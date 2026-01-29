Frappé de café con proteína y colágeno: la bebida ideal para controlar los antojos

El frappé de café con proteína y colágeno combina café espresso, leche de almendras, proteína en polvo y colágeno sin sabor para un aporte proteico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frappé de café con proteína y colágeno es una bebida helada, cremosa y alta en proteínas, preparada con café espresso, leche de almendras, proteína en polvo sabor chocolate, colágeno sin sabor y hielo.

Aunque no lleva azúcar, resulta sabroso y refrescante, ideal como snack, desayuno o postre funcional.Su auge en la repostería surge luego de que tomar suplementos se volviera parte del día a día de muchas personas.

Por lo tanto, el frappé está pensado para quienes buscan cuidar la piel, el pelo y hasta el equilibrio hormonal, lo mejor de todo, es que se puede disfrutar en el desayuno o como postre saludable.

El frappé está orientado a quienes buscan cuidar la piel, el pelo y el equilibrio hormonal de manera deliciosa y práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de café con proteína y colágeno

Tiempo de preparación

Preparación: 5 minutos

Cocción (café): 2 minutos

Ingredientes

1 1/4 taza de leche de almendras

1 scoop de proteína en polvo sabor chocolate

1 scoop de colágeno en polvo sin sabor

1 cucharadita de cacao amargo en polvo

2 tazas de hielo

1 o 2 shots de café espresso

1/4 de plátano (opcional)

Preparación

En una licuadora, agrega la leche de almendras, la proteína en polvo, el colágeno sin sabor y el cacao. Licua hasta que quede bien integrado, evitando grumos. Suma el hielo (tiene que superar el nivel del líquido) y licua otra vez. El frappé debe quedar bien frío y con textura de granizado. Si está muy líquido, agrega más hielo. Vierte la mezcla en un vaso grande o copa. Agrega el espresso caliente por arriba y observá cómo se funde con el resto para lograr la textura perfecta. No mezcles el café en la licuadora. Si quieres, puedes sumar un toque de plátano y volver a mezclar levemente. Sirve y tomalo enseguida, bien frío.

Cada porción grande de frappé de café con proteína y colágeno aporta 180 calorías, 22 gramos de proteínas, 4 de grasas y 11 de carbohidratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Porciones que rinde la receta

Rinde 1 porción grande.

Valor nutricional de cada porción

Calorías: 180

Grasas: 4 g

Carbohidratos: 11 g

Proteínas: 22 g

Tiempo se puede conservar la preparación

Se recomienda consumir el frappé de inmediato, ya que pierde textura si se guarda. En caso de querer conservarlo, se puede dejar en la heladera hasta 4 horas, pero el hielo se derretirá y será necesario volver a batir con hielo extra antes de servir. No es apto para el congelador.

El consumo moderado de café se asocia con un menor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad renal y cardiovasculares, además de prevenir ciertas neurodegeneraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios generales del café para la salud

Su consumo moderado se relaciona con una menor probabilidad de muerte por diversas causas.

Aporta compuestos bioactivos que no se limitan a la cafeína, como antioxidantes y sustancias antiinflamatorias.

Beber café regularmente puede reducir el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y enfermedad renal.

Ayuda a proteger la función hepática y puede reducir el riesgo de cirrosis y cáncer de hígado.

Los beneficios se observan tanto en el café endulzado como en el natural, siempre que el consumo sea moderado.

Puede asociarse con una reducción en la mortalidad global y con la prevención de algunas enfermedades neurodegenerativas.