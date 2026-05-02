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Osmar Olvera remonta y gana medalla de bronce el trampolín de 3m individual en la Super Final de Clavados

El atleta tuvo algunos inconvenientes durante la competencia, pero logró posicionarse entre los mejores tres del mundo

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El deportista azteca se posicionó solo por detrás de los locales.
El deportista azteca se posicionó solo por detrás de los locales. (TW Olimpismo Mexicano)

El clavadista mexicano Osmar Olvera suma un nuevo logro internacional al conquistar la medalla de bronce en el trampolín 3 metros individual durante la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, celebrada en Beijing.

Terminó con 480.50 puntos, lo que le permitió ubicarse en la tercera posición del certamen y mantener la presencia de México entre los mejores países del mundo en esta disciplina acuática.

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En una final marcada por la supremacía asiática, Zongyuan Wang obtuvo la medalla de oro con 544.35 puntos, mientras que Jiuyuan Zheng aseguró la plata para China al obtener 500.50 puntos. Desde el inicio, Olvera se metió a la pelea con una ejecución de 86.70 puntos en su primer clavado, colocándose de inmediato entre los candidatos al podio.

El saltador mexicano Osmar Olvera, este sábado en la Superfinal de la Copa del Mundo de clavados que se disputa en China. EFE/ANDRES MARTINEZ CASARES
El saltador mexicano Osmar Olvera, este sábado en la Superfinal de la Copa del Mundo de clavados que se disputa en China. EFE/ANDRES MARTINEZ CASARES

Así fue la competencia para el mexicano

El camino no fue sencillo. En la tercera ronda, un clavado calificado con apenas 46.80 puntos complicó sus aspiraciones y lo dejó obligado a reaccionar. Sin embargo, Olvera respondió recuperando terreno en la cuarta ronda, donde volvió a obtener 86.70 puntos.

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Su mejor momento llegó con un clavado de 3.8 grados de dificultad, para el que recibió 96.90 puntos, la calificación más alta de su serie personal. El cierre de la competencia fue decisivo, ya que su sexto y último salto alcanzó 91.65 unidades, suficientes para asegurar la presencia mexicana en el podio.

El joven atleta quiere llegar en la mejor forma posible a Los Ángeles 2028. (Olimpismo mexicano)
El joven atleta quiere llegar en la mejor forma posible a Los Ángeles 2028. (Olimpismo mexicano)

En la final, el dominio de China fue claro. Wang superó los 100 puntos en su último salto y amplió así su ventaja en la cima. Zheng, también de China, mostró regularidad suficiente para quedarse con la plata.

Por su parte, Olvera inició la competencia con fuerza, visualizando la posibilidad de medalla desde el primer salto, aunque el tercer clavado representó un verdadero reto. Su reacción inmediata en las últimas rondas fue clave para lograr la remontada y concretar el tercer lugar. Los puntajes que marcaron la diferencia en su serie fueron.

La capacidad de sobreponerse a la adversidad y rematar con ejecuciones de alto puntaje confirmó la madurez deportiva de Olvera y lo mantuvo en la pelea pese a la presión del nivel internacional.

Olvera se posiciona como uno de los mejores clavadistas del mundo. (Olimpismo mexicano)
Olvera se posiciona como uno de los mejores clavadistas del mundo. (Olimpismo mexicano)

El mexicano que busca destronar a los chinos

El podio alcanzado por Olvera lo confirma como uno de los más destacados clavadistas mexicanos en la actualidad y lo perfila rumbo a nuevos compromisos internacionales. Su temple para responder en momentos de presión abre expectativas sobre su desempeño en próximas competencias, donde buscará avanzar la posición de México en la élite mundial.

Los resultados recientes en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026 muestran que los representantes mexicanos mantienen el potencial para competir por medallas, incluso frente al poderío chino en este deporte quienes, durante décadas, se han mantenido como los reyes de la disciplina.

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