Procesan al alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por abuso sexual y corrupción de menores: permanecerá en prisión

Foto: Facebook / Gobierno Tlalnepantla

Jorge Armando “N”, alcalde del municipio de Tlalnepantla del estado de Morelos, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de personas menores de edad, y de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho en contra de un adolescente.

Durante la audiencia inicial, realizada en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez determinó su vinculación a proceso en contra del funcionario y ordenó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

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Ante la decisión, Jorge Armando “N” permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla mientras se realizan las investigaciones complementarias, para las que estableció un plazo de un mes.

Desestiman acusación por violación

El alcalde de Tlalnepantla también era acusado por su presunta responsabilidad en el delito de violación; sin embargo, el juez determinó que no había suficientes elementos en su contra y resolvió no vincularlo a proceso.

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Fotografía de su captura. Crédito: Redes Sociales.

Jorge Armando “N” fue detenido el pasado 25 de abril en un predio a orillas de la carretera Yautepec-Tlayacapan por elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con las investigaciones, el alcalde fue arrestado en flagrancia por presuntamente violentar a un adolescente, lo que derivó en las acusaciones que enfrenta por abuso sexual y corrupción de personas menores de edad.

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Jorge Armando “N” vestía una playera de manga corta de color gris, pantalón de mezclilla color negro y calzado tipo tenis de color blanco durante su detención.

Morena se deslindó del alcalde tras su detención

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos se deslindó de manera pública del alcalde de Tlalnepantla tras su detención. Dos días después, emitió un comunicado en el que negó que exista vínculo político, institucional u orgánico entre el partido y Jorge Armando “N”.

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Foto: Facebook / Gobierno de Tlalnepantla

Dicha aclaración la realizó el partido luego de que Jorge Armando “N” expresó en distintos momentos -tras ser elegido como alcalde por el PES- su intento de sumarse a Morena, por lo se afirmaron que nunca hubo reuniones formales, acuerdos políticos o acercamientos institucionales para su incorporación.

Cabildo de Tlalnepantla formaliza ausencia del alcalde

El cabildo de Tlalnepantla declaró el pasado 30 de abril la ausencia temporal del alcalde y designó a la síndica Reyna Lagos González como encargada de la administración municipal.

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La resolución busca garantizar la operación continua del gobierno local tras la detención del titular por acusaciones de presunto abuso sexual en contra de un adolescente.

Para mantener las funciones esenciales de la alcaldía, el nombramiento de Reyna Lagos González como autoridad provisional responde a lo estipulado por la normatividad municipal. El cabildo señaló que esta decisión asegura la prestación de los servicios públicos y la atención de los temas prioritarios para la población.

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El procedimiento se formalizó en una sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Tlalnepantla, en la que señalaron la “ausencia temporal” de Jorge Armando “N” por “causas de fuerza mayor”, por lo que con la designación de la síndica se pretende dar continuidad a la administración pública.

Foto: Ayuntamiento de Tlalnepantla