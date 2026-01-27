Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios faltan de recibir el pago de 6 mil 400 pesos de este mes de enero

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social implementada por el Gobierno de México, orientada a personas adultas mayores de 65 años.

Quienes forman parte de este apoyo económico reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses mediante tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar. Este monto aumentó en 2026, pues anteriormente se entregaban 6 mil 200 pesos a mayores de 65 años.

El objetivo principal de la Pensión Bienestar consiste en asegurar un ingreso constante a quienes tienen 65 años o más, facilitando el acceso a recursos esenciales y respaldando su economía.

La Secretaría del Bienestar, entidad federal, organiza y supervisa el programa, ocupándose del proceso de registro, distribución de apoyos y atención a los beneficiarios.

El pago se realiza de forma escalonada según la letra inicial del apellido paterno de las personas inscritas en la Pensión Bienestar.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósitos de la Pensión Bienestar de este mes de enero. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, revela el calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos programado para el presente mes de enero de 2026.

La funcionaria realizó estos anuncios en la conferencia matutina del lunes 5 de enero, que estuvo dirigida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Hay beneficiarios que desean saber quiénes obtendrán el apoyo en esta semana final de enero, comprendida entre el lunes 25 y el viernes 30 del mismo mes.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este programa social a principios de este mes de enero. Foto: X/@A_MontielR.

Como se informó antes, los depósitos a las beneficiarios comenzaron el pasado lunes 4 de enero y algunos ya recibieron el apoyo de 6 mil 400 pesos.

Mientras tanto, otros aún no han obtenido la dispersión correspondiente de este mes de enero, por lo que se ha dado a conocer quiénes faltan por recibir el pago del primer bimestre del año.

Por lo tanto, esta es la lista de adultos mayores de 65 años inscritos en este programa social que aún no han recibido el pago de este mes hasta el corte de este martes 27 de enero.

¿Qué beneficiarios faltan en recibir el pago de la Pensión Bienestar en este mes de enero?

De acuerdo con los datos y el calendario de la Pensión Bienestar, las personas que aún faltan de recibir el pago de este programa social hasta este martes 27 de enero son:

Martes 27 de enero: T, U, V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z

Calendario oficial de pagos de enero 2026 de la Pensión Bienestar. Foto: Gobierno de México.

Por lo tanto, aquellos adultos mayores de 65 años y más inscritos en este programa social cuya primera letra de su apellido paterno comience con las letras de la T a la Z, recibirán el depósito correspondiente y son los que faltan en recibir su apoyo de 6 mil 400 pesos en su tarjeta del Banco del Bienestar.