones

Pescadores en el puerto de Mazatlán. (Imagen ilustrativa | Crédito: EFE)

Un hombre fue detenido la tarde de este sábado en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, luego de ser señalado por presuntamente realizar disparos de arma de fuego en la escollera ubicada cerca del acceso al Faro, una de las zonas turísticas más concurridas del municipio.

De acuerdo con reportes realizados a los números de emergencia, personas que se encontraban en el lugar alertaron sobre un individuo armado que efectuaba detonaciones, lo que provocó temor entre ciudadanos y turistas que transitaban por el área.

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Tras la denuncia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, quienes desplegaron un operativo para ubicar al presunto responsable y como resultado de la movilización, las autoridades detuvieron al sujeto señalado en el lugar de los hechos.

El detenido fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica. (Crédito: redes sociales)

Versiones preliminares refieren que el detenido fue identificado como Luis Enrique, originario de Tepic, Nayarit, y que presuntamente tendría vínculo con la Secretaría de Marina —de acuerdo con algunos medios locales—; sin embargo, hasta el momento esa información no ha sido confirmada por autoridades federales ni municipales.

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De manera extraoficial también trascendió que el hombre podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del incidente, aunque esta versión tampoco ha sido corroborada por fuentes oficiales.

Pese a la alarma generada por las detonaciones en una zona de alta afluencia, no se reportaron personas lesionadas.

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El detenido fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento detallado sobre el caso ni sobre la presunta relación del detenido con una corporación federal.

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