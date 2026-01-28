México

Búlgaros con leche de almendra o soya: así se prepara la potente mezcla que contiene beneficios que los lácteos no aportan

El uso de bebidas vegetales facilita la inclusión del kéfir en dietas veganas y para quienes evitan productos lácteos

Kéfir, una bebida probiótica fermentada, ideal para mejorar la digestión y aportar nutrientes esenciales a tu dieta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leche búlgara o kéfir es una bebida probiótica obtenida mediante la fermentación de leche de origen animal o vegetal.

Su consumo es reconocido por los beneficios que aporta al sistema digestivo. El proceso de producción se basa en los nódulos, una estructura simbiótica de bacterias y levaduras conocida como SCOBY (por sus siglas en inglés), que al interactuar con la leche genera una reproducción de bacterias lácticas y levaduras.

Las personas suelen emplear leche de vaca o cabra para preparar kéfir, aunque la composición de los nódulos permite utilizar también leche vegetal.

Esta propiedad amplía las opciones para quienes buscan alternativas a los productos de origen animal. El uso de leche de almendra o soya resulta viable, lo que ofrece la posibilidad de preparar esta bebida a quienes desean reducir su consumo de lácteos o seguir una dieta vegana.

Kéfir de leche y yogur líquido (Adobe Stock)

Cómo preparar kéfir con leche de soja

La leche de soja es una de las alternativas vegetales que mejor resultado ofrece para preparar kéfir. Su alto contenido de almidón y proteínas permite obtener una bebida cremosa, especialmente si se utiliza una leche de soja casera y espesa.

Para la preparación:

  • Utiliza leche de soja, preferentemente casera y densa.
  • Añade los nódulos de kéfir a la leche de soja.
  • Deja fermentar la mezcla durante el tiempo habitual (24-48 horas a temperatura ambiente).
  • Algunos bacilos del kéfir predigieren proteínas de la soja, facilitando su asimilación.
  • Como la leche de soja carece de azúcares simples como la lactosa, los nódulos pueden multiplicarse más despacio y debilitarse con el tiempo. Para mantenerlos activos, déjalos descansar periódicamente en leche de vaca o, si prefieres seguir con opciones vegetales, en melaza de cebada malteada.
Soy Milk, Soy Food and Beverage Products Food nutrition concept.

Cómo preparar kéfir con leche de almendras

La leche de almendras también puede emplearse, pero requiere algunas adaptaciones:

  • Si usas una bebida de almendras comercial, revisa que contenga algún tipo de almidón o azúcar añadido.
  • Si es leche de almendras casera o sin azúcares, incorpora unas cucharaditas de azúcar integral a la mezcla para favorecer la fermentación.
  • Añade los nódulos de kéfir y deja fermentar entre 24 y 48 horas a temperatura ambiente.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de leche de soja o de almendras para elaborar kéfir vegetal permite disfrutar de una bebida fermentada adaptada a distintas necesidades alimentarias.

Es fundamental ajustar el proceso de fermentación y cuidar la salud de los nódulos para mantener la calidad y los beneficios del kéfir, logrando una alternativa vegetal versátil y apta para quienes buscan opciones sin lácteos.

