¿Estados Unidos le retiró su visa a Luisa María Alcalde? Morena aclara situación de la nueva consejera jurídica de Sheinbaum

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. Imagen de archivo. EFE/Miguel Sierra

Este fin de semana se difundió información sobre que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa a Luisa María Alcalde, exdirigente nacional de Morena y quien próximanente tomará posesión como nueva titular de la Consejería Jurídica de Presidencia.

Esto, a pocos días de que la morenista fue señalada de tener presuntos vínculos con la concesión de permisos a casinos supuestamente relacionados con personas cercanas a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora.

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A esto se sumaría que sería un caso más de políticos de Morena a los que se les ha retirado su permiso para ingresar a los Estados Unidos, en medio de las acusaciones por parte del gobierno estadounidense contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal, y nueve funcionarios más.

Sin embargo, en una publicación en su cuenta de la red social X, el partido guinda aclaró la situación de Alcalde Luján.

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¿Estados Unidos le retiró su visa a Luisa María Alcalde?

De acuerdo con Morena, es falso que Estados Unidos le haya retirado su visa a Luisa María Alcalde e incluso, acusó a la oposición de generar el rumor.

En la misma publicación, el partido mostró una imagen de al cuenta de X en la que se difundió la información falsa, identificada como Federal Investigation International, la cual afirmó que la ahora exdirigente de Morena fue notificada sobre el retiro de visa el 25 de abril pasado.

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“Otra vez la derecha con sus cuentas y amplificadores digitales difunden información FALSA. Ninguna novedad”, escribió en la red social.

Morena afirmó que Estados Unidos no le ha retirado su visa a Luisa María Alcalde. | X- Morena / X- Federal Investigation International

Luisa María Alcalde niega permisos a casinos ligados a Bermúdez Requena; Sheinbaum la respalda

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Luisa María Alcalde, exsecretaria de Gobernación, rechazó las acusaciones de haber favorecido a empresas ligadas a Hernán Bermúdez Requena en la concesión de permisos para operar casinos.

Alcalde explicó que al asumir su cargo en 2023 ya existía un litigio iniciado en 2018 por la negativa de Secretaría de Gobernación a otorgar 20 permisos a la empresa Clie.

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El 23 de octubre de 2023, el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó a la Dirección de Juegos y Sorteos conceder estos permisos, por lo que SEGOB cumple el mandato judicial y emite las autorizaciones bajo restricciones estrictas, sin incluir máquinas tragamonedas, dados, cartas ni ruletas.

Alcalde afirmó que, por estas condiciones, los permisos no han sido utilizados y niega cualquier vínculo personal o institucional con Bermúdez, señalando que la foto donde aparecen juntos corresponde a un acto oficial.

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La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y el periódico Reforma sostiene que, durante el periodo de Alcalde al frente de SEGOB, se otorgaron los permisos a Clie S.A. de C.V., vinculando la operación de casinos con la familia de Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de La Barredora.

El reportaje destaca que la empresa Purtech de México, ligada a la familia Bermúdez, ya había recibido un permiso en 2017 bajo la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, y que estos permisos habrían sido utilizados por distintas empresas para operar establecimientos de apuestas, incluidas casas asociadas a personas bajo investigación criminal.

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Ante estas acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su resalpado a Luisa María Alcalde y aclaró que la entrega de los permisos fue una orden judicial, no una decisión personal de Alcalde.

Sheinbaum enfatizó que el gobierno actuó conforme a la ley y bajo supervisión de la autoridad judicial, descartando cualquier implicación de Alcalde con la familia Bermúdez o con actividades ilícitas.

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Además, Segob informó que los casinos Centenario y Diamante, asociados a la familia Bermúdez, fueron suspendidos tras la detención de Hernán Bermúdez Requena.