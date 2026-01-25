México

Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios recibirán el pago de 6 mil 400 pesos del lunes 26 al viernes 30 de enero

Los pagos de este programa social arrancaron el pasado lunes 4 de enero, de acuerdo con lo comunicado por Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar

La Pensión del Bienestar es
La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social que promueve el Gobierno de México, dirigida a personas adultas mayores de 65 años.

Las personas que integran este programa social reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar. El monto tuvo un incremento para 2026, ya que antes la cantidad entregada era de 6 mil 200 pesos a mayores de 65 años.

El objetivo principal de la Pensión Bienestar es garantizar un ingreso estable para quienes tienen 65 años o más, facilitando el acceso a recursos básicos y apoyando su estabilidad económica.

La Secretaría del Bienestar, dependencia federal, coordina y supervisa el programa, encargándose del proceso de registro, la entrega de apoyos y la atención a los beneficiarios.

El pago se distribuye de manera escalonada según la letra inicial del apellido paterno de quienes están inscritos en la Pensión Bienestar.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, revela el calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, publicó el calendario de pagos correspondiente a este mes de enero de 2026.

Las declaraciones de la funcionaria se difundieron durante la conferencia matutina del pasado lunes 5 de enero, encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Existen beneficiarios interesados en conocer quiénes recibirán el apoyo en esta última semana de enero, que abarca del lunes 25 de enero al viernes 30 del mismo mes.

Ariadna Montiel, titular de la
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este programa social a principios de este mes de enero. Foto: X/@A_MontielR.

Como se informó antes, los depósitos a las beneficiarios comenzaron el pasado lunes 4 de enero y algunos ya recibieron el apoyo de 6 mil 400 pesos.

Mientras tanto, otros aún no han obtenido la dispersión correspondiente de este mes de enero, por lo que se ha dado a conocer quiénes faltan por recibir el pago del primer bimestre del año.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de la Pensión Bienestar del lunes 26 al viernes 30 de enero de 2026?

De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, hay un grupo de beneficiarias que obtendrán el pago durante la tercera semana de enero, que corresponde, del lunes 26 al viernes 30 de enero, correspondiente a la Pensión Bienestar.

Como se mencionó previamente, los depósitos se realizan de manera escalonada según la letra inicial del apellido paterno de cada persona inscrita en el programa.

Por esta razón, quienes pertenecen a la Pensión Bienestar y cobrarán entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero, son los siguientes:

  • Lunes 26 de enero: S
  • Martes 27 de enero: T, U, V
  • Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z
Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de enero 2026 de la Pensión Bienestar. Foto: Gobierno de México.

Por lo tanto, los pagos de este programa social finalizan este próximo miércoles 28 de diciembre para todos los beneficiarios, con las letras W, X, Y y Z. Los días jueves 29 y viernes 30 ya no habrá dispersiones en las tarjetas del Banco del Bienestar.

