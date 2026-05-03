México

Procesan al alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por abuso sexual y corrupción de menores: permanecerá en prisión

El funcionario fue detenido en flagrancia el pasado 26 de abril cuando agredía a un adolescente

Guardar
Detienen alcalde de Tlalnepantla, Morelos
Foto: Facebook / Gobierno Tlalnepantla

Jorge Armando “N”, alcalde del municipio de Tlalnepantla del estado de Morelos, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de personas menores de edad, y de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho en contra de un adolescente.

Durante la audiencia inicial, realizada en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez determinó su vinculación a proceso en contra del funcionario y ordenó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

PUBLICIDAD

Ante la decisión, Jorge Armando “N” permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla mientras se realizan las investigaciones complementarias, para las que estableció un plazo de un mes.

Desestiman acusación por violación

El alcalde de Tlalnepantla también era acusado por su presunta responsabilidad en el delito de violación; sin embargo, el juez determinó que no había suficientes elementos en su contra y resolvió no vincularlo a proceso.

PUBLICIDAD

Fotografía de su captura. Crédito: Redes Sociales.
Fotografía de su captura. Crédito: Redes Sociales.

Jorge Armando “N” fue detenido el pasado 25 de abril en un predio a orillas de la carretera Yautepec-Tlayacapan por elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con las investigaciones, el alcalde fue arrestado en flagrancia por presuntamente violentar a un adolescente, lo que derivó en las acusaciones que enfrenta por abuso sexual y corrupción de personas menores de edad.

Jorge Armando “N” vestía una playera de manga corta de color gris, pantalón de mezclilla color negro y calzado tipo tenis de color blanco durante su detención.

Morena se deslindó del alcalde tras su detención

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos se deslindó de manera pública del alcalde de Tlalnepantla tras su detención. Dos días después, emitió un comunicado en el que negó que exista vínculo político, institucional u orgánico entre el partido y Jorge Armando “N”.

Detienen al alcalde de Tlalnepantla, Morelos
Foto: Facebook / Gobierno de Tlalnepantla

Dicha aclaración la realizó el partido luego de que Jorge Armando “N” expresó en distintos momentos -tras ser elegido como alcalde por el PES- su intento de sumarse a Morena, por lo se afirmaron que nunca hubo reuniones formales, acuerdos políticos o acercamientos institucionales para su incorporación.

Cabildo de Tlalnepantla formaliza ausencia del alcalde

El cabildo de Tlalnepantla declaró el pasado 30 de abril la ausencia temporal del alcalde y designó a la síndica Reyna Lagos González como encargada de la administración municipal.

La resolución busca garantizar la operación continua del gobierno local tras la detención del titular por acusaciones de presunto abuso sexual en contra de un adolescente.

Para mantener las funciones esenciales de la alcaldía, el nombramiento de Reyna Lagos González como autoridad provisional responde a lo estipulado por la normatividad municipal. El cabildo señaló que esta decisión asegura la prestación de los servicios públicos y la atención de los temas prioritarios para la población.

El procedimiento se formalizó en una sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Tlalnepantla, en la que señalaron la “ausencia temporal” de Jorge Armando “N” por “causas de fuerza mayor”, por lo que con la designación de la síndica se pretende dar continuidad a la administración pública.

Sustitución del alcalde de Tlalnepantla, Morelos
Foto: Ayuntamiento de Tlalnepantla

Temas Relacionados

alcaldeTlalnepantlaMorelosdetenidoabuso sexualcorrupción de menoresJorge Armando Genaromexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Agua de pepino con limón y piña: receta refrescante, natural y fácil de preparar en casa

Combinación hidratante con notas cítricas y frutales, ideal para disfrutar fría en cualquier momento

Agua de pepino con limón y piña: receta refrescante, natural y fácil de preparar en casa

Vecino Cochino: el programa que lleva a la cárcel a quienes tiran basura

Una iniciativa única en Torreón busca erradicar los tiraderos ilegales mediante la colaboración de vecinos y tecnología

Vecino Cochino: el programa que lleva a la cárcel a quienes tiran basura

Estos son los 50 municipios de México donde el gobierno buscará erradicar primero el embarazo infantil y el matrimonio forzado

La Secretaría de las Mujeres adelantó que posteriormente se relizará una segunda fase en 44 localidades más

Estos son los 50 municipios de México donde el gobierno buscará erradicar primero el embarazo infantil y el matrimonio forzado

Capturan a hombre armado en escollera de Mazatlán tras denuncia por disparos a embarcaciones

Pescadores y prestadores de servicios alertaron sobre detonaciones contra lanchas atracadas en la zona del Cerro del Crestón; el pistolero podría ser elemento activo de la Marina

Capturan a hombre armado en escollera de Mazatlán tras denuncia por disparos a embarcaciones

Agua de piña con leche condensada: receta cremosa y refrescante para cualquier ocasión

Bebida tropical fácil de preparar que combina frescura natural con un toque dulce, perfecta para disfrutar en días cálidos o reuniones

Agua de piña con leche condensada: receta cremosa y refrescante para cualquier ocasión
MÁS NOTICIAS

NARCO

El ocaso de la cúpula: Las capturas y muertes que sacuden al Cártel Jalisco Nueva Generación

El ocaso de la cúpula: Las capturas y muertes que sacuden al Cártel Jalisco Nueva Generación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de mayo

Detienen en Valle de Bravo a presunto extorsionador ligado al esquema “gota a gota”

Procesan a Helmer “N”, alias “El Splinter”, colombiano dedicado al robo de casas lujosas en León, Guanajuato

Grecia Quiroz aclara pago de la defensa de escoltas por caso Carlos Manzo tras acusaciones de su cuñado

ENTRETENIMIENTO

Quién es el mexicano que le pidió matrimonio a Chingu Amiga: todo sobre la propuesta viral en Oaxaca

Quién es el mexicano que le pidió matrimonio a Chingu Amiga: todo sobre la propuesta viral en Oaxaca

La Arrolladora Banda El Limón sorprende con su versión de “Tu falta de querer” de Mon Laferte

En qué libro se basa La casa de los espíritus, la nueva serie protagonizada por Poncho Herrera

Desde una galaxia muy lejana llega la Star Wars convention a la CDMX con mega marcha imperial: fechas horarios y actividades

Advierten sobre boletos en reventa de BTS: detectan entradas especulativas

DEPORTES

Randal Willars sube al podio en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

Randal Willars sube al podio en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

Rayadas y América se convierten en los primeros equipos clasificados a las semifinales de la Liga Mx Femenil

Paulo Strehlke hace historia al llevarse la medalla de plata en la Copa del Mundo de Natación de Aguas Abiertas 2026

A qué hora compite Checo Pérez con el cambio de horario en el Gran Premio de Miami

Cruz Azul sobrevive al susto y vence 3-2 al Atlas en la ida de cuartos