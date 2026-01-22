Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios faltan de cobrar el pago de 6 mil 400 pesos de este mes de enero

La Pensión Bienestar corresponde a un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigido a personas adultas de 65 años o más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar corresponde a un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigido a personas adultas de 65 años o más.

Los beneficiarios de este programa social reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses a través de tarjetas expedidas por el Banco del Bienestar. El apoyo incrementó en 2026, ya que antes la cifra para adultos mayores era de 6 mil 200.

El objetivo de este esquema es garantizar un ingreso constante a quienes tienen 65 años o más, facilitando recursos para cubrir gastos esenciales y fortalecer su economía.

La Secretaría del Bienestar, que integra el Gobierno de México, administra y vigila el programa, coordinando el registro, la entrega del apoyo y la atención a las personas inscritas.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Los pagos se dispersan gradualmente según la letra inicial del apellido paterno de quienes están inscritos en la Pensión Bienestar.

Ariadna Montiel da a conocer calendario de pagos de enero de 2026 de la Pensión Bienestar

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el calendario de pagos de enero para la Pensión Bienestar durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado lunes 4.

Indicó que los pagos se realizan de forma escalonada de acuerdo con la inicial del apellido paterno.

Es importante señalar que el monto individual, correspondiente a 6 mil 400 pesos, se deposita en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Como se mencionó anteriormente, los pagos comenzaron a realizarse a todos los beneficiarios el pasado lunes 4 de enero y algunos beneficiarios ya cobraron su apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

En tanto, otros aún no han recibido su dispersión correspondiente este mes de enero, por lo que se ha revelado quiénes faltan en recibir el pago correspondiente del primer bimestre hasta este jueves 22 del presente mes.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Bienestar no han recibido el pago de 6 mil 400 pesos de este mes de enero 2026?

Los beneficiarios que aún faltan de cobrar el apoyo hasta este son los siguientes, de acuerdo a lo comunicado por la Secretaría del Bienestar:

Jueves 22 de enero: R

Viernes 23 de enero: R

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U, V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z

Por lo tanto, beneficiarios de 65 años y más inscritos a la Pensión Bienestar cuya primera letra del apellido paterno comience con la letra R, recibirán su pago de 6 mil 400 pesos este jueves 22 de enero.

Este viernes 23 de enero el pago continuará para aquellos beneficiarios que su primera letra del apellido paterno sea con la R. Las dispersiones se pausarán el fin de semana y el lunes 26 nuevamente seguirán los depósitos ahora para quienes tengan la inicial S.